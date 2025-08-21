Alsa habilita un bus nocturno para las fiestas de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña)

Los días 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de agosto, Alsa ha habilitado un servicio de autobús nocturno con motivo de las fiestas de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña).

Las salidas se realizarán desde la parada de bus de la avenida principal, en la gasolinera, en dirección a Entrejardines.

🎉 Estades listxs para gozar das Festas de Santa Cruz no @ConcelloOleiros?



🚌 En @Alsa_CalPita queremos que desfrutes destes días sen te preocupar do coche. Vai no bus!



Así, entre el 22 y el 27 de agosto, aquellos que quieran disfrutar de las fiestas hasta tarde, no tendrán que depender del coche y dispondrán de un servicio especial de autobús.

El servicio comenzará el mismo día que arranque el festival Son do Xaco, con las actuaciones de Delgao, María Escarmiento y La Banda de Ayer.

En paralelo, no faltan las verbenas tradicionales ni los eventos gastronómicos tan característicos: la Festa do Chourizo, la gran churrascada, la sardiñada o la festa do langostino. Además, habrá actividades familiares como hinchables.