Nueva edición del Touliña Pop de Sada (A Coruña) este sábado: programación completa

El Touliña Pop Festival tomará Sada este sábado 17 de mayo con una programación musical que llenará de vida sus calles y plazas. La cita, gratuita y al aire libre, reunirá a bandas nacionales e internacionales en distintos escenarios repartidos por el casco urbano, convirtiendo la villa en un gran punto de encuentro para el público.

La edición de 2025 llega con nombres potentes e internacionales. Desde Valencia, Wau y los Arrrghs!!! traerán su descarga salvaje de garage punk para poner patas arriba el Paseo Marítimo. Desde Euskadi, Lie Detectors aportarán su energía contundente, mientras que Deaf Devils, también valencianos, completan una tríada musical perfecta que podrá disfrutarse por la noche en la carpa Touliñapop, situada en la Plaza Irmáns Suárez Picallo.

No obstante, la fiesta empezará a coger fuerza al mediodía en la zona del puerto con una sesión vermú que arranca a las 13:30 horas con el directo de Thee Braindrops, una banda madrileña que mezcla psicodelia y fuzz. Un momento perfecto para disfrutar de la hostelería de la zona y de la buena gastronomía que ofrece la villa.

Por la tarde, la música retomará impulso a las 18:30 horas en la calle de la Playa, con un plato fuerte que llega desde Japón: Stompin’ Riffraffs, mezclando surf, garage y rock and roll con la elegancia de un ciclón sonoro que no deja indiferente. A lo largo del día, la música no cesará, con pinchadiscos y sesiones de DJ ambientando diferentes calles y plazas: en la calle del Río, Pizarrarapop; en la carpa Touliñapop, Suzie Staysick & Phil Speto; y en el edificio de la Sociedad, tomarán el relevo Reverendo Labratore, Ángel Snap, Mr. Klin y Juanito Wau.

"El Touliña Pop no es solo un festival: es una celebración de la música libre, de la calle como espacio de encuentro, de la cultura viva que se escucha y se baila. Una invitación abierta a toda la vecindad de Sada, de la comarca y más allá", remarcó Benito Portela.