La gallega María Patiño y Belén Esteban más devotas: "A mí me encanta el Papa Francisco"

La gallega María Patiño acudió en la noche de ayer al programa La Revuelta junto con su compañera y amiga Belén Esteban para presentar su nuevo programa de Televisión Española, La familia de la tele. El estreno del nuevo formato tendrá lugar el próximo lunes 28 de abril con un desfile y el martes 29 con su primera emisión.

Tras el final de Ni que fuéramos shhh de Canal Quickie y Ten, una nueva ilusión laboral llega para María Patiño y Belén Esteban, esta vez, en la cadena pública. No lo harán solas, estarán acompañadas por la abogada y cómica Inés Hernand y por el presentador Aitor Albizua. Finalmente, el programa comienza su emisión el próximo lunes tras la cancelación de su estreno el pasado 22 de abril por la muerte del Papa Francisco.

"Venimos para quedarnos"

Como era de esperar, la visita de Belén Esteban y María Patiño fue toda una revolución en el programa, ante un David Broncano que poco o nada tenía que hacer ante la experiencia y contundencia de las dos máquinas televisivas. "Tú ayer querías un obispo y mira lo que tienes" le dijo una simpática María Patiño al presentador. No sin antes gritar un "Viva Ferrol" junto al público.

María Patiño y Belén Esteban acudieron al programa para hablar sobre el nuevo estreno en la misma casa que La Revuelta, TVE, que estaba previsto para el 22 de abril, pero fue atrasado por la noticia de la muerte de Francisco I.

Lejos de quejarse, ambas presentaron sus respetos al Papa. "La iglesia somos todos y nosotras somos creyentes", dijo Patiño. Además de añadir que "a mí me encanta el Papa". Ante estas palabras, Broncano no dudó en contestar con su tono cómico que "salió muy bueno". Por su parte, Belén Esteban reprochó al presentador que no se tomara en serio estas cosas, alertando, también, que le parecían muchos días de espera hasta el entierro.

Belén Esteban le pidió a Patiño que contase "lo del niño", pero "cuéntalo bien", y así lo hizo. María Patiño comenzó a contarle una historia a David Broncano: "Un niño de nueve años italiano, que se pone delante del Papa Francisco y se pone a llorar de los nervios. (...) El niño fue y le dice al papa al oído: 'mi papá ha fallecido, pero es ateo, ¿usted cree que va a ir al cielo?' Entonces el Papa le contesta: 'Jesús ha abierto las puertas a todo el mundo'. Y dice el niño: '¿Entonces por qué hay sacerdotes que me dicen que los que son ateos no van?' Y dice él: 'Porque unos infiltrados'", y concluyó: "¡Y me pareció la bomba!".

La defensora del pueblo añadió que ella es muy cristiana, aunque a veces peca. Aseguró que "si La familia de la tele llega a estar en directo, mi David Valldeperas me lleva a Roma y lloro".

La Familia de la tele

"¿Qué se hace en el programa?" preguntó David Broncano. A lo que María Patiño contestó que ellas tienen muy poca informacion, pero que habrá secciones de jardinería, cocina, nutrición y de educación de animales, entre otras cosas.

Entre los regalos que ambas le dieron al presentador, uno de ellos era un cuadro con las cuatro caras principales del nuevo formato, estas son, ellas dos, Inés Hernand y Aitor Albizua. "Somos tres presentadoras y una colaboradora especial", dijo Patiño. También le regalaron un álbum de cromos que María Patiño repartió entre el público mientras Belén Esteban lanzaba los cromos por el aire al grito de la Patiño "el lunes empezamos". También confirmaron el horario de emisión "de 15:50 a 20:30 horas".