A Coruña escuchará el sonido de los dioses: Abraham Cupeiro llega a As Charlas do Xerión este miércoles

El evento tendrá lugar en la Delegación Territorial de la ONCE a las 19:00 horas

A Coruña escuchará el sonido de los dioses de la mano de Abraham Cupeiro, protagonista este miércoles 16 de julio de As Charlas do Xerión. El lugar elegido para la conversación es el salón de actos de la Delegación Territorial de la ONCE en Galicia (Cantón Grande, 3), a la que se podrá acceder de forma gratuita hasta completar aforo desde las 19:00 horas.

"Din que hai sons que moven exércitos. Que fan calar os paxaros no bosque. Que atravesan séculos como unha frecha. Din que hai homes capaces de espertar eses sons do seu soño", señala la organización del evento en referencia a la capacidad de este músico de recuperar instrumentos que han perdido su voz.

Abraham Cupeiro "hace cantar al bronce, hablar a la madera y llorar al viento". Y es que el artista gallego no solo es un músico, sino un explorador del tiempo a través de instrumentos olvidados, reconstruyéndolos para que vuelvan a contar historias: de guerreros celtas, de templos griegos, de romanos, de trobadores y de leyendas.

Precisamente, la charla lleva como título Da praza de Sarria a Hollywood: o son que nos une. Así, los asistentes conocerán de primera mano como un joven gallego pasó de tocar en la plaza de su pueblo a poner música en las películas de Hollywood y por qué rescatar el sonido de un carnyx, de un aulós o de una "corna galega" no es solo cuestión de música, sino también de identidad, de memoria y de alma.

As Charlas do Xerión ofrece mañana miércoles algo que es mucho más que una charla, ya que Cupeiro recuperará para los oídos de los asistentes sonidos que no sonaban desde hace siglos. "Está en juego algo más grande: saber de donde venimos, para entender hacia donde vamos", explican desde la organización.

"No es solo música. Es historia. Es emoción. Es Galicia hablando en el idioma eterno de los sonidos. Vente. O siempre te preguntarás a qué sonaba el pasado", invitan desde la organización.