Los eventos de junio 2025 que no te puedes perder en A Coruña: San Juan, cine, conciertos...

Todos los eventos del mes de junio 2025 que no te puedes perder en A Coruña

El mes de junio se inicia dándole la bienvenida a varios artistas que han marcado un antes y un después en la escena musical. El Coliseum de A Coruña se llenará de la música de JC Reyes, Camela, Rigoberta Bandini, Trueno y muchos más. Sin embargo, estas no serán las únicas citas musicales de las que podremos disfrutar durante este mes. La ciudad hefculina también acogerá varios festivales, como el Trasan Fest y la segunda edición del festival gratuito Aquí Tamén Se Fala!

Otros eventos de gran relevancia será la andaina solidaria En Marcha Contra O Cancro, el Foro Económico Español. La Galicia que viene o el evento de Sin filtro que acogerá una conversación entre Fillas de Cassandra y Gayoso. Todos estos eventos -y muchos más- darán paso a la festividad más importante del mes: las Fiestas de San Juan, que culminarán el día 24 con la celebración de las Hogueras.

Conciertos destacados del mes

Un momento del concierto del dúo musical Camela en su gira por el 30 aniversario de la banda, este viernes en el Navarra Arena. EFE/ Iñaki Porto

El sábado 7 aterriza en la ciudad herculina una de las figuras de la música urbana más importantes de la actualidad: JC Reyes. Con millones de oyentes en Spotify y éxitos como Flipa, Ninfo, Remedio o Deseo se corona como una de las citas musicales más esperadas de este año. Se presentará en el Coliseum de A Coruña a las 22:30 horas para presentar su nuevo tour KM 33. Las últimas entradas están a la venta desde 43,20 euros.

El viernes 20 el icónico dueto madrileño, Camela, precursor en los años 90 del estilo techno-rumba, llegará a los escenarios de A Coruña. Celebrarán sus 30 años de aniversario con la gira + de 30. Su próxima parada será en el Coliseum coruñés. Actuarán a partir de las 22:30 horas y harán un recorrido por éxitos como Cuando zarpa el amor, Háblale de mí y Palabras de papel.Las entradas están a la venta desde 41,04 euros.

El sábado 21 llega a la ciudad herculina una de las artistas más influyentes de la escena indie pop española: Rigoberta Bandini. La ganadora de un Grammy y autora del himno Ay mamá, canción que se ganó el segundo puesto del Benidorm Fest, presenta su gira Jesucrista Superstar. Recorrerá España para presentar su álbum de título homólogo. Se subirá al escenario del Coliseum el sábado 21 a las 22:00 horas. Las entradas están a la venta desde 41,01 euros.

El martes 24 aterriza en A Coruña la figura legendaria del rock sinfónico: Alan Parsons, conocido por ser el arquitecto de álbums de referencia mundial, como The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd. El artista se ha embarcado en un tour mundial que ha bautizado como Alan Parsons Live Project. Se presentará en el Palacio de la Ópera a las 20:30 horas. Las entradas se pueden conseguir desde 48,60 euros.

El viernes 27 actuará el rapero argentino Trueno en la ciudad herculina, autor de hits con billones de escuchas como Real Gansta Love (ft. Bad Gyal) o Mamichula (ft. Nicki Nicole). Llega con su nueva gira internacional para celebrar el lanzamiento de su último álbum: El Último Baile (Deluxe). Se subirá al escenario del Coliseum a las 22:00 horas. Las últimas entradas están disponibles desde 37,80 euros.

XLIII edición del Concurso de baile tradicional Xacarandaina

XLIII edición del Concurso de baile tradicional Xacarandaina.

El domingo 1 dará inicio el mes de junio con la XLIII edición del Concurso de baile tradicional Xacarandaina, que se celebrará en el Palacio de la Ópera a partir de las 16:00 horas. Las entradas están a la venta por 9 euros en Ataquilla.

Como cada año, podrán participar en el evento todo tipo de asociaciones folclóricas, recreativas, culturales y vecinales. Los grupos serán femeninos, masculinos o mixtos, siempre divididos en un mínimo de ocho personas. Asimismo, estarán divididos en distintas categorías en función a sus edades:

Hasta los 10 años De 10 a 14 años De 14 a 18 años De 18 años en adelante

Al final del concurso se repartirán tres premios en metálico por cada categoría. También se entregará un premio al mejor vestuario y otro al mejor acompañamiento.

