Todos los planes que puedes hacer en Santiago de Compostela este fin de semana

Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

Esta segunda semana de agosto Santiago de Compostela retoma las actividades de ocio y cultura tras haber dejado unos días de descanso desde el final de la edición anual de las Fiestas del Apóstol. Este fin de semana podremos disfrutar de una gran variedad de actividades gratuitas que animarán cada rincón de las calles compostelanas.

Por un lado, el Festival C traerá a las calles de Santiago varios espectáculos de teatro, circo y mucho más en las calles. Paralelamente, los conciertos del Atardecer no Gaiás continuarán con sus citas semanales, que también se complementarán con la música gratuita y al aire libre de Feito a Man.

Festival C en Santiago de Compostela

Cartel de la nueva edición del Festival C de Santiago de Compostela

Desde el martes 5 hasta el domingo 31 se podrá disfrutar del Festival C, un multitudinario evento que acogerá espectáculos de danza, circo, poesía, artes visuales y muchísimo más a lo largo de las calles de la capital compostelana. Serán completamente gratuitas y estarán destinadas a todo tipo de público.

La programación de este fin de semana es la siguiente:

Jueves, 7 de agosto

Artes escénicas - Teatro

Dale Ramón! por Trapu Zaharra

por A las 20:00 horas en la plaza de la Quintana

en la plaza de la Quintana Desde 15 anos | 60 min

Viernes, 8 de agosto

Artes escénicas - Circo

Circonove : Obradoiro de circo en el parque

: Desde las 11:30 hasta las 13:30 horas en el Parque de Galeras El encuentro será en la Casa das Máquinas

hasta las en el Parque de Galeras De 3 a 14 años | 120 min

De balde con inscripción previa en: circonoveoficina@gmail.com

Teatro en verano: Última llamada

Cartel de la obra 'Última llamada'

El jueves 7 a las 20:30 horas tendrá lugar la representación de la obra de teatro bautizada como Última llamada, un espectáculo improvisado que se basa en todo lo que puede llegar a causar en las personas los momentos previos o posteriores a una llamada.

Los actores y actrices de esta representación teatral mantendrán a su público atento gracias a todas las conversaciones inesperadas y las situaciones absurdas y cotidianas.

Las entradas se pueden conseguir por 10 euros.

Conciertos semanales del Atardecer no Gaiás

Cartel de los conciertos de 2025 del Atardecer no Gaiás

La segunda semana de agosto anticipa dos nuevas citas musicales que forman parte del ciclo de conciertos del Atardecer no Gaiás. Al igual que los anteriores, serán celebrados al aire libre en la Ciudad de la Cultura y a partir de las 21:00 horas, aprovechando un momento tan mágico como el atardecer.

Las dos citas programadas para este fin de semana son:

Jueves 7 - Llega a la Ciudad de la Cultura Melodiam , el dueto femenino pontevedrés que promete dejar el listón muy alto en esta nueva edición del Atardecer no Gaiás. Su propuesta electrónica y urbana es electrizante. Destacamos sus vídeos musicales hipnóticos, como el de Baby Girl o SERÁ M3JOR.

- Llega a la Ciudad de la Cultura , el dueto femenino pontevedrés que promete dejar el listón muy alto en esta nueva edición del Su propuesta y es electrizante. Destacamos sus vídeos musicales hipnóticos, como el de o Viernes 8 - Ganadores del certamen Xuventude Crea 2024. Sara Gimeno y su sonido del clásico R&B , indiscutible ganadora con sus temas Quérote y Dans les rues de Bordeaux. Lontras , quien se quedó con la plata gracias a su sonido de fusión entre el jazz e indietrónica que se puede escuchar en Sangue no canal y Peixe no millo. Slimak , tercer premio del certamen, el trío de saxo y piano que hará bailar a todo el público son su sonido más contemporáneo.

- Ganadores del certamen

Edición XXII de Feito a Man

Cartel de la nueva edición de 'Feito a man'

Del lunes 4 al lunes 25 se podrá disfrutar de un festival de música en directo que se organizará en varias plazas y terrazas de la zona vieja de Santiago. Todas las actuaciones serán gratuitas y tienen como objetivo revalorizar esta zona de la capital.

Actuaciones programadas para este fin de semana:

Jueves, 7 de agosto

21:30 horas - Amoeba Split en San Paio de Antealtares

Viernes, 8 de agosto

20:30 horas - Rockmero y Los Detergentes en Tras Salomé

- y en Tras Salomé 22:30 horas - Leni Perez e Sekadra en la plaza de la Quintana

Sábado, 9 de agosto