Todos las fiestas, conciertos y espectáculos que no te puedes perder este fin de semana en A Coruña

El ritmo de las Fiestas de María Pita no baja. Nos encontramos en el clímax de las celebraciones veraniegas de la ciudad herculina, por lo que nos espera un fin de semana por todo lo grande.

Durante estos días, podremos disfrutar de un concierto gratuito de Coti Espasa y de la voz de Alejandro Fernández en el Coliseum. Además, tendrá lugar la esperada Batalla Naval, coincidiendo con las Viñetas desde O Atlántico y las Fiestas del barrio de la Gaiteira.

Conciertos de María Pita: Locos por la Música y Coti Espasa

El cantautor argentino es una de las siguientes citas musicales de las Fiestas de María Pita

La programación de los esperados conciertos de la plaza de María Pita continúa durante este fin de presentar para dar la bienvenida a Locos por la Música y al argentino Coti. Nuevamente, la plaza más emblemática de A Coruña será el punto de reunión de la música y el buen ambiente.

Para empezar el fin de semana por todo lo alto, el jueves 14 llegará a la ciudad herculina el show Locos por la Música. Se subirán a los escenarios Nacha Pop, Cómplices, No me pises que llevo chanclas, Melocos, Javier Ojeda, Soraya, La Poptelera y el DJ Cherry Coke.

El concierto dará inicio a las 20:00 horas. ¡No te pierdas la oportunidad de asistir a esta gran fiesta de la música!

A continuación, para cerrar el fin de semana musical, el domingo 17 será el turno de Coti Espasa de actuar sobre los escenarios de María Pita. El cantautor argentino promete emocionar a sus asistentes con éxitos de la música hispanoamericana como Nada Fue Un Error, El embrujo o Luz del Día.

El concierto dará inicio a las 22:00 horas.

Programación del fin de semana de Viñetas desde o Atlántico

Los personajes del cómic toman A Coruña en una nueva edición de Viñetas desde o Atlántico Quincemil

Desde el pasado lunes 11 hasta el domingo 17, será el turno de la feria Viñetas desde o Atlántico de conquistar las casetas de los jardines de Méndez Núñez.

Durante todo este fin de semana, la ciudad herculina celebrará por todo lo grande este evento, decorando algunos de sus lugares más emblemáticos con personajes cómics, como el Spiderman del Obelisco o el Superman del puente de Alfonso Molina.

A lo largo de estos días también se podrá disfrutar también de una serie de firmas, talleres, visitas y charlas en diferentes localizaciones de A Coruña.

A continuación, os dejamos una lista de los eventos más relevantes del fin de semana:

Jueves, 14 de agosto

Viñetas Show

21:00 horas Concierto ilustrado con la banda Hombre Tigre y las autoras Anabel Colazo y Raquel Montero

En colaboración con Autobán En el Teatro Colón 23:30 horas

Cols DJ Set (Clara y Olivia Cábez) En la sala Mardi Gras



Viernes, 15 de agosto

Viñetas Pro

12:30 horas Encuentro con Dave Cooper En la carpa RúaBD

Viñetas Show

21:00 horas Concierto gráfico de Víctor Coyote En el Teatro Colón



Sábado, 16 de agosto

Viñetas Rúa Banda Deseñada

11:00 horas Charla Making of de O segredo da serpe, por Abel Alves. En colaboración con Demo Editorial

Viñetas Pro 21:00 horas Encuentro sectorial. Entrada con invitación En Círculo de Artesanos



Domingo, 17 de agosto

Viñetas Rúa Banda Deseñada

18:30 horas Pokémon: de las páginas a las cartas En colaboración con Astora Cómics . Inscripción en el stand 17



Festival Internacional de Folclore

Cartel de la edición 2025 del Festival Internacional de Folclore en A Coruña

Desde el miércoles 13 hasta el domingo 17 se podrá disfrutar de una nueva edición del Festival Internacional de Folclore, que tendrá lugar entre el Auditorio del Parque de Santa Margarita, la plaza de María Pita y Campo da Leña a partir de las 20:00 horas.

Batalla Naval

La Batalla Naval de A Coruña, en una foto de archivo. Concello da Coruña

El viernes 15, coincidiendo con el festivo del Día de la Asunción, se celebrará la emblemática Batalla Naval, conocida por ser el espectáculo pirotécnico más grande de A Coruña. Como cada año, los fuegos artificiales se lanzarán desde la explanada de Las Esclavas y la zona de la playa del Matadero.

