Perla, de 87 años, prueba una Estrella Galicia por primera vez: "Qué cosa más rica esta botellita"

Una señora de 87 años ha probado una cerveza Estrella de Galicia y, como muchos podían prever, le ha encantado. "Qué cosa más rica esta botellita", dijo Perla nada más darle un buen sorbo. Por ello, Estrella Galicia se ha puesto manos a la obra y le ha regalado un pack variado además de ofrecerle un reconocimiento de lo más especial.

A partir de ahora Perla será reconocida por ser la "probadora oficial de cosas ricas de Estrella Galicia", otorgándole hasta un diploma que así lo corrobora. Todo ello ante las risas y la sonrisa de una Perla encantada por el detalle de la marca.

Enamorada de la Estrella con 87 años

La popular y tan querida por todos los gallegos, la cerveza Estrella Galicia, tiene una nueva fan de 87 años, Perla, porque sí, tal y como dice la marca en sus redes sociales "hasta con 87 años puedes seguir probando nuestras cervezas y descubrir la gastronomía de nuestra tierra".

Así, Perla ha sido nombrada oficialmente "Probadora de cosas ricas de Estrella Galicia", recibiendo un diploma incluido y un pack de cervezas variadas para que empiece su trabajo como probadora por todo lo alto.

"La hemos hecho probadora oficial de cosas ricas de Estrella Galicia, con diploma oficial y todo", comentan desde la marca. La reacción de Perla no se ha hecho esperar. La señora recoge su diploma entre risas y con mucho agradecimiento.

No obstante, cuando ve delante de ella varias cervezas de diferentes tipos, exclama, "No, lo estoy viendo y no lo estoy creyendo". Y prosigue dirigiéndose a su acompañante, "¿me vas a ayudar?" Ambos prueban la Estrella Galicia tostada.

La experiencia se completó con un delicioso pack de conservas artesanas de Bigcrafters, por cortesía de la marca. "Para que vaya probando sus habilidades de probadora de cosas ricas le hemos regalado un pack de conservas de Bigcrafters", explican. "Porque, ¿qué hay más rico que unas sardinitas en aceite de oliva?".

"Ay, qué rico", dice Perla mientras huele una lata de conservas recién abierta. "Muy agradecida de pensar que hayan acordado mandarme todas estas cosas que me han mandado", dice Perla emocionada por el gran detalle que Estrella Galicia ha tenido con ella.

Desde la marca lo tienen claro: "Algo nos dice que le ha gustado. No podríamos haber encontrado una probadora de cosas ricas mejor".