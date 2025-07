Una leyenda del heavy metal se relaja en A Coruña después del Resurrection Fest

A Coruña es un destino turístico muy frecuentado por actores, cantantes y otras personalidades del mundo del espectáculo. No es de extrañar: la ciudad ofrece una experiencia que combina paisajes variados con una gastronomía destacada.

Entre rodaje y rodaje, Clara Lago y Tamar Novas se han dejado ver esta primera semana de julio por las calles de A Coruña. Pero no han sido los únicos: una leyenda del heavy metal también paseó por la ciudad tras su paso por el Resurrection Fest.

Rob Halford elige A Coruña para descansar

Las redes sociales se han convertido en un escaparate importante para famosos, marcas y empresas. No obstante, también son un espacio donde muchas personas comparten momentos especiales, como es el caso de Rob Halford.

El líder de Judas Priest, banda británica de heavy metal fundada en 1969 en Birmingham (Reino Unido), ha elegido A Coruña como destino de vacaciones tras su paso por el Resurrection Fest.

En su perfil oficial de Instagram, el cantante de Breaking the law, Turbo lover, You've got another thing comin', Painkiller y Electric Eye, entre otros grandes éxitos, ha compartido un carrusel de fotografías de su visita a la ciudad donde nadie es forastero.

El líder de Judas Priest ha aprovechado su visita a Galicia para conocer algunos de los rincones más emblemáticos de A Coruña. El Castillo de San Antón, el Parrote y la Marina son algunas de las localizaciones por la que se ha dejado ver Rob Halford.

Con cerca de 800.000 seguidores en Instagram, Rob Halford ha mostrado al mundo la belleza de A Coruña. En la publicación, decenas de personas preguntan por la ubicación exacta, mientras muchos coruñeses le desean al cantante que disfrute de su estancia en la ciudad.

Rob Halford y el resto de integrantes de Judas Priest tienen un intenso verano por delante. Tras el Resurrection Fest, la emblemática banda de heavy metal continuará su gira por Europa, con conciertos programados en países, como Polonia, Francia y Luxemburgo.