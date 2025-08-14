Ofrecido por:
Las fiestas, conciertos y espectáculos que no te puedes perder este fin de semana en A Coruña
El tercer fin de semana de agosto trae consigo una gran variedad de eventos que mantendrán entretenida a toda la ciudad herculina. Desde los conciertos de María Pita, pasando por las Viñetas desde O Atlántico y terminando con la actuación de Alejandro Fernández
El ritmo de las Fiestas de María Pita no baja. Nos encontramos en el clímax de las celebraciones veraniegas de la ciudad herculina, por lo que nos espera un fin de semana por todo lo grande.
Durante estos días, podremos disfrutar de un concierto gratuito de Coti Espasa y de la voz de Alejandro Fernández en el Coliseum. Además, tendrá lugar la esperada Batalla Naval, coincidiendo con las Viñetas desde O Atlántico y las Fiestas del barrio de la Gaiteira.
Conciertos de María Pita: Locos por la Música y Coti Espasa
La programación de los esperados conciertos de la plaza de María Pita continúa durante este fin de presentar para dar la bienvenida a Locos por la Música y al argentino Coti. Nuevamente, la plaza más emblemática de A Coruña será el punto de reunión de la música y el buen ambiente.
Para empezar el fin de semana por todo lo alto, el jueves 14 llegará a la ciudad herculina el show Locos por la Música. Se subirán a los escenarios Nacha Pop, Cómplices, No me pises que llevo chanclas, Melocos, Javier Ojeda, Soraya, La Poptelera y el DJ Cherry Coke.
El concierto dará inicio a las 20:00 horas. ¡No te pierdas la oportunidad de asistir a esta gran fiesta de la música!
A continuación, para cerrar el fin de semana musical, el domingo 17 será el turno de Coti Espasa de actuar sobre los escenarios de María Pita. El cantautor argentino promete emocionar a sus asistentes con éxitos de la música hispanoamericana como Nada Fue Un Error, El embrujo o Luz del Día.
El concierto dará inicio a las 22:00 horas.
Programación del fin de semana de Viñetas desde o Atlántico
Desde el pasado lunes 11 hasta el domingo 17, será el turno de la feria Viñetas desde o Atlántico de conquistar las casetas de los jardines de Méndez Núñez.
Durante todo este fin de semana, la ciudad herculina celebrará por todo lo grande este evento, decorando algunos de sus lugares más emblemáticos con personajes cómics, como el Spiderman del Obelisco o el Superman del puente de Alfonso Molina.
A lo largo de estos días también se podrá disfrutar también de una serie de firmas, talleres, visitas y charlas en diferentes localizaciones de A Coruña.
A continuación, os dejamos una lista de los eventos más relevantes del fin de semana:
Jueves, 14 de agosto
- Viñetas Show
- 21:00 horas
- Concierto ilustrado con la banda Hombre Tigre y las autoras Anabel Colazo y Raquel Montero
En colaboración con Autobán
- En el Teatro Colón
- Concierto ilustrado con la banda Hombre Tigre y las autoras Anabel Colazo y Raquel Montero
- 23:30 horas
- Cols DJ Set (Clara y Olivia Cábez)
- En la sala Mardi Gras
- 21:00 horas
Viernes, 15 de agosto
- Viñetas Pro
- 12:30 horas
- Encuentro con Dave Cooper
- En la carpa RúaBD
- 12:30 horas
- Viñetas Show
- 21:00 horas
- Concierto gráfico de Víctor Coyote
- En el Teatro Colón
- 21:00 horas
Sábado, 16 de agosto
- Viñetas Rúa Banda Deseñada
- 11:00 horas
- Charla Making of de O segredo da serpe, por Abel Alves.
- En colaboración con Demo Editorial
- 11:00 horas
-
Viñetas Pro
- 21:00 horas
-
Encuentro sectorial. Entrada con invitación
-
En Círculo de Artesanos
-
- 21:00 horas
Domingo, 17 de agosto
- Viñetas Rúa Banda Deseñada
- 18:30 horas
- Pokémon: de las páginas a las cartas
- En colaboración con Astora Cómics. Inscripción en el stand 17
- 18:30 horas
Festival Internacional de Folclore
Desde el miércoles 13 hasta el domingo 17 se podrá disfrutar de una nueva edición del Festival Internacional de Folclore, que tendrá lugar entre el Auditorio del Parque de Santa Margarita, la plaza de María Pita y Campo da Leña a partir de las 20:00 horas.
