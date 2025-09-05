La gallega Alejandra Gere reacciona a la muerte de Giorgio Armani: "Fue un artista y un visionario"

El sector de la moda está de luto. En la tarde de ayer, jueves 4 de septiembre, fallecía el diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años después de una extensa y envidiable trayectoria que le ha llevado a ser una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la moda.

Como era de esperar, las reacciones tanto de quienes le conocían, como de aquellos que le admiraban por su trabajo, no se han hecho esperar. No es para menos teniendo en cuenta el gran imperio que creó desde el siglo XX hasta la actualidad.

La reacción de Alejandra Silva

Alejandra Silva @alejandragere

"Il Signor Armani -El señor Armani-, como siempre lo llamaron con respeto y admiración empleados y colaboradores, ha fallecido en paz y rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones y los muchos proyectos en curso y futuros", así lo ha anunciado el grupo Armani en un comunicado.

La gallega, originaria de Oleiros (A Coruña), que comparte su vida desde hace años con Richard Gere, no ha querido dejar pasar la oportunidad de expresar públicamente su opinión sobre el prestigioso diseñador. Lo ha hecho con una publicación en sus historias de una fotografía de Giorgio Armani, acompañada de un texto muy emotivo.

"Giorgio Armani fue un artista y un visionario con el alma de un pintor, la precisión de un artesano y la fuerza de alguien fiel a su esencia hasta el final", decía Alejandra Silva en su publicación.

Reacción de Alejandra Silva a la muerte de Giorgio Armani @alejandragere

El escrito de la gallega se suma a la oleada de mensajes de afecto desde que se supo la noticia. La diseñadora Donatella Versace o la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, son otras de tantas figuras relevantes que le han dedicado unas bonitas palabras de despedida a Giorgio Armani.