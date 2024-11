Estos son los grandes eventos que acogerá A Coruña en diciembre para celebrar la Navidad

Diciembre es el mes más mágico y especial del año. La Navidad marca la agenda de ocio, con un sinfín de planes y actividades para pequeños y mayores de todas las edades. A Coruña encenderá el alumbrado navideño el 5 de diciembre, a las 19:30 horas, en la plaza de María Pita, acto que dará paso a una variada programación navideña. En definitiva, serán 31 días llenos de magia, ilusión y comidas y cenas con la familia, los amigos y los compañeros de trabajo.

Así será el encendido de las luces de Navidad en A Coruña el 5 de diciembre

La ciudad herculina acogerá en diciembre eventos tradicionales como la carrera de San Silvestre y Expoconvento, y recuperará otros como la Feira Artesá do Nadal. En el plano musical, Ana Mena, Andrés Suárez, Rod Stewart y bROTHERS iN bAND, entre otros artistas, ofrecerán conciertos en varios espacios de A Coruña. Desde el equipo de Quincemil hemos seleccionado las actividades más destacadas para acabar 2024 con el mejor pie:

Encendido del alumbrado navideño

El próximo 5 de diciembre, jueves víspera de festivo, tendrá lugar el esperado encendido de las luces de Navidad. El evento será a las 19:30 horas en la plaza de María Pita, donde se podrán ver las coronas de los tres Reyes Magos a modo de grandes estructuras luminosas. El encendido será el plato fuerte de la jornada, aunque habrá actividades ya desde las 17:00 horas, con animación infantil a cargo de Peter Punk.

Este será el encargado de dirigir el concurso de dibujos, cuyos ganadores podrán subir con la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, en el momento del encendido. Posteriormente, la banda gallega Los Alcántara actuará versionando grandes éxitos de artistas de primer nivel como Raphael, Rocío Jurado o Nino Bravo. Al día siguiente, el viernes 6, comenzará la programación navideña, con una actuación gratuita del mago Cayetano Lledó en el Teatro Rosalía de Castro.

Expoconvento

Confirmado: los mejores dulces de convento regresan este 2024 a A Coruña con la XIV edición Feria Expoconvento, que tendrá lugar del 3 al 8 de diciembre en la Iglesia de los Capuchinos. De 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas será el horario de atención a visitantes y compradores, si bien al no poder reponerse el producto es posible el cierre anticipado del evento.

¿Qué dulces habrá en la XIV Feria Expoconvento? En ediciones anteriores hubo especialidades navideñas de los conventos de Ronda y Antequera, además de polvorones, mantecados, alfajores y roscos de vino. Magdalenas, bizcochos marroquíes, yemas, trufas o mazapanes fueron otras de las especialidades a la venta procedentes de religiosos de distintas comunidades e incluso se ofrecieron opciones integrales.

Ferias artesanas de Navidad

Los Jardines de Méndez Núñez se convertirán este mes de diciembre en un mercadillo navideño en el que no faltarán las guirnaldas ni los abetos. En 2023, la Asociación Galega de Artesáns se vio en la obligación de cancelar la Feria Artesana de Navidad por "causas ajenas" a esto, pero este año el esperado evento regresa por todo lo alto.

El mercado artesano se ubicará en los jardines de Méndez Núñez, justo enfrente del árbol de Navidad del Obelisco. No faltarán los puestos de artículos hechos a mano, como una opción para regalar en estas fechas señaladas. Productos textiles, bisutería, decoración, joyería, cerámica o marroquinería se expondrán a lo largo del paseo.

Por otro lado, A Coruña acogerá los días 21 y 22 de diciembre Da Néboa Experience. El evento se celebrará en el número 18 de la plaza de María Pita y reunirá a nueve artesanos gallegos con "un compromiso absoluto con la calidad y la tradición" en el que la creatividad y diseño se unen.

