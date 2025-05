Dexo, el paraíso de Oleiros (A Coruña) con su protección en vías de ejecución

La publicación Vivir en Oleiros, editada por la Alcaldía de este Ayuntamiento de A Coruña, dedica su portada del número de marzo de 2025, con una imagen grande del faro de Mera, a la costa de Dexo y Serantes. El motivo, los 25 años que se cumplen de la declaración de este litoral como Monumento Natural.

Las páginas 12 y 13 repasan medidas y decisiones tomadas por el Gobierno de Oleiros o propuestas enviadas a la Xunta de Galicia a lo largo de los últimos años para "salvaguardar el edén ártabro", mencionando iniciativas de empresas u otras administraciones que el Concello logró impedir en el mismo ámbito, como la instalación de parques eólicos o urbanizaciones a pocos metros del mar.

El Monumento Natural de la costa de Dexo y Serantes abarca territorio de ambas parroquias del norte de Oleiros en una franja litoral de 11 kilómetros en línea recta desde el faro de Mera hasta el puerto de Lorbé. Son más de 270 hectáreas de hermosos paisajes de "gran riqueza biológica" y geomorfológica, con los escarpados acantilados en los que se forman cavernas como uno de sus principales atractivos.

Paisaje en la costa de Dexo. Turismo de Galicia

El paraíso de Dexo es uno de los orgullos territoriales de los que presume el Concello de Oleiros, que da cuenta allí con dos casas del pueblo, dos pistas polideportivas, bibliotecas, sendas peatonales y aceras, parques infantiles y el campo de fútbol de A Marola, entre otros servicios.

Gestión de la protección

La costa de Dexo fue declarada Monumento Natural en 2000, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en 2004, y diez años después Zona de Especial Conservación (ZEC). Es un espacio natural protegido que forma parte de una de las nueve parroquias de Oleiros, Dexo, en la que viven unos 1.400 vecinos (1.349 según datos del Instituto Galego de Estatítica de 2018).

Su litoral es uno de los espacios naturales protegidos de Galicia incluidos en la Red Natura. Hace un año, en verano de 2024, la Xunta sometió a información pública el proyecto de decreto del Plan de Xestión del Monumento Natural de la Costa de Dexo, recurrido por el Concello y por colectivos como Grupo Naturalista Hábitat, actualmente en proceso de aprobación.

Paisaje del Monumento Natural de la Costa de Dexo-Serantes en Oleiros. Turismo de Galicia

El Ayuntamiento, que llegó a calificar el plan gestor como "más un pasaporte a la degradación que un documento para la protección del ecosistema", asegura que la mitad de las alegaciones municipales han sido aceptadas, según señala en la publicación Vivir en Oleiros. Entre ellas estarían la prohibición de competiciones deportivas y plantaciones de árboles autóctonos en detrimento del eucalipto, la restricción de forma más severa del acceso a las furnas (cavernas) o el aumento de la inversión en la lucha contra las especies invasoras, como los plumachos o las uñas de gato.

También la Xunta de Galicia tiene que resolver los límites geográficos de la costa de Dexo, apartado recurrido igualmente por naturalistas y por el Concello, que reclaman que coincidan con las delimitaciones territoriales establecidas en el Plan Xeral de Ordenación Municipal. Su superficie abarca 266,7 hectáreas, según recoge el planeamiento, rebajada hasta 230,5 en el Plan de Xestión.

Una conservación que mejorar

“Se falamos de protección, a costa de Dexo está más preto da insuficiencia que da satisfacción. Hai certa vixilancia, pero está lonxe do coidado e protección que se lle dedica a outros espazos naturais como as Illas Atlánticas ou Corrubedo”. La valoración corresponde a Cosme Damián Romay, miembro de Hábitat. Este naturalista incide en la necesidad de combatir las especies exóticas invasoras, ampliar el catálogo de especies protegidas y conservar los límites originales del Monumento Natural.

“O Plan de Xestión de Dexo-Serantes chegou tarde e mal. Decepcionou a colectivos como Hábitat que consideramos posible unha boa xestión destas áreas protexidas. Blindar a protección dos valores naturais e xeolóxicos é unha obriga que corresponde á administración pública galega, que debería ampliar a protección a máis espazos naturais de Galicia”, demanda Romay.

Más de una treintena de núcleos y lugares salpican Dexo. En A Torre vive Francisco Illanes, que se crió en la zona, donde los habitantes viven en casas unifamiliares. Si mira al pasado, tiene la impresión de que él y sus vecinos estaban “moi unidos”, que vivían “como unha tribu”. Calcula que en la actualidad unos 300 residentes no han nacido en Dexo pero se han instalado allí. "Non hai ‘baby boom’ mais nacen nenos. Xa non é tan barato vivir aquí, pero máis que en Perillo, Mera e Santa Cruz".

Illanes, que se declara "conservacionista", es crítico con la protección que se le dedica a Dexo-Serantes y su litoral le provoca “sentimentos enfrontados”: “Fíxose moita publicidade turística desta zona sen ter en conta o impacto que produce. Teño a sensación de que non se controla o que se fai, que hai masifación de xente nos camiños, cruzando fincas privadas, aparcando coches no monte, cunha xesión pouco civilizada dos accesos a espazos protexidos”.

El llamamiento a que la Xunta vele por la protección de la costa de Dexo une a los vecinos y a sus representantes políticos, más allá de aniversarios especiales y en defensa de una riqueza biológica y los valores paisajísticos que deben perdurar para siempre.