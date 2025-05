The Spanish King, modelo gallego con 93 años: "Todo es genética. Cuido la comida pero no me privo de nada"

Andrés García Carro, más conocido como 'The Spanish King', es el claro ejemplo de que la edad no es un problema para hacer lo que a uno más le gusta, siempre que haya salud, "que es el bien más preciado". Con 93 años, trabaja como actor y modelo desde que a sus 88 decidió darle un giro de 180 grados a su vida el día que su nieta y también representante, Celine, que trabajaba en una revista francesa de moda, le hizo unas fotos. Lo que él no sabía es que esas fotografías iban a ser el inicio de su nueva vida idílica entre luces y cámaras.

El Spanish King puede presumir de haber conseguido grandes logros desde sus inicios en el mundillo, como haber trabajado en series de Movistar con actores de gran bagaje como Paco León o Resines, de haber participado en videoclips de C. Tangana o Chanel, entre otros, y, sobre todo, de ser la imagen de firmas de lujo de gran prestigio como Cartier, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton o Christian Dior, entre otros.

La edad nunca ha sido un problema para hacer lo que le gusta

Hasta cumplidos los 88 años, la vida de El Spanish King no tenía nada que ver con lo que es hoy en día. El coruñés tuvo una vida laboral en la que pasó por trabajos muy diversos en diferentes sectores, de los que puede sacar algo en positivo de cada uno de ellos. Narra que sus inicios fueron en Argentina, donde permaneció cinco años administrando un campo que había heredado. Después, trabajó como funcionario del que entonces era el Ministerio de Información y Turismo. "Ahí me destinaron de agregado cultural a la Embajada de Buenos Aires (Argentina)", donde estuvo hasta el año 1980, año en el que volvió a España y decidió preparar las oposiciones de Agente de la Propiedad Inmobiliaria y fundar su propia empresa.

The Spanish King

Siempre acompañado por su familia, el modelo recuerda con cariño el día que empezó su nueva aventura. "Mi vida antes no tenía nada que ver con esta actividad de modelo y actor. No tenía nada que ver", recalca. Todo fue gracias al buen ojo de su nieta, quien supo ver la valía de su abuelo para dedicarse al mundo de la moda y la actuación. Para él, su primera experiencia fue la más especial, "ahí me bauticé como no he vuelto a hacer otra cosa igual", comenta entre risas. Recuerda que fue un día de mucho trabajo y de muchas fotos para la revista de la American Express. "Allí me vistieron con ropa de todas las primeras firmas habidas y por haber, Chanel, Louis Vuitton, Prada... joyas y relojes. No he vuelto a hacer otra cosa igual". Además, recuerda con asombro, pero alegre: "¡20 veces me tuve que cambiar!"

Para Andrés, la clave de todo está en disfrutar con lo que uno hace y en tener pasión por tu trabajo, algo esencial y necesario para que las cosas salgan bien, tengas la edad que tengas. "He tenido en mi vida los trabajos más diversos y siempre he disfrutado con el trabajo que hacía, ¡pero disfrutar!", indica. Eso sí, si tuviera que escoger algo que no le gusta del todo, sin ninguna duda eso es "aprenderse los guiones" como actor, aunque siempre trata de hacerlo de una forma más espontánea.

La genética, su secreto para mantenerse así de bien a los 93 años

The Spanish King @thespanishking_

Habrá quien piense que a determinada edad el cuerpo ya no está para demasiadas fantasías, pero para El Spanish King eso no es cierto. Para él, su trabajo como modelo es un regalo que le vino de repente y que le apasiona. De hecho, no le cansa en absoluto, "disfruto tanto con el trabajo que no me doy cuenta. Yo no termino los días de rodaje agotado. Es como si me dieran una inyección", afirma. Incluso, muchas veces se ríe con sus nietos cuando le comentan que el día ha sido muy duro. Su respuesta de abuelo, siempre la tiene clara: "no vais a llegar a viejos", bromea.

Andrés confiesa no cuidarse con rutinas de skincare para la piel, ni rutinas para el pelo, ni hacer ejercicio físico. Entonces, ¿cuál es el secreto del modelo para mantenerse así de bien? "Primero supongo que será la genética. Y después, no te lo voy a negar, cuido la comida, no hago excesos en la comida, pero no me privo de nada, fumo, bebo, tomo el sol...", dice entre risas. "Ni uso cremas, ni champús, ni geles, ni lo que haya. Nada, me da igual", aclara. Además, su lema de vida lo tiene bastante claro y lo afronta con contundencia: "Prefiero vivir 5 años menos dándome los gustos, que 5 más privándome de mí. O sea, eso lo tengo clarísimo".

"Teniendo salud, que es el bien más preciado. La famosa frase 'salud, dinero y amor', para mí primero es salud, después amor y lo último es el dinero" Andrés García, The Spanish King

"Para mí la edad no es un problema, tienes que tener buen aspecto físico porque sino no sirves para esto", confiesa. Así, el hecho de haber empezado en este mundo con casi 90 años no ha sido un impedimento para no parar de trabajar e ir de rodaje en rodaje o de avión en avión. "Yo encantado, esto me da vida y me sirve para mantenerme". Lo cierto es que no para, recién llegado a su casa en A Coruña del rodaje de un spot publicitario en Marbella, se prepara para unas fotografías de publicidad para una marca de gafas y otro rodaje con la ropa de una firma suiza. Sin duda, un no parar que podría agotar a cualquiera, pero para El Spanish King es todo un orgullo y su vitamina. Como bien dice, "todo esto me ha dado una nueva vida. Empecé otra vez de 0".

En su tiempo de descanso le gusta disfrutar de la familia, estar en su casa de A Zapateira e "ir a jugar al golf todos los días, cuando el tiempo lo permite, claro, que estamos en A Coruña". Por todo ello, 'The Spanish King' es el ejemplo perfecto de que tener una edad avanzada no es un obstáculo para disfrutar de la vida y continuar haciendo lo que a uno le hace feliz, siempre que la salud lo permita.