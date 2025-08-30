Un turista francés no se corta y dice lo que piensa sobre los percebes de Galicia: "Saben a mar"

Si por algo es conocida Galicia es por la calidad de sus productos del mar. El sabor de los mariscos frescos del Atlántico es incomparable a ningún otro, motivo por el que muchos se rinden a esta región. Si le preguntas a un gallego cuál es el mejor marisco, lo tendrá complicado, pero si hay un producto que siempre va a estar entre los posibles, ese es el percebe.

El trabajo del mar es complicado, pero el de los percebeiros está a otro nivel. Estos profesionales se juegan la vida para cogerlos de las rocas, mientras el mar bate con fuerza. Gracias a ellos, los demás disfrutamos de este manjar que, aunque no son baratos dada la peligrosidad que supone cogerlos, son muchos los que los prueban y quedan encantados.

Los percebes gallegos

A Costa da Morte es la costa gallega que destaca por la calidad de sus percebes, de ahí que todos los años se celebre una de las fiestas más emblemáticas en honor a este marisco, que además fue la primera de España dedicada a este manjar: festa do percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso (A Coruña).

Dada la fama de este producto, Álex, un turista francés al que acompaña una chica, también extranjera, prueba los percebes por primera vez. No pudieron escoger mejor sitio, pues lo hacen en la Costa da Morte, sin especificar el sitio concreto. Al contrario que él, ella ya los había probado y afirma, sin dudarlo, que le encantan.

"Solo os quiero decir que 300 gramos 30 euros. Van caros", dice ella sobre el precio. No es de extrañar, pues el percebe es uno de los mariscos más caros, y más si se trata de percebe do Roncudo, considerado uno de los mejores del mundo por su sabor intenso y gran tamaño.

Reciben una ración de percebes de buen tamaño. Álex coge uno de ellos y, mientras su compañera le explica cómo debe abrirlos, lo primero que exclama es: "Sale líquido". Nada más meterlo en la boca, asiente sorprendido arqueando las cejas. Le encantan. "Saben a mar. Es rico", dice contento.

Lo cierto es que el percebe gallego es diferente al de otras costas como las marroquíes o canadienses. No tienen nada que ver en cuanto a sabor, no solo por el batido del mar, también por las condiciones de la temperatura del agua como de contenido de nutrientes.

Finalizada su ración de percebes, Álex procede a hacer el ranking de la comida que probó en Galicia, aunque afirma que espera probar más porque aún le quedan un par de días de viaje.

El tercer puesto se lo llevan las croquetas del marisco, de las que afirma que "estaban ricas". En segundo lugar, los percebes que acaba de probar. "Tengo que buscar en francés cómo es la traducción porque no tengo ni idea", dice entre risas.

Respecto al primer puesto, lo tiene claro, y seguro que más de un gallego está de acuerdo con él: "El número 1 para mí es el pulpo. El pulpo a la gallega está rico, lo probé dos veces. Diez de diez", afirma rotundo y contundente sobre este manjar gallego.

Así, Álex lo tiene muy claro: "En general la comida aquí es un 10 de 10".