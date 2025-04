Qué hacer en Santiago este fin de semana: Xoel López, Shego, The Loved Ones y el inicio de Semana Santa

El segundo fin de semana del mes se inicia en Santiago de Compostela con una serie de citas musicales que no nos podemos perder. Nos visitará el artista gallego Xoel López, cuyas entradas ya están sold out para los dos días que actuará en la ciudad. También estarán en la Sala Capitol el trío madrileño Shego, el nuevo grupo de rock español independiente que está tomando cada vez más fuerza en el panorama musical. Y no podrían faltar The Loved Ones, el cuarteto californiano de blues que visita España para presentar su nuevo álbum.

El gran evento de esta semana será el inicio de las celebraciones con motivo de la Semana Santa, que estarán acompañadas de otros eventos como la VI Fiesta Gastronómica de la Cabra y el partido entre el FC Laredo y el SD Compostela.

Xoel López, Shego y The Loved Ones en concierto

El artista gallego de referencia Xoel López Sergio Albert

El jueves 10 actuará la Real Filharmonía de Galicia en el Auditorio de Galicia de Santiago para presentar su nuevo espectáculo: Encrucijada. El concierto dará inicio a las 20:30 horas, aunque los asistentes tendrán la oportunidad de conversar con Baldur Brönnimann, director, e Iñaki Alberdi, acordeón, en la Sala Mozart a las 19:45 horas. Las entradas están disponibles a 18 euros.

El jueves 10 también tendremos la oportunidad de escuchar en directo al cuarteto californiano de blues por excelencia: The Loved Ones, quienes marcaron tendencia en los años 90 con su estilo y la inconfundible voz de Bart Davenport. Se presentarán en la Sala Capitol a las 21:30 horas. Las entradas se encuentran a la venta por 17 euros.

El viernes 11 a las 20:30 horas se subirá Shego a los escenarios de la Sala Capitol. Este nuevo trío madrileño de rock irrumpe con fuerza en el panorama musical español con éxitos como La fiesta, Curso avanzado de perra o arghHhh! Presentan su segundo álbum No lo volveré a hacer con una gira que ha sido bautizada con el mismo nombre. Las entradas están ya disponibles a 16,50 euros.

El sábado 12 y el domingo 13 el reconocido artista gallego, Xoel López, dará fin a su más reciente gira en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. En esta gira presentará su decimosexto álbum: Caldo Espírito, a través de un íntimo tour en el que le mostrará su lado más personal al público. En ambas fechas el concierto dará inicio a las 20:30 horas. Las entradas ya se encuentran agotadas.

El sábado 12 a las 21:00 horas dará inicio el concierto de la Banda Municipal de Santiago de Compostela con motivo del inicio de Semana Santa. Se trata de su ciclo de invierno-primavera: Do ensanche a San Domingos de Bonaval. El programa completo del concierto se puede consultar aquí.

El sábado 12 se subirá a los escenarios de la Sala Sónar el trío Monoulious DOP en su Chándal metal tour. Cantarán en directo los mayores éxitos de su trayectoria musical, llenando Santiago de Compostela del sonido atemporal del numetal. El concierto dará inicio a las 22:00 horas y las entradas ya están agotadas.

Inicio de las celebraciones de Semana Santa

Semana Santa en Santiago de Compostela

El viernes 11 es la fecha marcada en el calendario para dar inicio a la celebración de la Semana Santa, una importante festividad en la que las calles compostelanas se llenarán de procesiones, actos litúrgicos y conciertos de música sacra.

También se podrá disfrutar de la fe cristiana gracias a las diversas misas que se irán celebrando a lo largo de esta festividad. Por supuesto, tampoco puede faltar la degustación de la gastronomía típica de la Cuaresma, como los mariscos, pescados, vegetales o postres como torrijas.

La Semana Santa del año 2025 dará incio el viernes 11 y finalizará el domingo 20.

La programación prevista para este fin de semana es el siguiente:

Viernes 11. Procesión de la Virgen de los Dolores a las 21:00 horas con motivo de la celebración del Viernes de la Pasión . El lugar de salida será desde la Iglesia de San Miguel Dos Agros.

Procesión de la a las con motivo de la celebración del . El lugar de salida será desde la Iglesia de San Miguel Dos Agros. Sábado 12. Ejercicio del Santo Vía Crucis a las 19:30 horas en la Catedral de Santiago de Compostela con motivo de la celebración del Sábado de Pasión.

Ejercicio del a las en la Catedral de Santiago de Compostela con motivo de la celebración del Domingo 13. Procesión de la Borriquita a las 10:45 horas desde la Iglesia de la Tercera Orden Franciscana Secular; Bendición de los Ramos y Palmas a las 11:30 horas en la plaza de la Quintana; misa estacional a las 12:00 horas en la catedral; procesión de la Esperanza a las 18:00 horas desde la capilla de las Ánimas. Estos eventos serán con motivo de la celebración de Domingo de Ramos.

Fútbol: CD Laredo vs. SD Compostela

SD Compostela

El sábado 12 a las 18:00 horas tendrá lugar el partido en el que se enfrentarán el equipo cantábrico CD Laredo y el SD Compostela. Jugarán en el Estadio San Lorenzo, en Cantabria.

Representación teatral de A burra, a mesa e o pau

Cartel promocional de 'A burra, a mesa e o pau'

A lo largo de todo el fin de semana, en un horario de 18:00 a 21:40 horas, se representará A burra, a mesa e o pau en el Salón Teatro. La obra de dramaturgia de Lorena Conde es una historia que refleja una vida de esfuerzos, la lucha obrera y una gran esperanza en soluciones casi mágicas. Las entradas están a la venta desde 6 euros.

VI Festa Gastronómica da Cabra

Cartel de la IV edición de la Fiesta gastronómica de la Cabra

La fiesta que ya había iniciado el sábado 5 de abril regresa el domingo 13 de esta semana para continuar con la programación esperada. La VI edición de la Fiesta Gastronómica de la Cabra vuelve con una comida popular que se celebrará a las 14:00 horas. El menú completo incluirá: empanada, pulpo, cachelos, cabra con patatas amarillas, vinos, refrescos, postre, café y queimada. Los precios son los siguientes:

Niños y niñas hasta los 6 años: gratis

De 6 a 12 años: 20 euros

Mayores de 12 años: 35 euros

La comida estará acompañada de la música de Laura Ocampos, quien después dará paso a la disco móvil Chocolate y la orquesta Panorama, que estarán animando la fiesta con música hasta la noche.

X edición del ciclo De lugares y órganos

Cartel de la X edición del ciclo De lugares y órganos

El domingo 13 dará inicio una nueva edición del ciclo De lugares y órganos en Santiago de Compostela. Se hará un recorrido por los órganos más emblemáticos de la ciudad: los de las iglesias de la Universidad, San Paio, Santa Clara y, por primera vez, el del convento del Carmen.

Este evento es gratis a excepción de la retirada de entradas para ver la proyección de NUMAX, una actividad que forma parte del programa y que se puede consultar aquí.