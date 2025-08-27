La Fundación Flora de A Coruña recauda fondos para las mujeres maltratadas con discapacidad

Pequeños gestos que hacen grandes diferencias. Esto es lo que consigue la Fundación Flora cada vez que llena un poquito más de alegría los corazones de las personas a las que ayuda a través de iniciativas puntuales. Cenas navideñas, colaboraciones con Aspace y la próxima, la colaboración con Amicos a través de su proyecto de ayuda a mujeres maltratadas con discapacidad, son algunos ejemplos.

Precisamente, la entidad recaudará fondos para este proyecto de la mano del VI Torneo CGES de Golf que organiza el Consejo Gallego de Ingenieros en el Club de Golf de Xaz en Oleiros los días 12 y 13 de septiembre. Patrocinadores y colaboradores apoyarán a la Fundación Flora y a Amicos con diferentes aportaciones, a las que sumarán las de aquellas personas que puedan realizar donaciones en la cuenta ES18 2080 0060 0230 4004 4646.

El camino de la Fundación Flora hasta llegar a Amicos

La Fundación Flora para la Alegría Social nació hace unos seis años con el objetivo de realizar pequeñas acciones que mejoren la vida de las personas. Con sede en la calle Huertas de A Coruña, esta entidad familiar celebra desde entonces cenas navideñas que combina con otros gestos como la recaudación de material tras la DANA en Valencia o la actual para Amicos.

"Para mí es muy importante la Navidad, y hay familias que no pueden celebrarla. Llevamos una cena a las personas más necesitadas de Oleiros, Betanzos y Coirós. El menú siempre es una crema de marisco, una merluza con almejas, un jarrete con verduras y patatas y los dulces navideños", explica Marta González Deus, la persona detrás de esta entidad que en 2024 repartió menús a 500 familias.

Marta González Deus con Juan Crujeiras durante la elaboración del primer menú. Cedida

La Fundación Flora también ha colaborado con Aspace, facilitándole un horno específico y mesas de dibujo adaptadas, así como perros entrenados para interactuar con pequeños y mayores. Marta González explica que tiran de amistades y conocidos para hacer algunas otras iniciativas que van surgiendo.

Es el caso del tráiler que enviaron a Valencia tras la DANA: Samuel de Transportes Rico puso el tráiler, Vegalsa-Eroski donó alimentos, la empresa de su marido, Trison Acústica, puso su granito de arena... Una colaboración que también fue patente durante la pandemia, cuando repartieron miles de pantallas para cubrir el rostro evitar, dentro de lo posible, el contagio por Covid-19.

"Somos una asociación que vamos haciendo pequeñas acciones que para mí son grandes logros", señala la responsable de la entidad. Pequeños pasitos que la llevaron a hablar con el organizador del VI Torneo CGES de Golf, Pablo Alfeirán, y a conocer a María, que fue quien le habló del programa anual de Amicos centrado en las mujeres maltratadas con discapacidad.

La Fundación Flora colabora con diversas actividades. Cedida

"Son personas que viven en el rural y están vejadas, maltratadas y olvidadas. Es un horror", asegura González Deus, que se propuso colaborar con esta iniciativa que "te pone los pies en la tierra". Y es que trabajar mano a mano con Amicos le ha permitido a la responsable de la Fundación Flora conocer de primera mano las duras historias de varias mujeres que luchan por salir adelante.

Unas historias que conoció gracias al "equipo maravilloso" de Amicos y que ya forman parte de su vida y la entidad que dirige. "Estoy muy ilusionada con este proyecto. Es una causa importantísima y muy poco visibilizada", explica Marta González, que añade: "Del maltrato, afortunadamente, sí se habla, y más se tendría que hablar. Pero esto parece un tema tabú".

La Fundación Flora continuará realizando pequeñas acciones que signifiquen grandes cambios para aquellas personas o colectivos que lo necesiten. Mientras, su próxima cita es el 12 y el 13 de septiembre en Golf Xaz, donde la entidad estará presente dando a conocer el proyecto de Amicos y recaudando fondos para ayudar a las mujeres maltratadas con discapacidad.