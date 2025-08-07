Ofrecido por:
Todos los planes que puedes hacer en Santiago de Compostela este fin de semana
La segunda semana de agosto llega a la ciudad compostelana con conciertos, espectáculos en la calle, teatro y mucho más. En 'Quincemil' te lo contamos todo
Podría interesarte: Grandes conciertos y eventos de agosto 2025 que animarán el verano en Santiago de Compostela
Esta segunda semana de agosto Santiago de Compostela retoma las actividades de ocio y cultura tras haber dejado unos días de descanso desde el final de la edición anual de las Fiestas del Apóstol. Este fin de semana podremos disfrutar de una gran variedad de actividades gratuitas que animarán cada rincón de las calles compostelanas.
Por un lado, el Festival C traerá a las calles de Santiago varios espectáculos de teatro, circo y mucho más en las calles. Paralelamente, los conciertos del Atardecer no Gaiás continuarán con sus citas semanales, que también se complementarán con la música gratuita y al aire libre de Feito a Man.
Festival C en Santiago de Compostela
Desde el martes 5 hasta el domingo 31 se podrá disfrutar del Festival C, un multitudinario evento que acogerá espectáculos de danza, circo, poesía, artes visuales y muchísimo más a lo largo de las calles de la capital compostelana. Serán completamente gratuitas y estarán destinadas a todo tipo de público.
La programación de este fin de semana es la siguiente:
Jueves, 7 de agosto
- Artes escénicas - Teatro
- Dale Ramón! por Trapu Zaharra
- A las 20:00 horas en la plaza de la Quintana
- Desde 15 anos | 60 min
Viernes, 8 de agosto
- Artes escénicas - Circo
- Circonove: Obradoiro de circo en el parque
- Desde las 11:30 hasta las 13:30 horas en el Parque de Galeras
- El encuentro será en la Casa das Máquinas
- De 3 a 14 años | 120 min
- De balde con inscripción previa en: circonoveoficina@gmail.com
Teatro en verano: Última llamada
El jueves 7 a las 20:30 horas tendrá lugar la representación de la obra de teatro bautizada como Última llamada, un espectáculo improvisado que se basa en todo lo que puede llegar a causar en las personas los momentos previos o posteriores a una llamada.
Los actores y actrices de esta representación teatral mantendrán a su público atento gracias a todas las conversaciones inesperadas y las situaciones absurdas y cotidianas.
Las entradas se pueden conseguir por 10 euros.
Conciertos semanales del Atardecer no Gaiás
La segunda semana de agosto anticipa dos nuevas citas musicales que forman parte del ciclo de conciertos del Atardecer no Gaiás. Al igual que los anteriores, serán celebrados al aire libre en la Ciudad de la Cultura y a partir de las 21:00 horas, aprovechando un momento tan mágico como el atardecer.
Las dos citas programadas para este fin de semana son:
- Jueves 7 - Llega a la Ciudad de la Cultura Melodiam, el dueto femenino pontevedrés que promete dejar el listón muy alto en esta nueva edición del Atardecer no Gaiás. Su propuesta electrónica y urbana es electrizante. Destacamos sus vídeos musicales hipnóticos, como el de Baby Girl o SERÁ M3JOR.
- Viernes 8 - Ganadores del certamen Xuventude Crea 2024.
- Sara Gimeno y su sonido del clásico R&B, indiscutible ganadora con sus temas Quérote y Dans les rues de Bordeaux.
- Lontras, quien se quedó con la plata gracias a su sonido de fusión entre el jazz e indietrónica que se puede escuchar en Sangue no canal y Peixe no millo.
- Slimak, tercer premio del certamen, el trío de saxo y piano que hará bailar a todo el público son su sonido más contemporáneo.
Edición XXII de Feito a Man
Del lunes 4 al lunes 25 se podrá disfrutar de un festival de música en directo que se organizará en varias plazas y terrazas de la zona vieja de Santiago. Todas las actuaciones serán gratuitas y tienen como objetivo revalorizar esta zona de la capital.
Actuaciones programadas para este fin de semana:
Jueves, 7 de agosto
- 21:30 horas - Amoeba Split en San Paio de Antealtares
Viernes, 8 de agosto
- 20:30 horas - Rockmero y Los Detergentes en Tras Salomé
- 22:30 horas - Leni Perez e Sekadra en la plaza de la Quintana
Sábado, 9 de agosto
- 13:00 horas - Xisco Feijoo en la plaza de Cervantes
- 20:30 horas - Lacadona en Rúa Santo Agostiño-Ameas
- 22:15 horas - Lidia India en Rúa de Xelmírez