La Zona Market de Da Néboa Experiencia promete ser una inmersión en el talento gallego. Y es que la organización ha seleccionado minuciosamente a cada uno de los artesanos para que los asistentes puedan conocer sus historias y admirar sus creaciones. Estos son:

Julia Vilariño - Sombrerería artesanal

Alberto Lista - Alfarería Lista

Zeltia Ao Aire - Joyería artesanal

Wooding - Artesanía textil para niños

Jatafarta - Diseño de cuero

Degerónimo - Artesanía textil con cuerda

Mioco - Esculturas de papel reciclado

Mar de Miranda - Cosmética sólida artesanal

Andión Clothing - Moda atemporal hecha a mano

No nos podemos olvidar del mercado solidario de Navidad. La librería y espacio cultural Galgo Azul, en colaboración con asociaciones de la ciudad y su entorno, celebrará el próximo domingo, 21 de diciembre, un mercadillo solidario de Navidad. Este abrirá de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y habrá en venta artículos de las propias asociaciones que ellas mismas elaboran en centros ocupacionales o que diseñan para ayudar con la financiación de su trabajo, y también productos de comercio justo.

Mercado das Nubes

El Mercado das Nubes regresará al mercado municipal de San Agustín los días 20, 21 y 22 de diciembre, para así dar la bienvenida a los festivos navideños. Una buena opción para hacerse con algún regalo proveniente de marcas locales.

El evento comenzó su andadura en 2017 como un mercado urbano trimestral (con ediciones en primavera, verano, otoño e invierno) para dar a conocer a artistas, productores y artesanos locales y ofrecer la opción de "comprar, pasear, escuchar música en directo o comer tapas" dentro del mismo espacio: el Mercado de San Agustín.

Carrera San Silvestre

San Silvestre de A Coruña: así será la última carrera del año

La tradicional San Silvestre de A Coruña cumple 15 años este 2024 con nuevas y consolidadas categorías. La prueba se celebrará, como cada año, el 31 de diciembre. La salida de la carrera absoluta será a las 17:00 horas, mientras que las categorías infantiles saldrán una hora antes, a las 16:00 horas.

La gran novedad de esta edición es la categoría Chupete para los niños nacidos en los años 2020 y 2021. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de un recorrido cerrado con obsequios para los participantes. Por otro lado, la CanSilvestre regresa tras el éxito del año pasado con un cupo limitado a 100 plazas.

Las inscripciones para la última carrera del año se podrán formalizar hasta el próximo 25 de diciembre a través de este enlace o de forma presencial en El Corte Inglés de Ramón y Cajal hasta el 21 de diciembre. El precio para la categoría absoluta será de 10 euros, al que se suman dos más por el alquiler del chip y otros dos en caso de querer contratar el seguro opcional.

Conciertos de Ana Mena, Andrés Suárez y bROTHERS iN bAND

La agenda de ocio de diciembre viene cargada de conciertos. Andrés Suárez llegará el día 14 con su último trabajo 'Viaje de ida y vuelta', acompañado y arropado por su banda. Este proyecto ha supuesto una evolución personal y artística que se ve reflejada en cada una de sus melodías y composiciones con el que el artista hará disfrutar a su público en este formato tan especial rodeado de grandes músicos. El concierto comenzará a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera.

Ana Mena, la sensación del pop nacional, también visitará la ciudad herculina el 14 de diciembre. Con su premiado álbum 'Bellodrama' y nuevos éxitos en su repertorio, la cantante de hits como Música ligera, Un clásico y Madrid City promete una noche llena de emoción y energía. Una semana después, el día 20, estará Triángulo de Amor Bizarro en la sala Garufa y el día 22 tendrá lugar la XIII edición del Concierto Benéfico de Navidad Padre Rubinos, con un coste de entrada de 10 euros.

Como ya es tradición, Carlos Núñez, nuestro gaiteiro más internacional, vuelve a casa por Navidad y ofrecerá un concierto emotivo y siempre sorprendente el próximo jueves, 26 de diciembre, a las 20:30 horas, en el Teatro Colón. La agenda de conciertos de estas próximas semanas también incluye una cita con Albert Pla en el Teatro Rosalía de Castro y otra con bROTHERS iN bAND en el Palacio de la Ópera.

