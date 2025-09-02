Bergondo (A Coruña) oferta 397 plazas en su programación de actividades culturales y deportivas

El Concello de Bergondo presenta su programación de actividades culturales y deportivas para el curso 2025/26, un catálogo que contempla una decena de ofertas diferentes y que, en conjunto, suman un total de 397 plazas disponibles como máximo y clases que estarán presentes en las parroquias para acercarlas a todos los vecinos y vecinas.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el próximo lunes, 8 de septiembre, y estará disponible hasta el día 12. El 16 se publicarán las listas provisionales, dejando los dos siguientes días para hacer reclamaciones. Las definitivas se publicarán el día 22 y, por último, la formalización de las inscripciones y el pago de las actividades podrá hacerse del 25 al 30 de septiembre.

Para inscribirse, las personas interesadas podrán enviar un correo electrónico a cultura.deportes@bergondo.gal , hacerlo a través de este formulario, presencialmente en la Casa da Cultura en horario de 9:30 a 14:30 o a través de la sede electrónica.

Diptico Cursos 25-26 Concello de Bergondo

En cuanto a las disciplinas deportivas, se ofertan: zumba, yoga, taichí, pilates, gimnasia de mantenimiento y prevención de daños músculo esqueléticos. Por otro lado, las culturales son: pandereta y coro, música tradicional, encaje de bolillos y labores y corte y confección.

Las personas empadronadas tendrán preferencia en la participación en todas estas actividades, que arrancarán la semana del 6 de octubre.