El cartel en gallego de Starbucks que genera burlas entre los coruñeses: "Nin se molestan en poñer algo con xeito"

Muchos coruñeses se habrán visto sorprendidos por la enorme lona que la compañía de Starbucks ha colgado en el bajo de la esquina de Rúa Nova con la calle Real de A Coruña con motivo de la próxima apertura de un nuevo local de la compañía en la ciudad herculina. Si bien el motivo de la sorpresa no ha sido por el tamaño, sino por el mal uso del gallego en su mensaje.

La fachada del que será el nuevo local de Starbucks luce un mensaje en un gallego que parece sacado de cualquier traducción de ChatGPT, traductor de Google o, como ha dicho algún usuario en redes, "de non ter falado galego nin unha vez na vida".

Cuando el gallego se utiliza como marketing

"Vémonos cedo", así dice el cartel con el que la cadena multinacional estadounidense de cafeterías ha sorprendido a varios coruñeses y coruñesas.

Llama la atención cómo un detalle que podría agradecerse con gusto, acaba siendo, una vez más, una fuente de burlas y enfado para los coruñeses, y resto de gallegos.Tal y como dice un usuario en el vídeo publicado en Quincemil, "que pena isto de usar o galego por interese capitalista pero con cero respecto".

El mensaje de "vémonos cedo" viene acompañado de otro en el que pone "nos vemos pronto". Lo cierto es que "cedo" en gallego no significa "pronto", sino "temprano", referido a las primeras horas del día. Algo bastante sencillo, pero que Starbucks no ha tenido en cuenta.

Así, la cafetería ha conseguido lo contrario a lo que, seguramente, pretendía: ganarse a los coruñeses con un cartel en gallego. Las redes han ardido expresando su malestar, ya que consideran que la marca ha recurrido al gallego como un simple adorno publicitario, sin el cuidado ni respeto que merece una lengua.

No se trata de un mero error lingüístico, que a fin de cuentas puede pasarle a cualquiera que comience a hablar un idioma, pero de una marca de tal calibre como esta muchos usuarios han destacado su mal asesoramiento y poca responsabilidad cultural.

Las respuestas más destacadas en redes

Como era de esperar, el vídeo publicado por Quincemil no ha tardado en llenarse de comentarios irónicos, burlas y quejas por el mal uso del gallego de Starbucks. Algunos usuarios, incluso, han compartido el vídeo en sus cuentas propias expresando su enfado por lo que consideran una falta de respeto de la compañía.

"As traducións automáticas van reemplazar ós tradutores, pero despois aparecen cousas como esta. GUAU", dice una usuaria en Instagram. Otra, dice con ironía, "pero a que hora é cedo? Só venden café a primeira hora? Se vou ás 12 non me venden café? Ou como vai?".

"Vémonos cedo? Nin se molestan en poñer algo con xeito", dice otro comentario entre iconos de risa.

Una vez más, los gallegos, en este caso coruñeses, salen en defensa de su lengua propia con orgullo. Siempre se agradecerá que las marcas reconozcan y visibilicen los idiomas cooficiales, pero con cierto grado de conocimiento y respeto.