El precioso pueblo marinero de A Coruña donde veranea El Gran Wyoming: paraíso natural en la costa

Galicia se llena todos los veranos de miles de turistas que aprovechan las vacaciones para disfrutar de la tranquilidad del litoral gallego. Paisajes verdes, gastronomía exquisita, playas de escándalo... son solo algunos atractivos que esta comunidad ofrece tanto a locales como a turistas, y por eso no es de extrañar que El Gran Wyoming se haya decantado por esta tierra para disfrutar sus vacaciones.

A Costa da Morte ha sido la zona escogida por el popular presentador. En concreto, Laxe (A Coruña), un rincón costero que destaca por su gastronomía a base de productos frescos del mar y contar con una playa de cristales preciosa. Al actual presentador de El Intermedio se le ha visto tan cómodo por esta localidad que hasta dio un concierto inesperado en un establecimiento.

El Gran Wyoming en Laxe

José Miguel Monzón Navarro (Madrid, 1955), más conocido como El Gran Wyoming, es un humorista, presentador de televisión, actor, músico, médico, escritor y columnista español que actualmente está al frente de El Intermedio, el cual conduce desde 2006 y se emite en La Sexta.

A principios de agosto algunos gallegos se vieron sorprendidos por la presencia del popular presentador en el litoral coruñés, siendo Laxe el lugar escogido para disfrutar de las vacaciones estivales. No es la primera vez, porque ya el año pasado se le vio por las calles del pueblo.

En esta ocasión, los más suertudos pudieron disfrutar en primera persona de su faceta como artista, pues el presentador ofreció un concierto de lo más improvisado en el bar O Bocho, interpretando a Siniestro Total y su emblemática canción 'Miña terra galega'.

Qué ver y hacer en Laxe

Laxe y su playa.

Laxe es una joya costera en el corazón de la Costa da Morte, con playas de ensueño, restos arqueológicos y rincones con un encanto único y especial que no puedes dejar de descubrir.

Lo primero que debes hacer es dar un paseo por la playa urbana de Laxe, un arenal de arena blanca y finísima de casi 1,5 km que bordea la localidad. Su agua cristalina y todos los servicios de los que dispone la convierten en un playa perfecta para familias.

A pocos minutos en coche se encuentra la Praia de Soesto, un escenario de lo más salvaje: arena blanca y un oleaje perfecto para surfear. A diferencia del arenal urbano, este no tiene servicios básicos ni casas demasiado próximas.

Playa de los cristales de Laxe

Como no, la famosa Praia dos Cristais, una cala diminuta junto al cementerio donde la arena está formada por cristales de color verdoso, restos de un antiguo vertedero de botellas que el mar transformó en un paisaje espectacular.

A Lagoa de Traba es visita obligada si acudes a Laxe. Es un entorno protegido que combina una gran playa abierta al Atlántico, dunas milenarias y una laguna entre ríos. Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), opción ideal para los enamorados de la naturaleza y la observación de aves.

Lagoa de Traba (Turismo de Galicia)

En el casco urbano, piérdete por las calles de su centro histórico. Sube la rúa Real y avanza hacia la Casa do Arco, donde encontrarás la iglesia de Santa María da Atalaia, construida a finales del siglo XIV, y con buenas vistas al puerto y playa.

Es muy recomendable subir hasta la Punta de Laxe, donde está el Faro de Laxe, construido en 1920. Desde allí se contempla uno de los mejores atardeceres que verás nunca de la Ría de Corme-Laxe, la duna de Monte Branco y Penal de Veo.

Faro de Laxe turismo.gal

El Faro de Laxe forma parte de la cuarta etapa del Camiño dos Faros, una ruta a pie que recorre los 200 kilómetros que separan Malpica de Fisterra siguiendo los faros de Costa da Morte.