Reconocidos como el mayor espectáculo internacional homenaje a dIRE sTRAITS, bROTHERS iN bAND recorre Europa con su renovado 'The Very Best of dIRE sTRAITS', transportándonos en su particular máquina del tiempo a través de un seleccionado, cuidado y amplio repertorio que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones a nivel mundial.

No nos podemos olvidar del concierto de Rod Stewart, que tendrá lugar el 15 de diciembre en el Coliseum, y del espectáculo 'La mejor música de cine: Williams y Zimmer', previsto para el 30 de diciembre.

Pop-up navideño de Zara

La tienda Zara de la calle Compostela de A Coruña celebra desde hace unos años un increíble pop-up navideño que atrae a centenares de coruñeses y otros curiosos de todas las edades, desde pequeños hasta mayores, durante la época más mágica del año. El pop-up del año pasado ocupó toda la planta baja de la tienda del centro, junto a la plaza de Lugo, aunque todavía se desconoce la ubicación de este 2024. El espacio se inaugurará el próximo 5 de diciembre, jueves víspera de festivo, coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño en María Pita, previsto a las 19:30 horas.

Espectáculo 'El Cascanueces'

Espectáculo 'El Cascanueces'

Los bailarines del Ballet de Kiev viajarán este mes de diciembre hasta A Coruña para regalarnos de nuevo la tradición de disfrutar de su versión de El Cascanueces a unos días de la Navidad. Es una versión muy colorida y emotiva que nos transporta a los sentimientos de la magia y el espíritu de la Navidad. En 2023 el Ballet de Kiev recorrió con un éxito arrollador los principales teatros y auditorios de España. En 2024 volverá a visitar numerosas ciudades de la Península Ibérica, incluida A Coruña.

Carrera de Novo Mesoiro

La Carrera Popular de Novo Mesoiro, última prueba del circuito de carreras populares Coruña Corre, que debía celebrarse el pasado día 24 de noviembre, quedó suspendida debido la alerta amarilla por fuertes vientos. La nueva fecha será el 15 de diciembre. La prueba contará, como es habitual, con diversas categorías. En cuanto a la longitud de cada recorrido, variará en función de la categoría en la que se participe, oscilando así entre los 5,5 kilómetros y los 150 metros.

Pista de hielo de Oleiros (A Coruña)

El Concello de Oleiros (A Coruña) abrirá su pista de hielo el próximo viernes 29 de noviembre y mantendrá su actividad hasta el 12 de enero de 2025. La pista estará situada en la Pista Polideportiva de la Avda. II República, en Perillo, y abrirá todos los días de la semana, con horarios especiales en los festivos. El acceso durante media hora tendrá un precio de seis euros e incluirá el alquiler de patines, pero será obligatorio llevar guantes.

Los horarios de la pista serán de lunes a jueves de 16:45 a 21:30 horas, viernes de 16:00 a 22:45 horas y fines de semana y festivos de 11:00 a 22:45 horas. Si bien, durante el período de vacaciones de Navidad la pista abrirá de lunes a domingo de forma ininterrumpida de 11:00 a 22:45 horas.

Asimismo, durante los días 24 y 31 de diciembre la atracción permanecerá abierta de 11:00 a 18:15 horas, mientras que los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero su horario de apertura será de 11:00 a 14:00 horas y de 16:45 a 22:45 horas.

Fanzine Fest

Fanzine Fest es otro de los eventos más esperados del mes de diciembre en A Coruña. El festival de música electrónica de vanguardia de referencia en el noroeste de A Coruña cumple este 2024 su décimo aniversario y para celebrar la efeméride la organización del evento ha programado una completa agenda de conciertos plural y diversa.

El festival, impulsado por Fanzine Project, es una propuesta para disfrutar con los cinco sentidos. Artistas de reconocida trayectoria, tanto de los sonidos más avanzados como de las artes visuales, forman parte en una programación selecta, equilibrada y multidisciplinar que se expande por recintos icónicos del a ciudad herculina.

Esta es la programación de la X edición del Fanzine Fest: