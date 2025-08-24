Novo Mesoiro, en A Coruña, estrenará pronto nueva área juvenil y la fuente lúdica

El Ayuntamiento iniciará en los próximos días los trabajos de construcción de dos equipamientos muy esperados por el vecindario de : la que se habilitará en el barrio.

Tras la adjudicación de las obras, la previsión del Gobierno local es que los preparativos previos arranquen en este tramo final de mes.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, recordó que la inversión conjunta entre ambas actuaciones será de algo más de —223.000 en el área de ocio juvenil y unos 130.000 en la fuente lúdica—, "siendo dos intervenciones muy destacadas que nos permitirán dar respuesta a las necesidades del barrio atendiendo especialmente a su pirámide poblacional, con muchas familias jóvenes y niños".

Las obras para construir la nueva área de ocio juvenil se llevarán a cabo en una zona ajardinada en desuso situada tras los bloques de viviendas de la calle .

Allí se habilitará una superficie de más de 1.500 metros cuadrados que incluirá espacios individuales para la práctica deportiva de.

Casi en paralelo, el Ayuntamiento acometerá la creación de la fuente lúdica en el entorno del área infantil del parque de la Tirolina. Noemí Díaz subrayó que es el primer equipamiento de este tipo que se construye en la ciudad, también concebido para el uso de las generaciones más jóvenes.

El barrio contará pronto con dos bases más de BiciCoruña

El plan de inversiones impulsado por el Ayuntamiento en Novo Mesoiro incluye también actuaciones en materia de movilidad.

Próximamente se habilitarán dos nuevas bases de BiciCoruña con suministro eléctrico, que estarán situadas a la altura del número 34 de la avenida de Novo Mesoiro y del número 34 de la calle Fragas do Eume.

Estas estaciones, que muy pronto estarán operativas y disponibles para el uso del vecindario, se sumarán a la base que ya se dispuso en la calle Illas Sisargas hace dos años, cerca de la rotonda que conecta con la avenida Novo Mesoiro y las calles Illas Cíes y Laxe.