¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela? Conciertos, deporte y mucho más

WOS Festival, Gladiator Race y más: ¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela?

El segundo fin de semana empieza pisando fuerte en Santiago de Compostela. En el lado musical, nos visitarán los estadounidenses Rosali y Okkervile River. También tendrá lugar el WOS Festival, un importante festival de música alternativa y experimental a nivel local, nacional e internacional.

Asimismo, serán unos días fuertemente marcados por los eventos deportivos. La Cidade da Cultura del Monte Gaiás acogerá la Gladiator Race -que celebra paralelamente la Gladiator Race Kids- y una nueva edición de la carrera Corresan.

Conciertos del fin de semana

Uno de los conciertos de este fin de semana vendrá de la mano de la banda estadounidense Okkervile River

Durante el segundo fin de semana de septiembre podremos disfrutar de tres conciertos en diferentes salas de la capital compostelana.

El viernes 12 a las 20:30 horas aterriza en la sala Riquela la cantautora estadounidense Rosali, quien visita la capital gallega como parte de su gira por Europa, celebrando el lanzamiento de su último álbum: Bite Down.

El sábado 13 a las 13:00 horas el Museo do Pobo Galego acogerá la actuación de la formación folclórica gallega de las pandeireteiras conocidas como las Raigañas de Cerceda. Será un evento de acceso libre y gratuito.

El domingo 14 a las 21:00 horas llega a la sala Riquela el grupo indie estadounidense conocido como Okkervile River, una formación conocida por sus ritmos lentos y nostálgicos, que se mezclan con sus letras narrativas y profundas.

WOS Festival

Pasada edición del WOS Festival, en Santiago. Leo López

Los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre son las fechas seleccionadas para la celebración del WOS Festival, un evento de referencia dentro de la cultura alternativa estatal, nacional e internacional.

Se reunirán diversas bandas de música, artistas, DJs e intelectuales del mundo de la música en diferentes lugares de la capital compostelana.

Los abonos están a la venta desde 16,48 euros en dice.fm

La programación de esta nueva edición del WOS Festival:

Jueves, 11 de septiembre

Carme López

Tarta Relena

Viernes, 12 de septiembre

En la sala Capitol

Abdullah Miniawy

Carrier

Djrum

Los Thuthanaka

Purelink

Rainy Miller

Sara Persico & Mika Oki

Sábado, 13 de septiembre

En FLC

aya & MFO

Batu

Beatrice Dillon

BFlecha b2b Mwëslee

CCL

Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko

Ivy Barkakati b2b Breixo Martínez

KAVARI, Klein

KUNTARI

Lord Spikeheart

Malandrómeda & Caamaño

Nazar

Niecy Blues

Objekt

Saint Abdullah with Eomac & Rebecca Salvadori

Simo Cell

ZULI

Domingo, 14 de septiembre

Grand River & Abdul Mogard

Masayoshi Fujita

Quieto todo el mundo de Facu Díaz y Miguel Maldonado

El cartel del espectáculo 'Quieto todo el mundo' de Facu Díaz y Miguel Maldonado

El viernes 12 a las 20:00 horas tendrá lugar en el Auditorio Abanca de Santiago de Compostela el espectáculo humorístico conocido como Quieto todo el mundo, dirigido por los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado.

Estos dos cómicos recorrerán los escenarios de toda España para presentar este show que analizará todas las informaciones actuales de manera improvisada y con el mínimo rigor. ¿Su objetivo? Arrancarle más de una carcajada a su público.

Las entradas se pueden conseguir desde 19,80 euros.

Somos Criminais e punto final de Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán

Somos criminais e punto final CEDIDA

El viernes 12 y el sábado 13 a las 20:30 horas se podrá disfrutar en el Auditorio de Galicia de Santiago de uno de los espectáculos de humor gallego más importantes de este año.

Somos Criminais -de los reconocidos cómicos Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán- es un show de teatro humorístico que se inicia cuando la nave Arteixo II está a punto de despegar. En esta se encuentran unos pocos elegidos para ser salvados del fin del mundo.

Las entradas están a la venta desde 16,20 euros.

La Noche del Patrimonio

Cartel de la edición 2025 de La Noche del Patrimonio

El sábado 13 se volverá a celebrar, como cada año, la conocida Noche del Patrimonio, un evento simultáneo en las 15 ciudades que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad en España.

Durante toda la jornada del sábado, los espacios patrimoniales y culturales de Santiago de Compostela abrirán sus puertas al público de manera completamente gratuita.

Además, se organizarán diferentes visitas guiadas, teatralizadas, degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales alrededor del casco antiguo compostelano.

Uno de los eventos más importantes dentro de la programación de La Noche del Patrimonio es la ESCENA PATRIMONIO 2025.

En su octava edición, el público compostelano podrá disfrutar de un espectáculo de Lorena Nogal en el Museo do Pobo Galego en el antiguo convento de Santo Domingo de Bonaval.

VII edición del Torneo de Xadrez Cidade de Santiago

Cartel de la edición de 2025 del Torneo de Ajedrez de Cidade de Santiago

El sábado 13 una cifra aproximada de 200 jugadores se reunirán en el Outlet Área Central para participar en la VII edición del Torneo de Xadrez Cidade de Santiago.

Este evento estará formado por las siguientes categorías:

Sub 8

Sub 10

Sub 12

Sub 14

Absoluta

Hay en juego una cantidad de 300 euros en premios. Para más información acerca del torneo se puede consultar su página web en el siguiente enlace.

Gladiator Race

Cartel de la edición de septiembre 2025 de Gladiator Race

El sábado 13 volverá a tener lugar la Gladiator Race en la Cidade da Cultura del Monte Gaiás, un evento deportivo en el que todos los participantes deberán completar una carrera de obstáculos de diferentes dificultades.

El recorrido consistirá en 6 kilómetros de más de 40 obstáculos de agua y barro. Las categorías bajo las que se podrá participar son élite, popular y equipo.

La Gladiator Race dará inicio a las 16:00 horas con la salida de la categoría élite.

Gladiator Race Kids

Cartel de la edición de septiembre 2025 de Gladiator Race Kids

El mismo día, sábado 13, paralelamente al gran evento deportivo Gladiator Race, tendrá lugar la Gladiator Race Kids, una versión para los más pequeños de la familia.

Los niños de 3 a 5 años tendrán que recorrer 500 metros, mientras que los de 6 a 12 años tendrán un recorrido total de 900 metros. El evento dará inicio a las 11:00 horas.

XI edición Corresan Ruta dos Parques

Cartel de una nueva edición de la carrera Corresan - Ruta dos Parques

El domingo 14 tendrá lugar una nueva edición de la carrera conocida como Corresan, que en esta ocasión será disputada en varios parques compostelanos.

El recorrido más largo consistirá en un total de 5,5 kilómetros, que corresponderá a la prueba de adultos. También se podrá correr bajo las categorías de escolares 1 y escolares 2.

El punto de salida será en la Cidade da Cultura y la meta estará situada en el parque Eugenio Granell.