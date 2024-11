El pueblo perfecto para tapear en O Barbanza: platos típicos y variados a buen precio

Piscina natural del río Pedras, Pobra do Caramiñal Shutterstock

O Barbanza es una de las comarcas más populares de Galicia, tanto por la belleza natural que caracteriza a cada uno de sus municipios como por su buen momento gastronómico tras haber recibido dos soles de la Guía Repsol en marzo de este año. Descubrir cada una de sus localidades es una estupenda oportunidad para disfrutar de una experiencia inolvidable y degustar platos típicos gallegos hechos con todo el mimo por los lugareños y lugareñas.

Tomar unas tapas con la familia o los amigos es una actividad que cautiva a cualquiera, y más si tienes la oportunidad de acudir a lugares como A Pobra do Caramiñal, en la Comarca del Barbanza, donde existe una gran variedad de bares y restaurantes a elegir para probar todo tipo de tapa que te puedas imaginar. No importa si eres más de carne o de pescado, vegetariano o vegano, porque siempre tendrás alguna opción para irte con la barriga llena.

Y no solo eso, A Pobra do Caramiñal ofrece multitud de planes a todo aquel que se anime visitarla; adentrarse en sus playas, descubrir sus miradores, conocer los lugares recónditos relacionados con el escritor Valle-Inclán, visitar sus museos o pasear por sus calles, además de visitar los pueblos limítrofes de Ribeira, Boiro y Porto do Son.

Bares para tapear

El Bar Nuevo cuenta con más de 50 años de historia, en parte gracias a la fama que ha conseguido por su bocata de pulpo y queso San Simón da Costa, un auténtico manjar para el paladar de toda persona que ha tenido la suerte de probarlo. En este local situado en la Rúa Estrada Díaz Rábago 8, también disponen de diferentes tapas y raciones cocinadas con productos de la tierra.

Otra opción muy destacada entre las taperías de este municipio es A Casa de Manuel, donde disponen de una amplia variedad de tapas y raciones que van desde las más típicas como tortilla, croquetas o calamares, hasta otras más elaboradas como unas buenas zamburiñas o carne de secreto de calidad.

Si eres más de comer en sitios especiales el restaurante Nojira es tu opción perfecta. Se trata de una casa de piedra con unas estupendas vistas al Paseo Areal en el que puedes escoger entre comer en terraza o interior. Su carta no es muy extensa, pero en ella encuentras auténticas delicias como bonito del norte marinado o el revuelto de bacalao al ajoarriero si prefieres pescado, costilla de cerdo Duroc entre varias carnes, y diversos productos del mar y otros entrantes.

A esta lista de establecimientos en los que merece la pena pararse a probar sus cartas pueden sumarse muchos más en A Pobra do Caramiñal, como A de Rosa por su estupenda comida gallega casera o el restaurante Xanxo por la calidad de sus carnes.

Descubre A Pobra do Caramiñal

La localidad de A Pobra do Caramiñal se encuentra situada al suroeste de la provincia de A Coruña, en la comarca de Barbanza, y cuenta con unos 9.200 habitantes aproximadamente. Este municipio ofrece diferentes atractivos a los vecinos y turistas que quieran conocer, un poco más, el interior del pueblo para sentirse un pobrense más.

Si quieres estar en contacto con la naturaleza, las piscinas naturales del río Pedras te ofrece una experiencia maravillosa para darte un baño rodeado de vegetación. Al contrario, para todo aquel que prefiera un entorno más urbano, las playas de O Areal, A Illa - A Laxe, A Lombiña, A Arca o A Corna cuentan con paisajes de ensueño.

Ver desde las alturas A Pobra do Caramiñal también es posible acudiendo a diferentes miradores que rodean este municipio, como el mirador - monumento a Valle Inclán, el mirador de A Curotiña y el mirador de Pedra da Moura.