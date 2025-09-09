Ya es oficial: los gallegos jubilados podrán reservar los viajes del Imserso a partir de este día

Buenas noticias para los gallegos jubilados: el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) procederá a lo largo de esta semana al envío de cartas con las que se confirma a pensionistas la acreditación para poder reservar los viajes de la temporada 2025-26.

Con el objetivo de llegar a pensionistas con rentas más bajas, el Imserso ha introducido este año una tarifa reducida para un total de 7.447 plazas. Por primera vez, aquellas personas con menos recursos podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino.

Fechas de comercialización y precios

El Imserso enviará este mes de septiembre un total de 2.811.632 cartas a las 4.387.854 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo, indicando el día a partir del cual pueden reservar sus viajes y permitiendo hacerlo de forma escalonada.

En este sentido, la comercialización de los viajes comenzará el 6 de octubre en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja Navarra y País Vasco. Y el 8 de octubre en el resto de comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Este año se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.878 se reservan para el turismo de escapada.

Al igual que en ediciones anteriores, el precio varía según el destino, la duración, la modalidad y las fechas:

Zona costera peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana)

Temporada alta. Con transporte: 10 días y 9 noches por 409,22 euros; y 8 días y 7 noches por 344,04 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 370,39 euros; y 8 días y 7 noches por 324,63 euros.

Temporada baja. 10 días y 9 noches por 309,22 euros; y 8 días y 7 noches por 244,04 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 270,39 euros; y 8 días y 7 noches por 224,63 euros.

Zona costera insular (Islas Baleares)

Temporada alta. Con transporte: 10 días y 9 noches por 453,37 euros; y 8 días y 7 noches por 385,29 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 370,52 euros; y 8 días y 7 noches por 324,36 euros.

Temporada baja. 10 días y 9 noches por 353,37 euros; y 8 días y 7 noches por 285,29 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 270,52 euros; y 8 días y 7 noches por 224,36 euros.

Zona costera insular (Islas Canarias)

Temporada alta. Con transporte: 10 días y 9 noches por 564,72 euros; y 8 días y 7 noches por 478,75 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 370,39 euros; y 8 días y 7 noches por 324,28 euros.

Temporada baja. 10 días y 9 noches por 464,72 euros; y 8 días y 7 noches por 378,75 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 270,39 euros; y 8 días y 7 noches por 224,28 euros.

Turismo de escapada

Circuitos culturales. Temporada alta: 6 días y 5 noches por 412,51 euros. Temporada baja: 6 días y 5 noches por 312,51 euros.

Turismo de naturaleza. Temporada alta: 5 días y 4 noches por 405,75 euros. Temporada baja: 5 días y 4 noches por 305,75 euros.

Capitales de provincia. Temporada alta: 4 días y 3 noches por 232,91 euros. Temporada baja: 4 días y 3 noches por 132,91 euros.

Ceuta o Melilla. Temporada alta: 5 días y 4 noches por 405,75 euros. Temporada baja: 5 días y 4 noches por 305,75 euros

Estos precios serán incrementados en 100 euros para los segundos y sucesivos viajes que reserven los usuarios en cada temporada, independientemente de que sean del mismo o diferente lote.

¿Cómo reservar?

Los pensionistas de Galicia podrán reservar su viaje a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias (www.turismosocial, para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada y www.mundicolor.es, para los viajes de costa insular), introduciendo su DNI y clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viajes autorizadas solo con el DNI.