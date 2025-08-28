Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para despedir el mes de agosto

Llegó la hora de despedirnos del mes de agosto y, con este, de la programación de las Fiestas de María Pita. Durante estos días podremos disfrutar de las últimas jornadas de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión o Mostrart.

Asimismo, las salas de A Coruña también presentarán varios conciertos que anticipan el ritmo que se seguirá a lo largo de todo el mes de septiembre, como la sala Mardi Gras, que llenará de música su recinto con un Tributo a la música punk-rock americana y un concierto en directo de The Avengers.

Conciertos del fin de semana

La formación original de la banda estadounidense The Avengers

Con motivo de la llegada del último fin de semana de agosto, algunas salas de la ciudad herculina han programado conciertos que animarán al público coruñés a la par que los eventos finales de las Fiestas de María Pita 2025.

Por un lado, Jazz Filloa acogerá las actuaciones del Leticia Rey quintet (viernes 29) y Eixo do Jazz Ensemble (sábado 30). Ambas formaciones contarán con dos pases diferentes: uno a las 21:30 y otro a las 23:00 horas. El precio de las entradas será de 12 y 15 euros respectivamente.

Por otro lado, la sala Mardi Gras vuelve a traer la música en directo a su local con dos nuevas citas imprescindibles para los amantes del rock.

El viernes 29 a las 22:00 horas se podrá disfrutar del American Punk Rock Tribute Fest de la mano de Neverminders, Smash y Suburbia, quienes tocarán en directo los mayores éxitos de tres bandas legendarias: Nirvana, The Offspring y Green Day.

El sábado 30 llegará el sonido del rock internacional a la ciudad de A Coruña. Vendrá de la mano de The Avengers, una de las bandas punk más importantes de Estados Unidos, autores de auténticos himnos del género, como We Are The One, The American In Me o Corpus Christi.

XLI edición de la Feria Mostrart

Cartel de la edición 2025 de la feria Mostrart

Durante todo el mes de agosto se podrá disfrutar de otro evento paralela a la Feira do Libro: Mostrart, conocida por ser una de las ferias de artesanía más importantes de España. Durante una edición más, este gran evento reunirá puestos de diferentes lugares de Galicia y España.

En los puestos de artesanía que se expondrán a lo largo de los jardines de Méndez Núñez se podrá encontrar una amplia selección de productos textiles, de madera, calzado, juguetes, cerámicas, bisutería, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

Todos los productos comprados en la Feria Mostrart tienen garantía personal de cada obrador y de la Asociación Galega de Artesáns. El horario de la feria será desde las 11:00 hasta las 14:00 horas y desde las 17:30 hasta las 22:00 horas.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Cartel de la edición 2025 de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

A lo largo de todo el fin de semana se podrá disfrutar de los últimos días de actividad de la Feria del Libro Antiguo, uno de los eventos de agosto más importantes que se celebran alrededor de los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas. El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Marineda City acoge la exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis' Cedida

Con motivo de las fiestas de verano, el recinto exterior de Marineda City de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Se podrá difrutar de esta exposición gratuita hasta finales de agosto.

Ciclo Cascarillarte

El espectáculo de 'Ondamini' de Mamá Cabra

Los espectáculos gratuitos regresarán a las calles herculinas durante este fin de semana. El sábado 30 tendrá lugar la representación de Ondamini de Mamá Cabra en el Parque de Santa Margarita, un evento que se coordinará con la celebración de la Romería de Santa Margarita.

Romería de Santa Margarita

Cartel de la edición 2025 de la Romería de Santa Margarita

El jueves 28 da inicio uno de los eventos más importantes dentro de la programación de las Fiestas de María Pita: la Romería de Santa Margarita, cuatro días completos de actuaciones, obradoiros y pasacalles que celebran el folclore gallego.

Es una de las citas musicales encargadas de cerrar por todo lo alto las fiestas de verano. Este año, el cartel está encabezado por Gala i Ovidio, la nueva formación a la que pertenece Aida Tarrío, integrante de las Tanxugueiras, y el productor catalán Raül Refree.

La programación completa de este fin de semana:

Jueves, 28 de agosto

Anfiteatro de Santa Margarita

20:00 horas - Inauguración con Belém Tajes

21:00 horas - Concierto de Gala i Ovidio, nuevo proyecto musical de Aida Tarrío y Raül Refree. Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 21,60 euros

Viernes, 29 de agosto

Planetario de la Casa de las Ciencias

18:00 e 19:00 horas - Conciertos de Germán Díaz y Benxamín Otero

Anfiteatro de Santa Margarita

Gran Noite do Folclore con: Cántigas da Terra Aturuxo Xacarandaina Donaire Son d’Aquí

con:

Sábado, 30 de agosto

Espacio Participativo – Explanada de la Casa de las Ciencias

11:00 horas - Apertura de la muestra de entidades y artesanía

11:00 horas - Obradoiro de iniciación a la pandereta ( Aturuxo )

) 11:15 horas - Obradoiro de baile intermedio con Cántigas da Terra

12:00 horas - Obradoiro de pandereta avanzada ( Fransy González, Ruada de Cances da Vila - Carballo)

