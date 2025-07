Una turista descubre una playa de Galicia y se lleva un chasco enorme: "Es un engaño, no vengáis"

Llega el verano y son muchos los que deciden viajar a la costa gallega para disfrutar de su belleza, su comida y su sinfín de playas que son un auténtico paraíso. No obstante, algunos de ellos se sorprenden una vez llegan al lugar y, a veces, suelen coincidir por el motivo.

Este es el caso del perfil de TikTok @krisbuscandoalsol, en el que Kristina Escortell se dedica a viajar por diferentes lugares del mundo para mostrar a sus casi 60.000 seguidores las maravillas que visita allá donde va. Uno de sus últimos vídeos lo ha hecho sobre una playa de Galicia, sin especificar cuál, de la que ha destacado la temperatura del agua.

"¿A qué parece el Caribe?"

Así comienza el vídeo en el que muestra el color del mar, resaltando lo bonito del paisaje y del agua cristalina que tiene ante ella. No obstante, el elogio comparando a Galicia con el caribe dura poco: "pues no, es Galicia y el agua está más fría que un glaciar", apunta.

A medida que se acerca a la orilla sigue hablando sobre la temperatura del agua de la playa en la que se encuentra, la cual no llega a especificar. "Es indescriptible, llevo una hora intentando meterme y no hay coj***", resalta.

Lo cierto es que el vídeo muestra la belleza del paisaje y el entorno gallego en un día soleado, una estampa a la que los locales estamos más que acostumbrados, al igual que a bañarnos en el agua, que para quienes vienen de fuera parecen heladas. A muchos gallegos, en cambio, les ocurre lo contrario cuando visitan playas del Mediterráneo: el agua no les resulta lo bastante refrescante.

La influencer de viajes prosiguió: "Se me duermen las articulaciones". Acto seguido, enseña cómo se mete en el agua, poco a poco, paso a paso, hasta que llega a un punto en el que no puede seguir y retrocede. "¿Sabes cuándo sientes como agujas?"

Le resulta impactante lo fría que está el agua y lo increíble de su tonalidad cristalina, que invita a disfrutar de un buen baño y sentirte en el más absoluto paraíso. Así, termina diciendo que "es un engaño, no vengáis".

La respuesta en las redes

Son muchas las personas a las que no les gusta recibir en sus pueblos y playas demasiada afluencia de turismo y, al fin y al cabo, lo cierto es que Galicia suele recibir gran cantidad de turistas en verano, sobre todo en la zona de Rías Baixas.

Así, algunos usuarios han optado por dejar comentarios negativos para tratar de convencer a los turistas de que no visiten Galicia. Algunos, muy simpáticos. "Y el problema no es solo el agua, llueve mucho, hay tiburones etc. Es un mal lugar para veranear", comenta un usuario.

"Iso, facédelle caso e non veñades", apunta otro. También hay muchos adeptos a los grados del agua en Galicia, como este usuario que opina que "prefiero esa temperatura mil veces a meterme en un caldo".