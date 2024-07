El Backstage de A Coruña cumple 15 años: "Comenzó siendo un 90% gays, y ahora viene todo el mundo"

La discoteca Backstage de A Coruña cumple 15 años. En estos últimos años han logrado posicionarse como unos de los clubs nocturnos más frecuentados de la ciudad herculina, hasta el punto de revolucionar la noche coruñesa y dejar atrás todo tipo de etiquetas. Artistas como Bad Gyal, Carmen de Mairena o Leticia Sabater han pasado por este local en el que "no hay guetos": "Cada uno es como es y nadie te juzga".

Así lo describe Belén Calvete Pardo, una de las socias del pub, en el que también participan sus hijos, Roi y Álex. El 12 de agosto el Backstage celebra su quinceañera, por ello en Quincemil vamos a hacer un recorrido por la historia del local, acompañados y dirigidos por la propietaria, que también es dueña del bar Astoria, ubicado en la calle Olmos, en A Coruña.

La familia decidió ponerle Backstage porque "todo lo interesante pasa entre bastidores, tras el escenario". Belén asegura que aunque sus hijos sean "los innovadores", fue ella la que puso los nombres a ambos locales, tanto al Astoria como a la discoteca.

"Mis hijos, por supuesto, son los que están al día en música y yo me nutro de ellos. Yo soy la que estoy ahí: os atiendo, os mimo, os pregunto, os doy un chupito, y mi cariño. Mi carisma ayuda, pero mis hijos son los que innovan", indica la regenta. Para ella, más que hostelera, se considera la relaciones públicas, pero no pasa por alto la suerte de poder contar con todo un equipo de camareros, djs y demás, los cuales forman parte de todo el engranaje del Backstage.

Dentro de lo que es el esta discoteca, lo que este local simboliza va mucho más allá. Comenzó siendo (y es) un local en el que la gente del colectivo LGTBIQ+ se sentía cómoda y segura. "Cuando lo cogimos, creo que era un 90% gay y un 10% hetero. Después se puso de moda y como todo, empezaron a venir chicas guapas, los chicos se enteran que las chicas guapas también vienen y así...", reconoce la socia.

Belén lo describe como "un sitio desinhibido, donde pasan cosas: traíamos a Carmen de Mairena, a Leticia Sabater...". Bien es cierto, que en estos años el público ha sido muy cambiante. Al fin y al cabo, 15 años dan para mucho, y aquellos que antes eran asiduos, "ahora ya están casados y con hijos". Aquellos que pasan por allí suele ser gente joven, aunque no necesariamente.

"De noche todos somos iguales. Lo que no soporto es la violencia ni los machitos, pero eso lo tenemos muy claro: ¿Pasa algún problema? Cortamos música y echamos fuera al que esté molestando", dice Belén tajante. Y es que para la dueña, aquel que no vaya con una "mentalidad abierta", o que no respete, no es bien recibido.

Respecto a la música, Roi Porto, hijo de Belén, se encarga junto con su hermano Álex, de poner la música. Dado que ambos conocen y están inmersos en el mundo de la noche, saben mucho acerca de los gustos musicales de la gente. De hecho, en el Atlantic Pride, celebrado hace un par de semanas en A Coruña, participaron tanto Roi, como DJ La Eterna, residente del Backstage. Un momento que no dejó indiferente a nadie, ya que sorprendió a los allí presentes con una pedida de mano sobre el escenario.

Llegados a este punto, Belén siente que está en la cima. "Por suerte me fue muy bien hasta ahora, pero todo hay que mimarlo y cuidarlo. El Back lleva 15 años: puede ir a mejor o a peor, pero al final es una alternativa más de la ciudad. Cuando llevas tantos años no es que estés de moda, es que eres un referente", revela.

Historia del Astoria

Cinco años después de abrir el Backstage llegó el Astoria. La apertura del bar coincidió con el estreno del programa de televisión Quien quiere casarse con mi hijo. "La gente nos paraba por la calle y sabía quiénes éramos", cuenta Belén. Esto supuso un boom y un impulso para la familia.

Se llama Astoria, en honor a un club de alterne que se ubicaba antes en ese mismo local, por lo que decidieron mantenerle el nombre. "El anterior Astoria duró 40 años, así que se merecía volver. Esperemos que este dure otros 40", indica Belén.

La idea es tomarse la primera ronda (o la segunda, o la tercera) en el Astoria. Es el recorrido que recomienda una de las socias del local. "Esta es mi casa, en Navidades nos surgió la coña con que cada vez que sonara la canción de Mariah Carey subirme a la barra, y ahora muchos clientes ya me conocen por esto", dice alegre.