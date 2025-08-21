Fiestas Santa Cruz.

Alsa habilita un bus nocturno para las fiestas de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña)

Saldrá a las 3:30 horas de la madrugada desde la gasolinera en dirección Entrejardines

Los días 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de agosto, Alsa ha habilitado un servicio de autobús nocturno con motivo de las fiestas de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña).

Comisión de fiestas de Santa Cruz

Las salidas se realizarán desde la parada de bus de la avenida principal, en la gasolinera, en dirección a Entrejardines.

Así, entre el 22 y el 27 de agosto, aquellos que quieran disfrutar de las fiestas hasta tarde, no tendrán que depender del coche y dispondrán de un servicio especial de autobús.

El servicio comenzará el mismo día que arranque el festival Son do Xaco, con las actuaciones de Delgao, María Escarmiento y La Banda de Ayer.

En paralelo, no faltan las verbenas tradicionales ni los eventos gastronómicos tan característicos: la Festa do Chourizo, la gran churrascada, la sardiñada o la festa do langostino. Además, habrá actividades familiares como hinchables.