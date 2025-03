Estos son algunos de los mejores disfraces del sábado de Carnaval en A Coruña

Algunos tiran de imaginación y otros se inspiran en algo que ya existe, pero en A Coruña lo de disfrazarse es un tema serio. Después de meses pensando en opciones de disfraz y buscando las prendas adecuadas para representarlo a la perfección, por fin llegó el día de sacarlos a la calle.

DANIEL MARTÍ Así vivió A Coruña el sábado de Carnaval: desfile de comparsas y disfraces en imágenes

A la ciudad herculina no le queda mucho para convertirse en el São Paulo de Galicia, e incluso podría decirse que en el de España. No solo por el desfile de comparsas, que recorrió las principales arterias de la ciudad, sino también por lo que vino después. Los forasteros que estaban de paso no sabían ni dónde mirar.

Ya el viernes salieron a la calle los primeros disfraces. La entronización del Dios Momo, que quitó del cargo a la alcaldesa de A Coruña para pasar a gobernar este personaje mitológico, supuso que el Carnaval se apoderara de la ciudad. Pero lo que los coruñeses consideran fiesta no fue hasta la pasada noche, cuando las calles se vistieron de color y reinó por fin el Entroido.

El desfile de comparsas lo ganaron Troula Seguido y Chinchetas de Meicende. A pesar de que el nivel era alto, las carrozas se proclamaron victoriosas entre las 24 que se habían presentado al concurso. Sin embargo, se trata de una noche en la que no hay ganadores, porque todos supieron sacar el máximo partido a los trajes en los que llevaban meses trabajando.

La Plaza de María Pita fue el escenario de una fiesta en la que no faltaron los brillos y la purpurina. Los Kilomberos de Monte Alto pusieron la música, al igual que Malandros o Monte Alto a 100, con La Paca, que no paró ni un solo segundo desde que se anunciaron los carnavales hace ya dos semanas.

El "koruñódromo", todo un invento en el entroido coruñés

Aún no había terminado la celebración del desfile y la música ya había llegado también al resto de las calles de A Coruña. En las calles Olmo, Galera, Torreiro o la Barrera no entraba ni un solo alfiler. A lo alto se podían ver las pelucas asomando. Incluso una estatua de la libertad se podía apreciar a lo lejos.

Asimismo, el Koruñódromo convirtió la plaza José Sellier de A Coruña, también conocida como Plaza de "la urbana", en una pista de baile. "Dos rubias de pelo en pecho" robaron el protagonismo y se hicieron con la pista en cuestión de segundos. La gente les hizo un coro, y Trump no tardó en irrumpir en el círculo.

También se pudieron ver otras estampas como grupos de hasta diez personas disfrazados de los disfraces más originales como de los coches de choque, con taquilla inluida. O a familias vestidas de extraterrestres con su propia nave espacial.

Los Carnavales todavía no han hecho más que empezar, pero ya se han podido ver algunos de los vestuarios más sorprendentes de esta edición. Veremos con lo que nos encontramos en los próximos días, mientras tanto aquí van algunos de los que más nos han gustado en Quincemil.