El catalán que recorre la Península a pie consigue llegar a Santiago de Compostela: "No tengo palabras"

David (31 años) partió hace 100 días de Salou (Tarragona) con un objetivo y un reto que cumplir: recorrer la costa de la península a pie. Tras más de 2.000 kilómetros ha llegado a Santiago de Compostela tras decidir desviarse de su camino costero para conocer la capital gallega.

Después de muchos días conociendo Galicia sin una gota de lluvia, David enfrentó varios días seguidos de mal tiempo. Por eso decidió cambiar de rumbo y aprovechar para visitar la Catedral de Santiago, con el fin de no perderse ningún paisaje costero por el mal tiempo.

"No tengo palabras. Qué parada tan especial"

Así empezaba y concluía el texto en el que David informaba de su llegada a la catedral de Santiago, acompañando unas fotografías preciosas de la plaza del Obradoiro junto a su carro, único compañero de viaje.

"Hoy mi día 100, entro en Santiago de Compostela… y no tengo palabras. 100 días, miles de pasos, lluvia, sol, dolor, alegrías, encuentros y despedidas. Todo me ha traído hasta aquí, frente a la Catedral, cumpliendo un sueño que parecía imposible", añadía.

De Noia a Santiago andando bajo la lluvia, por carretera y con muy poca visibilidad. Así es cómo David afrontaba su cambio de rumbo. "Me voy a Santiago de Compostela, conozco la capital de Galicia y disfruto", decía en el vídeo que anunciaba su visita a la ciudad.

La comunidad de David ha crecido de forma exponencial. Ya son más de 50.000 seguidores de su reto, muchos de los cuales le invitan a comer, a cenar y hasta a dormir a su casa.

"Ya sabéis cómo son los gallegos. Me han traído una sudadera y un chaleco reflectante. Así voy más calentito y más seguro", dice contento y agradecido.

"Día 100 dando la vuelta a la península ibérica andando. Estamos en Santiago"

"Aquí tenemos la grandísima catedral de Santiago de Compostela", comenta David. De Santiago visitó muchos lugares emblemáticos y populares. La plaza del Obradoiro y su increíble catedral, disfrutando tanto de su exterior como del interior.

También paseó por varios rincones de la ciudad y, como no podía ser de otra forma, disfrutó de la rica gastronomía gallega con unos chipirones fritos, pulpo á feira y la famosa tarta de Santiago.

"Estar tumbados en la mismísima plaza del Obradoiro escuchando las campanadas completamente solos. No tiene precio", concluía en su vídeo dedicado al día 100 de su travesía.

Estancia más larga en Galicia

Después de recorrer toda la costa de la provincia de Lugo, gran parte de la coruñesa, el Camiño dos Faros y de desplazarse hasta Santiago de Compostela a causa de la lluvia, David ha decidido prolongar su estancia en Galicia para no perderse ningún paisaje.

En un principio su idea era saltarse las rías e ir directo de Santiago a Portugal para ahorrarse un mes y medio de trayecto, aproximadamente. Después, cambió de opinión y decidió hacerlo en barco, porque, tal y como dice él "hay rías que me pueden llevar quince días bordearla, como la de Arousa".

Finalmente, el plan de David ha dado un giro de 180º. "No me saltaré ninguna playa. Gallegos, como estoy tan a gusto con vosotros, vamos a ver todas las playas de Galicia y todas las montañas de Galicia. No me salto nada".