El espectáculo dará inicio a las 23:30 horas y durará en torno a los 20 minutos. Es un evento clave dentro de la programación de las Fiestas de María Pita. Los mejores lugares para disfrutar de este show pirotécnico son las playas de Riazor y Orzán.

Autobán - XI Festival de Autoedición y BD

Llega a la ciudad herculina la 11.ª edición de Autobán

El viernes 15 y sábado 16 vuelve a la ciudad herculina Autobán, el Festival de Autoedición y BD de fanzines y cómic autoeditado. Como en ediciones anteriores, se celebrará entre el Círculo de Artesanos y la plaza de Santo Andrés.

La programación de este fin de semana:

Viernes, 15 de agosto

Círculo de Artesanos

17:00 horas Ceremonia de entrega del II Premio Autobán al Mejor Fanzine Gallego

18:00 horas Autobombo , una serie de micropresentaciones multimedia de una veintena de los proyectos que participan en Autobán

19:30 horas Combate de Dibujantes



Sábado, 16 de agosto

Plaza de San Andrés

Compraventa de material de autores y autoras, colectivos, proyectos de autoedición y microeditoriales.

90 creadores/as venidas de toda la Península.

venidas de toda la Península. Música en vivo y DJs amenizando la sesión vermú y la tarde.

y amenizando la sesión vermú y la tarde. Dos talleres creativos de entrada libre.

Fiestas del Barrio de A Gaiteira y Lembranza Rock

Cartel de la edición 2025 de las Fiestas de la Gaiteira

Del viernes 15 hasta el domingo 17 se podrá disfrutar de las fiestas del barrio coruñés de la Gaiteira. Estas celebraciones reunirán a los vecinos y personas de alrededor para disfrutar de música en directo, gastronomía y diversas actividades.

Este año, además, estas conocidas fiestas estrenan un nuevo festival gratuito: el Lembranza Rock, que traerá consigo a Rebeliom do Inframundo, Sés y Ruxe Ruxe.

A las 21:00 horas del sábado 16, todo aquel que lo desee podrá pasarse por el Parque Europa para disfrutar en directo de estos tres reconocidos grupos.

La programación de las fiestas es la siguiente:

Viernes, 15 de agosto

11:00 horas - Alborada Os Gaiteiriños

- Alborada 13:00 horas - Sesión vermú Os Piñeiros Band

- Sesión vermú 21:30 horas - Concierto La Piel del Oso

- Concierto

Sábado, 16 de agosto

11:00 horas - Alborada Son D'Aquí

- Alborada 11:00 horas - Mercado ecológico En Parque europa

- Mercado ecológico 16:00 horas - Pasacalles Batucada polo barrio

- Pasacalles 17:00 - 20:00 horas Juegos populares

17:00 horas - Pasacalles Os Gaiteiriños

- Pasacalles 19:30 horas - Cascarillarte Dela Cream

- Cascarillarte 20:45 horas - Pregón Marisol Soengas

- Pregón

Domingo, 17 de agosto

11:00 horas - Alborada AF Aturuxo

- Alborada 13:00 horas - Sesión vermú familiar Pablo Díaz

- Sesión vermú familiar 19:00 horas - Concierto de tardeo Zeltia Irevire

- Concierto de tardeo

Contos ao Noroeste

Edición 2025 de los Contos ao Noroeste

A pesar de que los conciertos del Festival Noroeste Estrella Galicia pusieron el broche de oro la semana pasada, el festival no podía despedirse sin ofrecer a su público una maravillosa velada en el que la narración oral y el teatro son los protagonistas.

Es así cómo el domingo 17 a las 19:30 horas llegan Contos ao Noroeste al Parque de Santa Margarita.

Se podrá disfrutar de los monólogos de Xosé A. Touriñán, David Amor y Javier Veiga, a los que se sumarán las improvisaciones de Marita Martínez, Lucía Veiga y Patricia Castrillón.

Las entradas están a la venta desde 16,20 euros.

Concierto de Alejandro Fernández

Cartel del nuevo concierto de Alejandro Fernández en A Coruña

El domingo 17 regresa a la ciudad herculina el artista mexicano que fusiona magistralmente la música ranchera y mariachi con el pop para presentar su nuevo tour: Alejandro Fernández En Vivo.

Sus fans coruñeses llevan desde inicios de agosto preparándose para recibir al artista mexicano en la ciudad herculina. Finalmente, este domingo se podrá disfrutar en vivo de sus mayores éxitos, como Me dediqué a perderte, Mátalas o Canta corazón.

Actuará en el Coliseum de A Coruña a las 21:30 horas. Las entradas están a la venta desde 70,20 euros en Ataquilla.com