¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña? Sabina, EcoRallye, Son&Mar, fiestas en los barrios y más

Sabina, EcoRallye Modo Perreo de SON&MAR y más: Qué hacer este fin de semana en A Coruña

Durante el tercer fin de semana del mes de septiembre se podrá disfrutar de las grandes Fiestas del barrio coruñés de Monte Alto, así como de las Festas da Cubela del Parque de Oza. Por supuesto, entre celebraciones y música tampoco nos podremos olvidar de que el Dépor volverá a jugar en el Estadio de Riazor.

Los grandes conciertos y espectáculos de este fin de semana darán paso a otro tipo de eventos, como el cine. Durante estos días, se podrá disfrutar del VII ciclo de cine Os ollos abertos, que tiene como principal tema la emigración y su legislación. Se proyectarán grandes filmes contemporáneos como No Other Land (2024).

Conciertos del fin de semana

Cartel de la última gira de Joaquín Sabina.

Nos esperan unos días cargados de citas musicales de grandes artistas reconocidos dentro y fuera de España.

Joaquín Sabina nos regalará dos diferentes fechas de su gira de despedida Hola y Adiós, mientras que Xavier Rudd llegará desde Australia para dar un concierto en la ciudad herculina como parte de su EuroUK Tour.

El jueves 18 a las 21:00 horas calentamos motores para el fin de semana de la mejor manera posible gracias a Joaquín Sabina. El cantautor español, dueño de temas tan atemporales como La canción más hermosa del mundo, actuará en el Coliseum coruñés como parte de su gira Hola y Adiós.

Debido a la gran demanda de entradas y su rápido agotamiento, Sabina decidió regalarle a su fiel público coruñés una segunda cita, que será el sábado 20 a las 22:00 horas.

El viernes 19 a las 21:00 horas vuelven los espectáculos de Coruña Live Xperience al Palacio de la Ópera. La artista que se subirá a los escenarios en esta nueva cita será Carminho, quien presentará en directo su álbum Portuguesa.

El sábado 20 a las 21:00 horas cerramos el fin de semana de grandes conciertos con la llegada del australiano Xavier Rudd al Palacio de la Ópera. Una de sus marcas de identidad es su activismo medioambiental, que además se ve reflejado en sus canciones.

Estará acompañado del músico Finojet, quien mezcla virtuosamente el sonido del indie rock con influencias folk.

Festival Unifest de Son&Mar

Cartel de la edición del 2025 de UNIFES UDC

El jueves 18 llegará al Puerto coruñés un evento que celebrará por todo lo alto la vuelta a la universidad. Es una oportunidad perfecta para bailar, saltar y divertirse con compañeros o futuros amigos.

Desde las 18:00 hasta altas horas de la noche, el Puerto de A Coruña se llenará de la música reconocidos DJs locales como Anxo Silva, Bacardit, Borja Solla, Dumore, Mark Deluxe B2B Tuxiro y Sote.

Las entradas se podrán conseguir desde los 15 euros.

Modo Perreo de Son&Mar 2025

El cartel de la edición 2025 de Modo Perreo

El viernes 19 se podrá disfrutar del festival de reggaeton antiguo más ambicioso de toda España. Este mes de septiembre llega al Muelle de Batería de la ciudad herculina como parte del ciclo SON&MAR 2025.

La jornada dará inicio a las 19:00 horas y se extenderá hasta altas horas de la madrugada. En este gran evento pincharán grandes DJs de España como Danny Romero, Fuego, José de Rico, Kiko Rivera y Lorna con Mike Goldman.

Las entradas están a la venta en modoperreo.com desde 25 euros.

Wake Up! Weekend de Son&Mar 2025

Cartel de la Wake Up! Weekend del mes de septiembre

El sábado 20 y el domingo 21 tendrá lugar otra de las grandes fiestas electrónicas de la ciudad herculina: la Wake Up! Weekend, que en esta ocasión formará parte del ciclo de eventos SON&MAR 2025.

El cartel de esta nueva edición de la Wake Up! Weekend presenta a Hugel como cabeza de cartel, a quien se le suman Aaron Sevilla, Lola Bozzano, Caste B2B Santiso, Humbe B2B Pachirulo y Carol B2B Santorino.

Dará inicio a las 18:00 horas en el Muelle de Batería. Las entradas todavía están a la venta desde 29 euros en wakeupelectronicparties.com

Vehículo Ocasión Pérez Rumbao en Espacio Coruña

Cartel de una nueva edición de Vehículo Ocasión en la ciudad herculina

Desde el jueves 18 hasta el sábado 20 se podrá disfrutar -completamente gratis- de una feria Vehículo Ocasión de Pérez Rumbao. Habrá un total de 400 coches en un estado seminuevo y con precios especiales.

