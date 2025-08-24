El alquiler de piscinas privadas gana terreno en A Coruña: "Puede darnos algún dinero extra"

Celebrar un cumpleaños en una piscina con amigos, una barbacoa en familia o incluso una pequeña fiesta privada al aire libre. Todos son planes muy apetecibles, pero no todo el mundo vive en una casa con jardín y piscina, ¿verdad? Sin embargo, uno no tiene que renunciar a ello. Y es que el alquiler de piscinas privadas y jardines se ha convertido en una tendencia que ya ha empezado a recalar en A Coruña, donde ya hay varias piscinas disponibles en plataformas especializadas.

En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, este tipo de alquiler es un auténtico boom. La demanda crece a medida que suben las temperaturas. "Hay propietarios que pueden llegar a ganar 15.000 euros por temporada", aseguran desde CocoPool, una aplicación que facilita el alquiler de piscinas, poniendo en contacto al propietario con aquellas personas interesadas en pagar por darse un chapuzón.

La mayoría de alquileres son para eventos: cumpleaños, babyshowers... pero también hay quien quiere disfrutar de un día de barbacoa y piscina con amigos o familia. El interés es mayor, y es que en el caso de CocoPool pasaron de 300 reservas en 2023 a más de 3.000 este año.

En Galicia, esta tendencia se ha ido consolidando más en la provincia de Pontevedra, donde este año esta aplicación cuenta con 70 piscinas en alquiler, "frente a las 23 del año pasado".

Siete piscinas en A Coruña: "Empezamos a tener reservas"

También ha crecido el interés en A Coruña, donde el año pasado esta aplicación no disponía de ninguna piscina para alquilar, mientras que en estos momentos hay 7 disponibles para alquilar. "Ya empezamos a tener reservas", indican desde esta startup, que asegura que lo que mejor funciona para darse a conocer es el boca a boca, porque todavía hay mucha gente que desconoce la existencia de este tipo de servicios.

Aunque en A Coruña ya es posible alquilar piscinas privadas a través de esta aplicación, lo cierto es que el fenómeno se encuentra en una fase muy incipiente. Se trata de un modelo de ocio que despierta curiosidad, tanto a propietarios como a los propios usuarios.

Luis tiene su piscina en alquiler a través de esta aplicación. La puso para probar. "Al igual que AirBnB puede prácticamente pagarte un piso que no usas; pensé que con el jardín, que se demanda mucho desde la pandemia, igual pasaba lo mismo", asegura.

CocoPool te permite aceptar o rechazar solicitudes, lo que a Luis le parece una ventaja, pues así puede elegir a quién alquilar su jardín y piscina. Lleva apenas unos días usando esta aplicación y por el momento no ha tenido ninguna reserva. Su idea, dice, es permitir el alquiler a lo largo del año, no limitarlo al verano. "Como se oferta jardín, piscina y barbacoa, a lo mejor algún cumpleaños o algún plan con mucha gente puede darnos algún dinero extra", indica.

Y es que el objetivo es que los propietarios "puedan rentabilizar un espacio infrautilizado", señalan desde CocoPool. El anfitrión elige los días, las horas, el precio (por personas y horas) y las normas del alquiler. Y no solo eso, sino que como decíamos, puede declinar solicitudes que no encajen con sus criterios. "La última palabra siempre la tiene él", aseguran desde esta aplicación, que desde el pasado verano también ofrece la opción de alquiler de jardines sin piscinas.

En definitiva, el alquiler de piscinas privadas empieza a abrirse paso en A Coruña, todavía de forma tímida. Para los propietarios supone la posibilidad de sacar partido a un espacio infrautilizado y, para los usuarios, la opción de disfrutar de un plan exclusivo sin necesidad de grandes desplazamientos. Un modelo que ya es habitual en otras ciudades y que apunta a consolidarse también en Galicia.