"Necesito sexo": la gallega María Patiño pillada por un micro abierto en pleno directo de RTVE

El programa La familia de la tele emitido en la tarde de ayer en TVE mantuvo al público en vilo por lo que estaba sucediendo. Ante la baja audiencia del formato en sus primeros días de emisión y las críticas recibidas por el público y compañeros de profesión, el programa ha decidido centrar su emisión en este problema. Belén Esteban ha llegado a confesar que no le gustan los temas a tratar y que quiere dejar el programa. Otra confesión de María Patiño también ha dejado al público alucinado, pero, en este caso, ha sido sin querer y por culpa de un micro abierto en pleno directo.

Un comentario de María Patiño que pretendía ser privado acabó siendo motivo de risas en las redes sociales, tal y como han manifestado varios usuarios a través de la red social X (antes Twitter). A la presentadora ferrolana le ha vuelto a jugar una mala pasada un micrófono abierto, algo que ya le ha pasado en otras ocasiones. Esta vez el comentario ha sido de lo más íntimo y privado.

"Hoy lo necesito... Necesito sexo"

No es bueno acumular tensión en el cuerpo. Algunos practican deporte, otros se van de cañas con los amigos y otros prefieren desconectar viendo una película en el cine. María Patiño tiene claro qué es lo mejor para ella en estos casos, sobre todo en un momento de especial presión como el que se vivió ayer en el plató de La familia de la tele tras la dura confesión de Belén Esteban: "Yo no quiero estar en este programa, quiero hablar con Óscar y Adrián, porque me quiero ir", llegó a decir la defensora del pueblo.

Un micro abierto le jugó una mala pasada a la presentadora gallega: "Necesito sexo", se le escuchó decir entre risas mientras una compungida Belén Esteban expresaba su malestar con el formato y le explicaba a sus compañeros los motivos, así como las opiniones de su madre, su marido y las personas de su entorno.

María Patiño trató de decirlo en bajito, creyendo que nadie la escuchaba, pero es lo que tiene llevar un micrófono en el pecho y estar en directo. No hay trampa ni cartón, tampoco cortes de tijera para corregir ninguna de las partes. Los comentarios en redes no tardaron en aparecer.

A PATIÑO COLÁNDOSELE EL MICRO DICIENDO QUE HOY NECESITA SEXO



QUE ME MUERO AJAJJAJAJAJAJA #LaFamilia14M pic.twitter.com/mo0IxwyYhI — 𝘾𝙝𝙚𝙘𝙝𝙪 𝙙𝙚 𝙇𝙞𝙢𝙤𝙣 (@chechuPiniez) May 14, 2025

Fueron varios los usuarios de la red social X los que compartieron el clip del momento en el que se escucha a María Patiño decir la frase "Hoy lo necesito... necesito sexo", mientras se escuchan sus risas. Tal vez fue por los nervios del programa, por la tensión del momento o por alguna otra razón, pero el micrófono de María Patiño fue testigo de una confesión íntima que nadie esperaba.