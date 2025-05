Este es el virus que padece la gallega Ana Peleteiro: "No tiene tratamiento y dura sobre 6-8 semanas"

La atleta gallega Ana Peleteiro acostumbra a compartir a través de sus redes sociales los diferentes aspectos de su vida. La ribeirense nos hace partícipes de los avances de su nueva casa en su lugar natal, Ribeira (A Coruña), así como las obras del nuevo proyecto empresarial en el que se encuentra, también en Ribeira, una cafetería de especialidad llamada Area Café. Así, ha comentado a través de su Instagram que lleva conviviendo con un virus durante tres semanas llamado pitiriasis.

La gallega acudió al dermatólogo para tratar unas molestias en la piel, cuyo diagnóstico resultó ser que padecía pitiriasis, un virus que afecta a la piel y que provoca la descamación. Existen diferentes tipos, entre los que se encuentran la pitiriasis alba, rosada y versicolor. Te contamos cuáles son las causas y síntomas de este virus tan particular.

"No tiene tratamiento"

La atleta ha compartido a través de un vídeo en sus redes sociales su visita al dermatólogo, informando a sus seguidores de lo que le ocurría en la piel. En su última historia, vemos su confirmación acerca de que le han diagnosticado de pitiriasis. "Para mí es todo un honor tener este virus, porque como me dijo el dermatólogo, es un virus que solo coge la "gente joven". Con lo cual a 7 meses de cumplir los 30 que me diga semejante piropo me ha hecho hasta ilusión jajajajajaja", indica Peleteiro en su historia de Instagram.

También nos informa sobre el tiempo de duración de dicho virus, pues este "dura sobre unas 6-8 semanas" de las cuales ella lleva padeciéndolo ya 3 semanas, "así que espero que se me quite pronto", ha indicado para finalizar su información.

Tipos de pitiriasis

Existen tres tipos principales de pitiriasis, estos son:

Pitiriasis versicolor : este tipo de pitiriasis es causado por el hongo Malassezia furfur . Genera la aparición de pequeñas manchas blancas, descamación y picazón en la piel

: este tipo de pitiriasis es . Genera la aparición de pequeñas manchas blancas, descamación y picazón en la piel Pitiriasis rosada : conocida como pitiriasis rosada de Gilbert . Suele aparecer en el pecho, abdomen o espalda con una mancha grande. Se cree que es causada por infecciones virales y puede causar picazón

: conocida como . Suele aparecer en el pecho, abdomen o espalda con una mancha grande. Se cree que es causada por infecciones virales y puede causar picazón Pitiriasis alba: se asemejan a parches blancos en la piel que provocan una ligera descamación. Su forma es irregular y tiene una tendencia a volver a aparecer. Es fácil de reconocer para un profesional

Causas y síntomas de la pitiriasis

La pitiriasis es una afección de la piel caracterizada por la aparición de manchas y descamación. Según informan desde la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología, "la pitiriasis rosada puede ocurrir a cualquier edad pero es más común en personas entre los 10 y 35 años". Indican que la causa de este tipo de pitiriasis es desconocido, aunque se sabe que no procede de un hongo o una infección bacteriana. Respecto a los síntomas, informan de que "empieza a menudo con una sola marca rosada grande en el pecho o espalda". No obstante, la siguiente semana "aparecen más lesiones en el cuerpo y en los brazos y piernas", si bien la erupción desaparece dentro de seis semanas.

Respecto a la pitiriasis alba, apuntan que "es una condición benigna de la piel común en la infancia". Estas lesiones aparecen en la cara y extremidades superiores. "Frecuentemente se inicia como placas rosadas, con un borde elevado, que en varias semanas se desvanece dejando una mancha pálida cubierta por una descamación superficial".

Por otro lado, la pitiriasis versicolor indican un dato muy sorprendente: "La mayoría de las personas presenta la pitiriasis versicolor cuando son adolescentes o adultos jóvenes". Este tipo "se caracteriza por presentar pequeñas manchas circulares blancas, rosadas o marrones pequeñas y escamosas sobre los brazos, tórax y dorso", informan desde la Fundación Piel Sana. Para tratarlo es necesario ayudarse de medicamentos contra los hongos o antifúngicas tópicas u orales.