Estos son los planes de MEGA, en A Coruña, para celebrar Oktoberfest, Samaín y Navidad este 2025

Koko-Jeans & The Tonics actuará el 28 de noviembre en MEGA.

MEGA arranca agosto presentando los nuevos #PlanazosMEGA para disfrutar durante los últimos meses de 2025. Veladas musicales, degustaciones y maridajes con fiestas temáticas y un brunch navideño son las propuestas que protagonizan una programación cultural cuyas entradas se pueden adquirir a través de la web www.mundoestrellagalicia.es.

El Museo de Estrella Galicia suma a estas iniciativas las habituales visitas guiadas con tiraje y maridaje de productos gourmet y de proximidad (conservas, embutidos o quesos gallegos), además de los clásicos eventos Tour 1906. Una experiencia histórica o Relax a la cerveza.

La celebración de una cena maridaje en honor al festival de la cerveza más famoso del mundo, el Oktoberfest, se celebrará los viernes 26 de septiembre y 3 de octubre por tercer año consecutivo.

Desde 2023 y con gran acogida entre el público, MEGA propone una actividad que fusiona cerveza, historia y gastronomía para que los asistentes conozcan y degusten, con los cinco sentidos, cinco cervezas y cinco platos al más puro estilo alemán elaborados por La Teresa. Esta es una ocasión única para disfrutar en A Coruña de lo mejor de la fiesta más internacional de Baviera.

El último día de octubre, MEGA propone festejar la noche de Halloween o Samaín con su ya tradicional Maridaje Ancestral, que llega a su quinta edición. Cinco cervezas se acompañarán de otras tantas recetas, diseñadas por el equipo de Terra Foods, que estarán elaboradas con ingredientes o técnicas antiguas.

El evento contará, un año más, con la colaboración del sumiller David Bea, de Xavier Tortosa y del equipo de Cultura de Cerveza de Estrella Galicia.

Koko-Jeans & The Tonics el 28 de noviembre

La nota musical del segundo semestre la pondrá Koko-Jeans & The Tonics el viernes 28 de noviembre. A partir de las 21:00 horas, el grupo liderado por Koko-Jean Davids (ex The Excitements) presentará por primera vez en A Coruña Love Child, su segundo álbum.

La banda, que cuenta con notables músicos como Dani Baraldés (Los Mambo Jambo), Marc Benaiges (ex Fundación Tony Manero) o el armonista Víctor Puertas, presenta un disco repleto de rock and roll y rhythm & blues con el que la formación se adentra en el sonido más puro del soul de los años 70.

La entrada incluirá un maridaje cervecero de dos cañas de Estrella Galicia y dos tapas, además de otras dos consumiciones para disfrutar durante el directo.

Cartel del brunch navideño de MEGA.

Como broche de oro de la temporada, este 2025 MEGA celebrará la navidad con un plan diurno para compartir, festejar y saborear el inicio de uno de los momentos más especiales del año.

El 14 de diciembre, el Museo de Estrella Galicia propone una cita en un ambiente cálido y festivo alrededor de su Brunch Navideño, un evento que comenzará a partir de las 12:00 horas y en el se puede vestir un Ugly Christmas Sweater.