Batalla Naval
El viernes 15, coincidiendo con el festivo del Día de la Asunción, se celebrará la emblemática Batalla Naval, conocida por ser el espectáculo pirotécnico más grande de A Coruña. Como cada año, los fuegos artificiales se lanzarán desde la explanada de Las Esclavas y la zona de la playa del Matadero.
El espectáculo dará inicio a las 23:30 horas y durará en torno a los 20 minutos. Es un evento clave dentro de la programación de las Fiestas de María Pita. Los mejores lugares para disfrutar de este show pirotécnico son las playas de Riazor y Orzán.
Autobán - XI Festival de Autoedición y BD
El viernes 15 y sábado 16 vuelve a la ciudad herculina Autobán, el Festival de Autoedición y BD de fanzines y cómic autoeditado. Como en ediciones anteriores, se celebrará entre el Círculo de Artesanos y la plaza de Santo Andrés.
La programación de este fin de semana:
Viernes, 15 de agosto
Círculo de Artesanos
- 17:00 horas
- Ceremonia de entrega del II Premio Autobán al Mejor Fanzine Gallego
- 18:00 horas
- Autobombo, una serie de micropresentaciones multimedia de una veintena de los proyectos que participan en Autobán
- 19:30 horas
- Combate de Dibujantes
Sábado, 16 de agosto
Plaza de San Andrés
- Compraventa de material de autores y autoras, colectivos, proyectos de autoedición y microeditoriales.
- 90 creadores/as venidas de toda la Península.
- Música en vivo y DJs amenizando la sesión vermú y la tarde.
- Dos talleres creativos de entrada libre.
Fiestas del Barrio de A Gaiteira y Lembranza Rock
Del viernes 15 hasta el domingo 17 se podrá disfrutar de las fiestas del barrio coruñés de la Gaiteira. Estas celebraciones reunirán a los vecinos y personas de alrededor para disfrutar de música en directo, gastronomía y diversas actividades.
Este año, además, estas conocidas fiestas estrenan un nuevo festival gratuito: el Lembranza Rock, que traerá consigo a Rebeliom do Inframundo, Sés y Ruxe Ruxe.
A las 21:00 horas del sábado 16, todo aquel que lo desee podrá pasarse por el Parque Europa para disfrutar en directo de estos tres reconocidos grupos.
La programación de las fiestas es la siguiente:
Viernes, 15 de agosto
- 11:00 horas - Alborada
- Os Gaiteiriños
- 13:00 horas - Sesión vermú
- Os Piñeiros Band
- 21:30 horas - Concierto
- La Piel del Oso
Sábado, 16 de agosto
- 11:00 horas - Alborada
- Son D'Aquí
- 11:00 horas - Mercado ecológico
- En Parque europa
- 16:00 horas - Pasacalles
- Batucada polo barrio
- 17:00 - 20:00 horas
- Juegos populares
- 17:00 horas - Pasacalles
- Os Gaiteiriños
- 19:30 horas - Cascarillarte
- Dela Cream
- 20:45 horas - Pregón
- Marisol Soengas
Domingo, 17 de agosto
- 11:00 horas - Alborada
- AF Aturuxo
- 13:00 horas - Sesión vermú familiar
- Pablo Díaz
- 19:00 horas - Concierto de tardeo
- Zeltia Irevire
Contos ao Noroeste
A pesar de que los conciertos del Festival Noroeste Estrella Galicia pusieron el broche de oro la semana pasada, el festival no podía despedirse sin ofrecer a su público una maravillosa velada en el que la narración oral y el teatro son los protagonistas.
Es así cómo el domingo 17 a las 19:30 horas llegan Contos ao Noroeste al Parque de Santa Margarita.
Se podrá disfrutar de los monólogos de Xosé A. Touriñán, David Amor y Javier Veiga, a los que se sumarán las improvisaciones de Marita Martínez, Lucía Veiga y Patricia Castrillón.
Las entradas están a la venta desde 16,20 euros.
Concierto de Alejandro Fernández
El domingo 17 regresa a la ciudad herculina el artista mexicano que fusiona magistralmente la música ranchera y mariachi con el pop para presentar su nuevo tour: Alejandro Fernández En Vivo.
Sus fans coruñeses llevan desde inicios de agosto preparándose para recibir al artista mexicano en la ciudad herculina. Finalmente, este domingo se podrá disfrutar en vivo de sus mayores éxitos, como Me dediqué a perderte, Mátalas o Canta corazón.
Actuará en el Coliseum de A Coruña a las 21:30 horas. Las entradas están a la venta desde 70,20 euros en Ataquilla.com