Se podrá visitar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas en el Parking del Centro Comercial Espacio Coruña.

EcoRallye A Coruña

9.ª edición del EcoRallye de A Coruña

La 9.ª edición del EcoRallye de A Coruña tendrá lugar a mediados del mes de septiembre. Dará inicio el jueves 18 y se extenderá hasta el domingo 21. Es una de las citas más importantes de movilidad sostenible del norte de España.

Esta nueva edición del 2025 será la más extensa de su historia, pues recorrerá un total de 38 municipios de la provincia coruñesa. Consistirá en un total de 574 kilómetros. Además, pasará por primera vez por Lugo, concretamente por el municipio de Xermade.

Este año, con el fin de amenizar la participación de los equipos, se han instalado 50 puntos de recarga eléctrica en la plaza de María Pita, patrocinados por Repsol.

Para más información, se puede consultar el siguiente enlace.

Fútbol: R.C. Deportivo vs S.D. Huesca

El siguiente partido programado en la Liga Profesional de Fútbol Real Club Deportivo

El viernes 19 tendrá lugar una nueva cita futbolística en el Estadio de Riazor. En esta ocasión, el equipo blanquiazul se enfrentará al S.D. Huesca a las 20:30 horas y buscará continuar con su gran racha de victorias.

Festas da Cubela - Soundsystem na Rúa

Cartel de 2025 de las Festas da Cubela

El mes de septiembre sigue presentando las últimas fiestas veraniegas del año 2025. Durante su tercer fin de semana podremos disfrutar de los conciertos gratuitos y al aire libre de las Fiestas da Cubela.

Estos espectáculos en directo dará inicio el sábado 20 desde las 18:00 hasta las 02:00 horas y culminarán el domingo 21 a las 17:30 horas. Tendrán lugar en el Parque de Oza.

Los grupos invitados durante ambos días son formaciones locales y estatales, muy centradas en el género rock&punk.

Sábado, 20 de septiembre

Delirium

Soundsystem

Pintega

Chapamama

Marziah

Domingo, 21 de septiembre

13:30 horas - Duo Chilu

14:45 horas - El Corta

17:30 horas - Pablo Balseiro y la Verbenian

Fiestas de Monte Alto

Cartel de la edición del 2025 de las Fiestas de Monte Alto

El sábado 20 y domingo 21 del mes de septiembre tendrán lugar unas de las últimas fiestas de verano de los barrios coruñeses. Asimismo, es una de las más importantes debido a la cantidad de personas que reúne para disfrutar de su música, espectáculos, gastronomía y gran ambiente festivo.

La programación de los dos días de celebración de estas fiestas de barrio:

Sábado, 20 de septiembre

12:00 horas - Alborada con el grupo Xebre (pasacalles por el barrio)

(pasacalles por el barrio) 13:30 horas - Sesión vermú con los Combos da Escola Municipal de Música (Rúa da Torre)

(Rúa da Torre) 16:30 horas - Juegos populares tradicionales (Campo de Marte)

18:15 horas - Espectáculo musical infantil y familiar con Pakolas

19:30 horas - Actuación de Coros e Danzas Eidos

20:45 horas - Pregón a cargo de M. Xosé Bravo (A.C. Alexandre Bóveda)

(A.C. Alexandre Bóveda) 21:00 horas - Concierto de A Banda da Loba

23:00 horas - Concierto de Loita Amada

Domingo, 21 de septiembre

Actos de memoria cívica del barrio

12:00 horas - 2º Roteiro Xente que aínda segue en nós (Cementerio de Santo Amaro)

(Cementerio de Santo Amaro) 13:00 horas - Homenaje a Ramón Maseda (Campo de Marte)

(Campo de Marte) 13:30 horas - Foliada con Son D’Aquí (Campo de Marte)

Proyecciones del fin de semana

Cartel de la VII edición del ciclo de cine 'Os ollos abertos'

Durante este fin de semana continuaremos con la programación de proyecciones cinematográficas en diferentes salas de A Coruña.

