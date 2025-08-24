Cada vez resulta más complicado vivir en la ciudad debido a los elevados precios de la vivienda. Por este motivo, muchas personas deciden mudarse al entorno rural y comenzar una nueva vida que les permita ahorrar. Algunos prefieren asentarse en pueblos costeros, mientras que otros optan por zonas de montaña.

Teniendo esto en cuenta, le hemos preguntado a ChatGPT cuál es el mejor pueblo de montaña para vivir cerca de A Coruña y, tras un poco de reflexión, finalmente se ha decantado por Monfero. La herramienta de Inteligencia Artificial ha escogido este rincón de la provincia de A Coruña por ser el mejor si lo que buscas es "tranquilidad, naturaleza y calidad de vida".

"Entorno natural privilegiado y su paz absoluta"

A tan solo 50 minutos de A Coruña ciudad y a 40 de Ferrol se encuentra Monfero, un pueblo de algo menos de 2.000 habitantes según los datos del INE de 2024. Este pequeño rincón destaca por la belleza de su entorno natural y la tranquilidad que desprende por no ser un destino turístico masivo.

ChatGPT no ha dudado en decantarse por Monfero, destacando "su esencia rural, su entorno natural privilegiado y su paz absoluta", motivos por los que lo considera la opción perfecta de montaña para vivir cerca de urbes como A Coruña y Ferrol, pero sin los inconvenientes de la ciudad.

"Ubicado en plena Reserva de la Biosfera de As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, Monfero ofrece un paisaje montañoso salpicado de bosques autóctonos, ríos limpios y senderos que invitan al paseo pausado" indica la popular herramienta.

Lo cierto es que Monfero está rodeado de naturaleza vayas por donde vayas, por lo que si eres un verdadero amante del monte, sin duda es una opción súper acogedora para ti. "Es un lugar ideal para quienes buscan reconectar con lo esencial, vivir sin prisas y en armonía con el entorno", continúa.

Si nos fijamos en la vivienda, ChatGPT dice que en Monfero hay un sinfín de opciones. "Desde pequeñas casas de aldea para rehabilitar por menos de 30.000 euros, hasta viviendas rurales reformadas con terreno que rondan los 200.000 euros".

En cuanto al empleo, "la agricultura, la apicultura, la ganadería extensiva y el turismo rural están cobrando protagonismo como fuentes de trabajo y emprendimiento", afirma la IA.

No obstante, el verdadero motivo por el que la herramienta se ha decantado por esta localidad "no es solo su vivienda, su paisaje ni su historia, sino su forma de vida. Aquí se respira comunidad y autenticidad. Los vecinos se conocen, se saludan, se ayudan", dice con rotundidad.

Entre los lugares que merece la pena visitar en este lugar, ChatGPT destaca su imponente Monasterio de Santa María de Monfero, "una joya del barroco gallego que, rodeado de naturaleza, aporta un aire de solemnidad y belleza al paisaje".

Vista nocturna del Monasterio de Monfero Turismo de Galicia

Por todo ello, la Inteligencia Artifical concluye que "en los últimos años, muchas personas que huyen del estrés de las ciudades, especialmente familias jóvenes y profesionales que teletrabajan, han empezado a mirar hacia lugares como Monfero".