XVI edición de la (S8) Muestra de Cinema Periférico

Desde el martes 3 hasta el domingo 8 la ciudad herculina acogerá la XVI edición de la (S8) o Muestra de Cinema Periférico. Serán 6 días completos durante los que se proyectarán diferentes películas en varias filmotecas y fundaciones de A Coruña.

Este año se conmemora el 60º aniversario del formato Super 8, la gran revolución del cine en lla que está basado el evento. Se preveé la proyección de un total de cien piezas de cine de 15 países diferentes. La entrada será libre para todas las películas.

El calendario de las proyecciones:

Calendario de la XVI edición de la S8

Festival Mar de Mares

Diferentes localizaciones de la ciudad herculina acogerán, un año más, el festival Mar de Mares, un evento con más de 30 actividades que tiene como objetivo darle voz a los mares.

La Domus, el Mercado de San Agustín, la Torre de Hércules y el FNAC, entre otros, acogerán una serie de actividades gratuitas entre el viernes 6 y el domingo 15.

Todo aquel que lo desee podrá disfrutar de talleres, encuentros, charlas, foros y espectáculos relacionados con la música, cultura, identidad, emprendimiento, deporte, pesca... Siempre teniendo como tema central el mar.

La programación completa se puede consultar en el siguiente artículo y las entradas se pueden obtener a través de la página web festivalmardemares.org

XII andaina solidaria En Marcha Contra O Cancro

La X andaina solidaria En marcha contra o cancro. Carmen Martínez Torrón

La Asociación española contra el cáncer en A Coruña ha convocado el domingo 8 una nueva andaina solidaria en contra del cáncer. El evento tendrá lugar a las 10:00 horas en la zona del Obelisco. El recorrido máximo será de 5 kilómetros.

El precio de la inscripción será de 5 euros para menores y 10 euros para adultos. Todo el que lo desee se puede inscribir en el siguiente enlace.

IV Foro Económico Español 2025: La Galicia que viene

El Foro La Galicia que viene se celebrará en A Coruña el 10 y 11 de junio

El martes 10 y miércoles 11 se celebrará la edición del 2025 del Foro Económico Español: La Galicia que viene. Tendrá lugar en el Auditorio Afundación de A Coruña desde las 9:00 hasta las 15:00 horas. El acceso al evento será de entada libre, pero con previa retirada de una entrada.

El director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, introducirá el evento y dará paso a las figuras políticas más importantes de A Coruña y Galicia: Valentín Gómez Formoso, Inés Rey, Pedro Blanco y Alfonso Rueda.

El reparto de temas por días es el siguiente:

Martes 10

La mañana se dedicará a temas económicos y tecnológicos

y La tarde se dedicará a temas industriales

Miércoles 11

La mañana se dedicará a temas sociales como la vivienda, turismo y productividad

Sin filtro: Hacia El Futuro Y Más Allá - Conversación con Fillas de Cassandra y Xosé Manuel Gayoso

Cartel de la charla de Fillas de Cassandra y Xosé Manuel Gayoso. SINFILTRO

El miércoles 11 a las 19:00 horas tendrá lugar, en el Auditorio Sede Afundación, una conversación entre Fillas de Cassandra y Xosé Manuel Gayoso. La charla será conducida por Marcelo Castelo, quien se encargará de presentar el tema principal del encuentro de una forma sencilla y divulgativa: el impacto de la IA en las vidas de las personas.

El evento forma parte de Sin filtro: Hacia El Futuro Y Mas Allá, un programa solidario y de entretenimiento que desea desestigmatizar las nuevas tecnologías y todo lo relacionado con estas.

El precio de las entradas es de 3 euros. Todo el dinero que se obtenga será donado en su totalidad al Banco de Alimentos Rías Altas. Se pueden comprar en el siguiente enlace.

Diversidarte- Festival de las Artes Inclusivas

Del miércoles 11 al domingo 15 se podrá disfrutar de una nueva edición de Diversidarte, el festival inclusivo impulsado por la Asociación Poten100mos y la plataforma Diversidarte.

