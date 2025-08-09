El clásico nombre del hijo de Mariano Rajoy: significa "Dios es misericordioso" y es común en Galicia

Mariano Rajoy ha sido, es y será una de las figuras públicas más relevantes en España. Fue presidente del Gobierno de España desde 2011 hasta 2018, y previamente ocupó diversos cargos políticos importantes, como portavoz y ministro durante los gobiernos de José María Aznar.

El expresidente del Gobierno disfruta ahora de una vida discreta, alejada del foco político y centrado en su trabajo como registrador de la propiedad. Siempre que puede, aprovecha para pasar tiempo en familia, como en el reciente Camino de Santiago que completó junto a su hijo mayor.

El clásico nombre del hijo de Mariano Rajoy

Mariano Rajoy es padre de dos: Mariano (1999) y Juan (2000). Aunque siempre han llevado una vida discreta y alejada del foco mediático, el nombre del hijo menor ha despertado la curiosidad de muchos, que se preguntan por su origen y significado.

El nombre masculino Juan, de origen hebreo, deriva de Yohanan, que se compone de 'Yo' -una forma abreviada del nombre de Dios- y 'Hanan' -que significa "gracia" o "misericordia". Así, el nombre Juan viene a decir "Dios es misericordioso" o "Dios ha hecho la gracia".

Con un profundo significado religioso y cultural, Juan se asocia con ciertas características de personalidad, como la bondad, la serenidad y la comprensión. También se relaciona con personas dinámicas y responsables.

Tanto a nivel nacional como mundial, Juan es un nombre muy popular, con variantes del nombre en otros idiomas, cada una con su propia pronunciación:

Idioma Variante Alemán Johannes, Johann, Jan, Hannes, Hans Catalán Joan, Jan Euskera Jon, Yon Gallego Xoán Inglés John, Johnny Italiano Giovanni, Gianni, Gian Noruego Jon, Johan, Johannes Portugués João Rumano Ion, Ioan, Ionel Sueco Jon, Johan, Johannes

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza un total de 305.208 niños y hombres con el nombre Juan, con una edad media de 56,9 años.

En este contexto, hay un mayor número de personas con este nombre en Albacete, Jaén, Murcia, Almería, islas Baleares y Cádiz.. También hay registros en otras áreas del sur, como Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla y Granada.

A nivel regional, el informe Estadística de nomes dos neonatos galegos. Ano 2023, elaborado por el Instituto Galego de Estadística (IGE), contabiliza un total de 9.324 hombres y niños con el nombre Juan, con una edad media de 53,2 años.

En la actualidad, quizás es más común la variante gallega del nombre: Xoán. Según datos del IGE, 594 personas en Galicia llevan este nombre, con una edad media de 18,7 años, lo que indica que ha ganado popularidad en generaciones recientes.