Esta es la única orquesta de Galicia a la que le han dedicado una calle, y no es la Panorama

Las orquestas en Galicia son mucho más que una simple actuación musical, es cultura, arte y entretenimiento. Un verano gallego no se entiende sin verbenas. Y es que estas agrupaciones musicales congregan a miles de personas en todos los pueblos a lo ancho y largo de la ciudad.

Tanto es así que una de las orquestas más populares de la comunidad tiene una calle dedicada en su honor, un reconocimiento que demuestra lo profundas que son sus raíces en nuestra cultura. Porque donde hay una orquesta, hay una buena verbena, y esto solo ocurre en Galicia.

La orquesta con una calle dedicada

En todo el territorio gallego las orquestas se viven con gran intensidad, sobre todo en verano, siendo las protagonistas de todas las fiestas. En este sentido, existe una agrupación que ha dejado huella como pocas: la orquesta Los Satélites.

Rúa Orquestra Os Satélites en Oleiros (A Coruña) google maps

Fundada en A Coruña en el año 1938 bajo el nombre de Jaime Camino y sus Satélites, poco tardó en cambiar su nombre al que conocemos actualmente.

A lo largo de sus más de ocho décadas de historia, Los Satélites no solo han llenado las plazas de todos los municipios gallegos, sino que también fue la primera orquesta española en cruzar el Atlántico para actuar en América.

Su legado tuvo un reconocimiento muy especial allá por el año 2016, cuando en Oleiros (A Coruña) decidieron nombrar una calle con su nombre: Rúa Orquestra Os Satélites. De esta forma, se convirtió en la pprimera orquesta, y única hasta la fecha, en contar con una calle con su nombre.

Curiosamente, el alcalde de este municipio coruñés tiene un vínculo directo con el mundo de las verbenas, y es que Ángel García Seoane fue durante 20 años acordeonista de la orquesta Los Trovadores, lo que probablemente ha influido en este reconocimiento a la formación más emblemática de la ciudad herculina.

Ayer mismo, Los Satélites actuaron en A Coruña, en el marco de las fiestas de María Pita 2025. La agrupación rindió tributo a Sito Sedes, una de sus voces más reconocidas que formó parte de la orquesta durante 14 años y que falleció en julio de 2024. Un homenaje emotivo, donde la música de Los Satélites convirtió la noche en pura magia.

Así, la existencia de la Rúa Orquestra Os Satélites es una confirmación de la importancia de las orquestas en Galicia y, en especial, de esta concreta, pues después de tantos años animando miles de fiestas ya forma parte del ADN de todo gallego.