Todas las activiades serán de entrada libre y se celebrarán en diferentes localizaciones de A Coruña. La programación completa es la siguiente:

Miércoles 11

En la Filmoteca de Galicia

20:30 horas: Proyección de DIVERSIMACINE - Curtas sociales de ficción

Jueves 12

En la Filmoteca de Galicia

20:30 horas: Proyección de DIVERSIMACINE - Curtas sociales documental

Viernes 13

En Campo da Leña

18:00 horas: Espectáculo de Freestyle People

Espectáculo de Freestyle People 18:30 horas: Concierto de la Banda Diversidarte

Sábado 14

En Campo da Leña

12:00 horas: Grazas por vir (A historia da revista)

Grazas por vir (A historia da revista) 13:00 horas: Concierto de Manu Gomez New Orleans Band y Revolta Swing

Concierto de Manu Gomez New Orleans Band y Revolta Swing 20:00 horas: Tecla Negra

Tecla Negra 20:30 horas: Prieto Picado

Domingo 15

En Campo da Leña

13:00 horas: Sandra Calderón

II edición del festival Aquí Tamén Se Fala!

El viernes 13 a partir de las 17:00 horas la plaza de la Tolerancia de A Coruña acogerá un festival de entrada completamente gratuita. Se trata de una iniciativa del IES Rafael Dieste con la que se pretende reivindicar la música en gallego y poner el foco sobre los grupos locales emergentes.

Los grupos y artistas confirmados son:

Dios Ke Te Crew (+ Boyanka Kostova)

Pava

Alana

Ulex

Una actuación sorpresa

Festas de San Xoán en A Coruña

San Juan.

El mes de junio anuncia la llega de una de las fiestas más importantes de la ciudad herculina: San Juan, celebrada el día 24 de este mes. Los coruñeses celebrarán una mágica noche en la que las playas del Orzán y Riazor se iluminarán gracias a miles de hogueras que celebran el solsticio de verano entre música, sardiñadas y muchísimo más.

La Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan ya ha empezado a preparar a la ciudad durante todo el mes de mayo. Ahora, con la llegada de junio, será el plato fuerte de estos eventos. La programación completa se puede consultar en el siguiente artículo. Estos son algunos actos destacados:

20 de junio

A las 20:00 horas (Avenida del Puerto): Jornadas de Teatro, Música y Danza – Ciclo de Música en la calle. Concierto: Agrupación Musical de Abegondo





A las 22:00 horas (Salones de la R.S.D. Hípica de La Coruña): I Festa da Danza das Meigas

21 de junio - Jornada de Homenaje a la Mujer Coruñesa

A las 11:00 horas (Calles del centro): Entrega de flores





A las 18:45 horas (Jardines de Méndez Núñez): Homenaje a figuras femeninas históricas





A las 20:00 horas (Plaza de María Pita): Homenaje a María Pita





A las 20:30 horas (Avenida del Puerto): Jornadas de Teatro, Música y Danza – Ciclo de Música en la calle

23 de junio - Víspera de San Juan

A las 10:45 horas (Paseo Marítimo donde la Torre de Hércules): Homenaje al Rey Alfonso IX





A las 11:45 horas (Jardines de la Maestranza): Homenaje al Brigadier Diego del Barco





A las 12:30 horas (Plaza de Carlos I): Salida de la Comitiva de las Meigas





A las 12:45 horas (Convento de Santo Domingo): Salve a la Virgen del Rosario





A las 13:45 horas (Iglesia Castrense de San Andrés): Encendido del Fuego de San Juan

24 de junio - Día de San Juan

A las 18:15 horas (Cantón Grande): Salida de la Comitiva





A las 18:45 horas (Iglesia Castrense de San Andrés): Santa Misa y Ofrenda





A las 19:00 horas (Avenida del Puerto): Rock para una tarde de San Juan





A las 20:00 horas (Iglesia Castrense de San Andrés): Procesión de San Juan

Trasan Fest (2025) en A Coruña

Desde el viernes 27 hasta el sábado 28 se podrá disfrutar en el pueblo de Trasanquelos (A Coruña) de un pequeño festival musical celebrado en plena naturaleza: el Trasan Fest. Será un evento de dos días completos en los que solo cabrá la música de artistas y grupos emergentes, el buen rollo y la mejor gastronomía gallega.

Algunos de los artistas que actuarán en Trasan Fest son Pijama, Jay Luna, Carlangas, Kenia y más. Los horarios completos del festival: