La lluvia no frena el Entroido Pequeno Máis Grande do Mundo de Cambre (A Coruña)

Entroido Pequeno Máis Grande do Mundo de Cambre (A Coruña) 2025. Concello de Cambre

El día de lluvia no ha frenado a cientos de personas en Cambre que, este sábado, han celebrado el Entroido Pequeno Máis Grande do Mundo. Como cada año, el municipio coruñés organiza su particular fiesta de Carnaval con un desfile de disfraces, carrozas y comparsas, en el que la originalidad fue la principal protagonista.

Entre los disfraces se pudieron ver a moteros, rockeros, personajes de clásicos como La bella y la bestia o Aladdín, acompañados de vikingos, vaqueros y sheriffs del lejano oeste e incluso algún astronauta.

Tal y como informa el gobierno municipal, el evento incluyó la entrega de premios del concurso de disfraces, carrozas y comparsas y, además, actuaciones musicales a cargo de Los Sobraos y la orquesta Fania Blanco Show.

Entroido Pequeno 2025 en Cambre. Concello de Cambre

El Concello despedirá mañana, domingo 9 de marzo, su programa de Entroido con el Enterro da Sardiña, en el que se dará eterna sepultura al Choqueiro. El velatorio tendrá lugar en el Campo da Feira a partir de las 12:00 horas.

Al remate, el muñeco se depositará en un carro para llevarlo a los Muíños de Norgasa, donde se lanzará al río.

El Choqueiro (también conocido como Meco) es un personaje vinculado a las desviaciones morales y al que se le atribuían calificativos como los de lacazán o lambón. De hecho, se le conoce por su debilidad por la comida o por el dinero.