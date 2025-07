Una joven alucina al ver a gallegos nadando en el Atlántico como si nada: "Son superhombres"

Todos sabemos que el tiempo en Galicia puede resultar un tanto impredecible. En pleno verano, son pocos los valientes que se atreven a sumergirse más allá de la cintura en las frías aguas del Atlántico.

Las temperaturas llaman la atención de muchos veraneantes que eligen Galicia como destino de vacaciones. Eso mismo le ocurrió a Paula, una joven que, en pleno mes de julio, se dejó ver con chaqueta, cortavientos y calcetines altos.

"Son superhombres"

"Me encanta cuando la gente del norte dice que aquí no hace tan mal tiempo, ¿eh? Cierto es que yo creo que no es tanto eso, sino que son superhombres", comenta la joven al principio del vídeo.

Con ropa más propia del otoño que del verano, la joven no puede evitar sorprenderse al ver su indumentaria en contraste con una señora que se da un baño en el mar.

"Yo estoy así, con calcetines, pero mirad: ahí hay una señora bañándose en la playa agustísimo. O sea, yo creo que hago eso e igual me da una hipotermia y quedo en el sitio", dice en tono jocoso.

En un vídeo que acumula ya más de 61.000 reproducciones en TikTok, Paula concluye con el mensaje: "No sé qué pensáis vosotros".

Varios usuarios le han respondido diciendo que prefieren el clima de Galicia antes que el calor de Madrid. "Galicia no es toda igual, como ninguna región… No son lo mismo las Rías Altas, que las Rías Baixas, o que el interior, o la montaña, o la Mariña Lucense", agrega otra persona.

Ante la gran repercusión de su vídeo en TikTok, Paula publicó una nueva publicación en su perfil @paulabaset, elogiando la gastronomía gallega y la belleza de sus paisajes.

"Cómo no me va a gustar Galicia. Que sí, que tengo que practicar más el agua fría, pero qué puedo decir soy 50% cubana, igual tiene algo que ver".

"Pero sí, me muero por volver muy pronto", asegura.

¿Por qué está tan fría el agua del mar en Galicia?

Playa de A Lanzada Shutterstock

El agua fría en Galicia se debe principalmente al fenómeno de afloramiento costero, donde las aguas profundas y frías del Atlántico son llevadas a la superficie por las corrientes marinas y los vientos predominantes.

El upwelling es un fenómeno causado por el anticiclón de las Azores. Este sistema de altas presiones afecta a la costa gallega trayendo vientos del norte, favoreciendo que asciendan las aguas más profundas, que están más frías.

En Galicia no siempre hace frío. De hecho, la temporada estival alcanza los 25 grados de media, pero al hablar de agua la cosa cambia: la media de temperatura del mar baja a los 16 grados.

Hace solo dos años, la playa de A Lanzada, a medio camino entre O Grove y Sanxenxo, registró los valores más bajos del ranking con una media de 15,2 grados.

No obstante, si tenemos en cuenta las aguas superficiales, las más frías pertenecen a la zona de Fisterra. Entre 1981 y 2010, la temperatura media rondaba los 15,5 grados, pero en los últimos años se ha elevado hasta los 16 grados.

En la otra cara de la moneda, A Mariña Lucense esconde alguna de las playas con la temperatura del mar más caliente o, al menos, más suave en verano. La playa de Area, en el margen derecho de la ría de Viveiro, registró alrededor de 20 grados en junio de 2023.