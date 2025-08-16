Así fue la Batalla Naval 2025: A Coruña volvió a sonreír derrotando a Francis Drake

A Coruña volvió a derrotar a Francis Drake. Como cada año, el 15 de agosto fue el momento de la Batalla Naval, un evento marcado en la agenda de las fiestas de María Pita y que este año ha empleado cerca de 700 kilos de material pirotécnico.

Durante los 20 minutos de duración, miles de coruñeses disfrutaron en primera persona de este evento, bien en uno de los espacios de las playas, que ya desde última hora de la tarde presentaron una particular ocupación, como desde el propio Paseo Marítimo, cortado para permitir celebrar la batalla con seguridad.

El evento contó con las dos zonas de disparos, la habilitada en la coraza de las Esclavas y la de Finca do Martiño. La imagen y el sonido se combinaron, para recrear aquel enfrentamiento bélico, tan marcado en la historia de la ciudad.

En concreto, se han detonado varios componentes con diferentes alturas, composiciones aéreas y movimientos coreográficos combinando el color con los efectos.

Un año más, A Coruña disfrutó de su Batalla Naval, un elemento más de orgullo. Por delante, 365 días para debatir la idoneidad del uso de elementos pirotécnicos o mudar al uso de drones.