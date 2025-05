Playa Club de A Coruña se reinventa: nueva etapa y regreso como "referencia" de la música

Playa Club encara una nueva vida desde este viernes 9 de mayo. Una más en sus casi ocho décadas de recorrido desde su nacimiento como cafetería al borde del arenal de Riazor. El pasado mes de septiembre el complejo hostelero de A Coruña cambió su gestión para ofrecer al público una oferta cultural distinta, “diversa y alejada de convenciones y prejuicios”, como destacaban sin apenas detalles los responsables de Playa y de Mondo Club, otra discoteca y sala de conciertos de Vigo que se embarcaba en el proyecto. Esa etapa ya es pasado.

Menos de un año después, Playa Club, con una nueva gestión, regresa a una etapa anterior de su vida. Vuelve al tiempo en que se convirtió en un referente musical de comienzos del siglo XXI en la ciudad, al espacio de ocio nocturno en que muchos coruñeses en la veintena y treintena de edad acudían a escuchar música en conciertos o sesiones de pinchadiscos de madrugada, donde descubrirían a solistas y bandas (del momento o del pasado) que de alguna forma marcarían su juventud y también su madurez.

Héctor César Marcos dirigía entonces aquella etapa, que desde 1999 duró más de una década. Ahora regresa con parte del núcleo que gestionó el proyecto. Le gusta hablar del Playa como "club", un "club de música como los de antes, una referencia donde lo importante no es quién está allí sino lo que ocurre allí". Sensaciones más que experiencias; estilo, viene a resumir el empresario y promotor musical.

Imagen anterior de la discoteca Playa Club en una etapa anterior. Quincemil

"Probablemente vaya a haber en el Playa una mezcla de públicos, gente que ya iba antes y quiera recuperar algo de lo que vivió en su momento, y otro público más joven que disfruta de la noche pero no encuentra un local como referencia musical o artística", prevé César.

Retos e ilusión

Ahí está uno de los retos del complejo, adaptarse a un presente en el que la propia ciudad debate su modelo de hostelería y de ocio nocturno entre el sector, los vecinos y el Ayuntamiento; encajar en un momento en que las discotecas de hace veinte años han cerrado o se han transformado.

La ilusión que el promotor tuvo hace un cuarto de siglo cuando comandó la nave de Playa Club la conserva ahora para la nueva etapa, con un enfoque más "maduro" quizá pero de nuevo alimentada por el deseo de mantener el local como "emblema de la ciudad" tras una etapa anterior en la que las ideas no dieron los resultados esperados.

Grupo Pelícano mantiene la propiedad del Playa, que a partir de otoño comenzará su etapa de conciertos, un aspecto "innegociable" del proyecto. De momento este viernes después de una actuación ya programada habrá fiesta de reapertura, de reinvención, a la una de la madrugada. Desde las 3:00 horas, música hasta las 6:00. "The Club is Back!", anuncian las invitaciones para la inauguración. "No somos como los demás".