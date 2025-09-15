Un andaluz que vive en Galicia habla de las expresiones gallegas que le dejan loco: "Casi me da una embolia"

Un joven de Andalucía que vive en Galicia desde hace un tiempo, concretamente en A Coruña, se ha hecho viral por una serie de vídeos recopilando las palabras y expresiones gallegas que le "dejaron loco" la primera vez que las escuchó, desatando las risas de varios gallegos.

Incluso, muchos de estos gallegos han hecho vídeos reaccionando y mostrando su sorpresa al descubrir que algunas de esas expresiones no se decían en el resto de España. "A mayores", "no doy hecho", "aún por encima" o "pota" son algunas de las frases que han enloquecido al andaluz.

"Algunas de las expresiones gallegas que me dejaron loco"

"Soy un andaluz en Galicia", comienza el joven en su lista de vídeos hablando sobre diferentes expresiones gallegas que no entendió al llegar a la comunidad. Por ahora, son un total de 7 vídeos los que ha compartido, pero todavía le queda alguna frase más que comentar.

Algunas de estas han llamado la atención, como el típico "no doy hecho", de la que dice que "cuando escuché esto por primera vez, casi me da una embolia. Os lo digo de verdad".

En los comentarios varios usuarios le han explicado que se debe a la falta de tiempos compuestos en gallego y al uso de perífrasis verbales. En gallego sería "non dar feito" y es muy común que se haga la traducción literal al castellano.

Algunos, en cambio, han alucinado por no haberse dado cuenta hasta entonces de que en castellano no se decía así. "Meu" o "mítico" son otras palabras que explicó en este vídeo, señalando que la primera es como decir chorbo o neno, mientras que mítico significa "típico".

Otro de sus vídeos también ha resultado bastante llamativo. Para el joven andaluz, la expresión "aún encima" le hace "muchísima gracia, porque es igual que la expresión 'encima', pero el 'aún' le añade un punto de dramatismo que me encanta".

Ante esto, añade desconcertado que, si le quieres añadir aún más dramatismo, "hay otra versión que es 'aún por encima'". Esto ha generado controversia, pues muchos usuarios han alucinado: "¿Cómo que aún por encima no es universal?" o "Me acabo de enterar de que aún encima es gallego".

Tampoco ha dudado en señalar su desconcierto al escuchar "churrasco" en lugar de "barbacoa" o "niño pequeño" en lugar de "niño chico".

La expresión "a mayores" es otra de las frases que más han sorprendido a este joven andaluz afincado en A Coruña. "Cuando escuché a mayores por primera vez dije, 'qué carajo significa esto?'", señalando que no entendía nada en el trabajo ni en el día a día.

Como no podía ser de otra forma, el típico "e logo?" que tanto desconcierta a toda persona que no es gallega. Cuántas veces le habremos dicho esta frase a alguien de fuera de Galicia esperando a conocer el motivo de lo que cuenta, y su respuesta ha sido "y luego nada", o similar.

"Neno", "rabar", "pota", "meu", "papar", son otras de las palabras o expresiones que menciona en sus vídeos, desatando la risa de muchos de sus seguidores que tratan de explicarle su verdadero significado.