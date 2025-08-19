Carral (A Coruña) celebra su sexta edición de la fiesta del agua este sábado

Carral celebrará el próximo sábado, 23 de agosto, la sexta edición de la Fiesta del Agua para clausurar la temporada de piscina, que cerrará sus puertas el 7 de septiembre, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Esta actividad, de acceso libre, se desarrollará de 16:00 a 20:00, tiempo en el que las personas participantes podrán disfrutar de hinchables, tanto para adultos como para la juventud, y de una fiesta de la espuma para cerrar la jornada, que se celebrará de 19:00 a 20:00 h.

Durante este tiempo, con el objetivo de atender la gran afluencia de gente en las piscinas, se reforzará el servicio de socorrismo. Además, estarán presentes el servicio municipal de emergencias y la agrupación de voluntarios de Protección Civil, así como una ambulancia.

En ediciones anteriores participaron unas 400 personas a lo largo de toda la tarde y, desde el gobierno local, esperan que este año la fiesta vuelva a tener una gran acogida entre el vecindario.