Vila - Carballo) 12:30 horas - Obradoiro de iniciación al baile para niñ@s ( Son d’Aquí )

) 13:30 horas - Actuación de PANSENFRON

16:00 horas - Apertura de la muestra da tarde

16:00 horas - Obradoiro de combo de percusión tradicional ( Maghúa )

) 16:15 horas - Obradoiro de iniciación al baile para personas adultas ( Xacarandaina )

) 17:00 horas - Obradoiro de baile intermedio ( Pansenfron )

) 17:15 horas - Obradoiro de baile avanzado ( Artur Puga )

) 18:00 horas - Obradoiro de pandereta con Donaire

19:00 horas - Cierre de la muestra

19:00 horas - Actuación de ABRIL

Anfiteatro de Santa Margarita

Desde las 20:30 horas: As Lagharteras Os do Fondo da Barra Comando Curuxás Cantareiras de Cántigas e Frores



Domingo, 31 de agosto

Varias localizaciones

12:00 horas - Concierto de la Banda Municipal de Música da Coruña con Donaire (Escalinata da Casa das Ciencias)

con (Escalinata da Casa das Ciencias) 13:00 horas - Concierto de Casapalma (Escenario de las meriendas)

(Escenario de las meriendas) 17:00 horas - Pasacalles con Espadana (Parque)

(Parque) 17:30 horas - Concierto de Xiro (Escenario de las meriendas)

(Escenario de las meriendas) 19:00 horas - Concierto de Os Melidas, Rura e El Nido (Anfiteatro)

Son de Mesoiro

Cartel de la 1.ª edición de Son de Mesoiro

Desde el jueves 28 de agosto hasta el lunes 1 de septiembre se celebrará la 1.ª edición de Son de Mesoiro en el barrio de Novo Mesoiro, un evento que reunirá diferentes actividades para público de todas las edades: atracciones, mercados, gastronomía y música en directo.

La programación completa de Son de Mesoiro:

Jueves, 28 de agosto

18:00 horas - Apertura (atracciones, mercado y gastronomía)

20:00 horas - Degustación de mejillones con locales del barrio

con locales del barrio De 18:00 horas al cierre - DJ Juam y DJ Javito

Viernes, 29 de agosto

18:00 horas - Apertura

19:00 horas - Concierto de Nova Trova Coruñesa (ritmos latinos)

(ritmos latinos) 22:00 horas - Los Kibbies (música ye-yé)

(música ye-yé) 23:59 horas - DJ Javito

Sábado, 30 de agosto

12:00 horas - Apertura

13:00 horas - Sesión vermú con Desentonados

13:00 horas - Degustación de empanadas

18:00 horas - Maghúa (cantareiros)

(cantareiros) 16:00 horas - DJ Mon y DJ Javito

y 20:00 horas - 13 B (versions rock)

(versions rock) 22:00 horas - Grupo Miami (verbeneo y baile)

(verbeneo y baile) 01:00 horas - DJ Kiddy

Domingo, 31 de agosto

12:00 horas - Apertura

13:00 horas - Clandestinos (versions rock)

(versions rock) 13:00 horas - Degustación de callos

16:00 horas - DJs Mon, Javito y Juam

y 17:00 horas - Festa da espuma y carnaval infantil

18:00 horas - Inadaptados (rock)

(rock) 21:00 horas - Orquesta Sinfonía + DJ fin de fiesta

XII Festival 981United

Cartel de la edición de 2025 del Festival 981United

El sábado 30 a las 19:00 horas tendrá lugar la XII edición del Festival 981United en la sala O Túnel del Coliseum de A Coruña. Es conocido por ser un evento de apoyo a las bandas de hardcore y punk de la ciudad herculina.

Este año se podrá disfrutar de las actuaciones en directo de las siguientes formaciones:

Shut Thy Guilt

Crowded

Svdestada

Xonor

Heart of a Coward

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 32,40 euros.

Partido del DÉPOR ABANCA vs FC BADALONA WOMEN

Lance del partido del Dépor ABANCA ante el Levante. RC Deportivo.

El sábado 30 a las 18:00 horas se enfrentarán en el Estadio de Riazor el Dépor Abanca y el FC Badalona Women bajo la programación de partidos de la Liga Profesional de Fútbol Femino.

Mercado ecológico municipal

Mercado Ecológico Municipal. Concello de A Coruña

El último domingo de agosto, día 31, podremos disfrutar de una nueva cita del Mercado ecológico municipal, que se celebrará desde las 10:00 hasta las 15:00 horas en el parque de la Tirolina de Novo Mesoiro.

Edición LXXXIV de la Travesía a Nado a la Ensenada de San Amaro

Cartel de la edición 2025 de la Travesía a Nado a la Ensenada de San Amaro

El domingo 31 a las 12:00 horas dará inicio la prueba de natación a mar abierto más importante del verano. El recorrido total será de 1.200 metros y el punto de salida será desde la playa y el final estará marcado por un arco de meta flotante situado en las inmediaciones del peirao de San Amaro.

La inscripción a este evento deportivo es completamente gratuita para todo tipo de participantes.