Por un lado, el CGAI conmemorará el centenario de Maurice Pialat y también se podrá disfrutar del ciclo Fulgores y fracturas del cine moderno argentino, un tributo que presenta una exquisita selección de filmes modernos de este país.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano presentará la VII edición del ciclo de cine Os ollos abertos, que dará inicio el miércoles 17 y culminará el sábado 20. La temática sobre la que girará este ciclo será la migración y su consecuente legislación. Para ello, se han elegido filmes actuales e influyentes en nuestro presente.

Será un evento de entrada libre.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 18 a las 18:00 horas - Nosotros no envejeceremos juntos (Nous ne vieillirons pas ensemble) de Maurice Pialat.

a las 18:00 horas - (Nous ne vieillirons pas ensemble) de Maurice Pialat. Jueves 18 a las 20:30 horas - Racconto de Ricardo Becher

a las 20:30 horas - de Ricardo Becher Viernes 19 a las 18:00 horas - Operación masacre de Jorge Cedrón

a las 18:00 horas - de Jorge Cedrón Viernes 19 a las 20:30 horas - La boca abierta (La gueule ouverte) de Maurice Pialat

a las 20:30 horas - (La gueule ouverte) de Maurice Pialat Sábado 20 a las 18:00 horas - La boca abierta (La gueule ouverte) de Maurice Pialat

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano del VII ciclo de cine Os ollos abertos:

Jueves 18 - Código desconocido de Michael Haneke Coloquio con María Teresa Bustamante

Código desconocido de Michael Haneke Viernes 19 - La historia de Souleymane de Boris Lojkine Coloquio con Cristina Almeida Herrero

La historia de Souleymane de Boris Lojkine Sábado 20 - No Other Land de Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor Coloquio de Mohamed Safa

No Other Land de Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor

Espectáculos de humor del fin de semana

El humorista Laureano Márquez presenta en gira su nuevo monólogo '¿Por qué somos como somos?'

El tercer fin de semana del mes de septiembre preveé grandes citas dentro del humor nacional español. Durante estos días nos visitarán cómicos y monologuistas tan importantes como Karim, Laureano Márquez, David Puerto y más.

El viernes 19 inciamos el fin de semana con buen pie y acompañados de risas con el show IN-CERTO del destacado cómico gallego Oswaldo Digón. Se subirá al escenario de la Sede Afundación a las 20:00 horas y presentará un show donde afrontará con humor la convulsa era tecnológica que vivimos.

El sábado 20 será el turno de Karim, conocido finalista de Got Talent, de pisar los escenarios herculinos. Se subirá a las 20:00 horas al escenario de Sede Afundación para presentar su nuevo espectáculo de magia y humor: El tarot de Karim.

El sábado 20 llega Laureano Márquez a la ciudad herculina. Actuará en la sala Arao de PALEXCO, donde presentará su monologo conocido como ¿Por qué somos como somos?, un recorrido por la identidad personal de cada uno de los espectadores.

El domingo 21 llega David Puerto a las 20:00 horas al Teatro Ágora con su show Bien, que reune el estilo stand-up más clásico, la improvisación, música y la enorme carisma de este reconocido humorista español.

Espectáculos de teatro y danza del fin de semana

Una nueva función de la obra de danza teatral 'Mover montañas'

Durante un fin de semana tan completo como este no podían faltar tampoco las representaciones teatrales y de danza. Entre todas las diferentes opciones, hemos seleccionado tres de ellas.

El viernes 19 llega Cris Balboa con su espectáculo teatral Roland mon amour, un show que camina entre lo monologuístico, teatral y absurdo. Los espectadores no sabrán qué esperarse. Se podrá disfrutar en el Teatro Rosalía de Castro a las 20:30 horas.

El viernes 19 también se podrá disfrutar de la obra 1888. Señorita Xulia, una versión actualizada y teatralizada de la novela negra de August Strindberg. Será representada a las 21:00 horas en el Centro Ágora.

El sábado 20 se podrá disfrutar del espectáculo de danza Mover montañas, una pieza sobre folclore que habla sobre la necesidad de regresar a todos aquellas danzas de pueblos, las leyendas y todo lo que se ha ido perdiendo con el paso de los siglos. Tendrá lugar en el Teatro Rosalía de Castro a las 20:30 horas.

LXXXIV edición de Travesía a Nado a la Enseada de San Amaro

Cartel de una nueva edición de la Travesía a nado a la ensenada de San Amaro

El domingo 21 tendrá lugar una nueva edición de la Travesía a Nado a la Enseada de San Amaro, un evento deportivo acuático que reunirá a grandes cantidades de nadadores aficionados alrededor del Club de Mar San Amaro.

La travesía dará inicio oficialmente a las 12:00 horas.