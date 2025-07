La reacción viral de un cura gallego a la visita de la princesa Leonor: "Como un foguete, chegou e escapou"

La princesa Leonor atracó en la ría de Ferrol el pasado 8 de julio con el buque Juan Sebastián Elcano, embarcación en la que realiza su período de formación. De ahí partió el día 12 rumbo a Marín, donde puso punto y final a la vivencia para recibir ayer, lunes 14, la Medalla de Oro de Galicia.

En su travesía realizó diferentes actividades como visitar al astillero de Navantia, el Exponav, el Museo Naval y el Ayuntamiento de Ferrol, además de hacer una parada express en Santo André de Teixido, Cedeira (A Coruña) donde un cura no quedó del todo contento con su visita.

"Na vila pensan que é mentira"

Alba López, reportera del magazine mañanero O Termómetro de la Televisión de Galicia, acudió a Santo André de Teixido para hablar con uno de los curas del santuario, pero la respuesta de este no era lo que ella se esperaba, dejando un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales.

La reportera hace alusión a que la princesa Leonor estuvo en la aldea cumpliendo la tradición como una peregrina más, ya que este rincón se considera el segundo centro de peregrinación más importante de Galicia, después de Santiago de Compostela.

"Cumpriu coa tradición a princesa, seica? le pregunta la reportera a Don Antón, el cura, quien ha manifestado su descontento con la visita de la infanta. "Chámalle como queiras. Veu como un foguete, chegou e escapou. Case non a vimos. E de feito na vila aínda pensan que é mentira, que non veu", explica con cierta retranca.

Medalla Castelao ao crego pic.twitter.com/Xb8C9pTbsD — Rafa Cuiña (@Rafiklalin) July 14, 2025

Alba López trata de salir del paso, pero Don Antón sigue convencido de que la visita de Leonor no fue, para nada, lo que se esperaban los vecinos. "Chegou xa a última hora da tarde, vostede de feito xa non estaba aquí, dicíame onte que incluso igual a atopaches polo camiño, non?"

"Si, debín cruzarme con ela porque eu anduven por aquí gobernando un pouco polo santuario e marchei. E se conoce que veu, que alguén a conoceu e foron chamar o sacristán e dixo que non, que lle bastaba coas vistas tan bonitas que había, que non quería ver o santo", explica Don Antón con cierto grado de molestia sobre la visita fugaz de la princesa Leonor.

La reportera insiste, pero Don Antón sigue en sus trece sin dar crédito a la actitud de la infanta. "Bueno, pero é un honor que visitara aquí este fermosísimo paisaxe que temos en Galicia", le dice Alba.

"Si, home si, pero as visitas fanse doutra maneira muller", termina Don Antón entre risas mientras la reportera le dice que "xa vendrá máis veces que seguro que quedou contenta".