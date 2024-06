DJ Licho, 15 años entre locales míticos de A Coruña: "Me alimento de la energía de la gente"

La vida nocturna de A Coruña siempre ha sido conocida. Locales míticos, clásicos, que pasan de generación en generación pareciendo inmortales y ajenos al paso del tiempo. Por muchos de ellos ha pasado Luis Pazos, como cliente, pero también como DJ Licho. Hace ya 15 años que empezó a hacer disfrutar a los coruñeses con sus sets y, a día de hoy, sigue haciéndolo. Eso sí, en menor medida.

Y es que Licho, ahora es organizador de uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad: el festival Atlantic Pride, que este año se va a celebrar en A Coruña entre el 7 y el 14 de julio. En Quincemil, hemos hablado con él para conocer su historia.

¿Cómo y por qué empezó en el mundo de la música?

A mí siempre me gustó la música desde toda la vida. Soy un apasionado de la música, no solamente de la actual, sino que me gusta la de todos los estilos, todos los tiempos, todas las épocas. Me dieron la oportunidad de pinchar hace 15 años y empecé en el bar de Juan y en El Puticlub.

Pinché muchos años en "el puti" y después empecé en el Backstage. Estuve muchos años en bares y después me fui al Búnker. Ahora mismo me dedico más al Atlantic Pride porque nos roba mucho tiempo. Es una cosa que nos apasiona a los que lo dirigimos. Es algo que realmente no es remunerado, pero queremos hacerlo bien porque es una pasión más. Ahora mismo estoy dejando de pinchar por dedicarme al festival.

Decidió ir hacia la rama de DJ, cuando lo habitual suele ser empezar por algún instrumento, ¿por qué?

Es cierto que lo habitual al meterse en el mundo de la música es tocar un instrumento. Sin embargo, a mí lo que me llamaba la atención siempre era poner música, compartir. Yo escucho mucha música y me gusta compartir mis gustos. Mi familia es muy musical, mi primo es Néstor Pardo, que es un cantante de aquí de A Coruña. El único instrumento que sé tocar es la guitarra y porque él me enseñó los primeros acordes. Aunque realmente lo que me inspira mucho más es poner canciones a los demás.

La gente antes salía mucho más a disfrutar de la música que se ponía. Ahora, debido a la inmediatez que tienen del streaming, no disfrutan tanto el escuchar una canción nueva. DJ Licho

Sus primeros años en la industria fueron haciendo un "tour" por los locales de la ciudad.

He pinchado siempre donde me dejaban. Yo siempre digo que pongo música donde me dejan. Empecé en locales más orientados al colectivo LGTBI y estuve un tiempo pinchando en los mismos. Es como que estoy una temporada pinchando en el mismo o mismos locales.

¿Ha notado un cambio en el público de A Coruña en estos 15 años?

Ha cambiado en estos 15 años radicalmente. La gente antes salía mucho más a disfrutar de la música que se ponía. Ahora, debido a la inmediatez que tienen del streaming, no disfrutan tanto el escuchar una canción nueva. Siempre te están pidiendo las mismas que escuchan en su casa. Es un poco frustrante llegar a una pinchada en un local o en un festival y que te estén pidiendo las mismas canciones, cuando a los DJs se nos contrata porque sabemos un poco de música. Nos gusta poner canciones para que los demás disfruten y aprendan. La gente sale menos a disfrutar la música que escuchan y más a escuchar lo que a ellos les apetece.

Yo me alimento de la energía de la gente, porque cuando eres DJ, realmente te alimentas de eso. Como tengan un mood apagado, a ti te corta el rollo. Pero como tengas a la gente que se lo está pasando bien, que está bailando, que está animada, riéndose... DJ Licho

¿Cómo define su estilo?

Si tengo que definir mi estilo, sería con la música pop, dance de los años 2000. Desde Spice Girls, Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna, Katy Perry... todas esas divas femeninas, mujeres del pop, bandas de chicas, todas las que quieras habidas y por haber. Es lo que suelo poner. Ahora estoy tocando algo más comercial, más urbano, pero realmente no es lo que me apasiona, aunque siempre hay que darse al público.

Canciones que no pueden faltar en un set de DJ Licho.

Es muy probable que ponga alguna canción de Spice Girls, probablemente Wannabe o Who do you think you are, porque para mí son uno de los mejores grupos de la historia de la música pop. Probablemente también ponga algo de una cantante inglesa que se llama Charli xcx, a la que adoro. ¿Canción? Voice o, ahora más actual, 360 o 365. ¿Quién más? Me gusta mucho Belén Aguilera, que es una artista que tenemos pendiente para traer al Atlantic Pride, y que algún año la traeremos. Probablemente pondría Copiloto, de Belén Aguilera.

La noche de San Juan estuvo actuando en la calle Torreiro, ¿cómo fue la experiencia?

Lo de la calle Torreiro fue tan guay... La gente estaba muy receptiva. San Juan es una fiesta genial. Hay que partir de la base que los coruñeses disfrutamos tanto de San Juan que creo que es más fiesta que Fin de Año o cualquier otra cosa. El domingo en calle Torreiro fue una auténtica locura. Yo me alimento de la energía de la gente, porque cuando eres DJ, realmente te alimentas de eso. Como tengan un mood apagado, a ti te corta el rollo. Pero como tengas a la gente que se lo está pasando bien, que está bailando, que está animada, riéndose... Yo me vine arriba y así fue, que estuve ocho horas ahí. Corté porque ya no nos quedaba más. Los chicos de las barras también estaban cansados, no dábamos más.

Este viernes, en esa misma calle, se ha celebrado una fiesta que sirvió de colofón a la manifestación del Orgullo LGTBI, ¿qué le parece?

Todo lo que sea reivindicación me parece perfecto y me da igual el modo en el que se haga. Da igual que sea una manifestación, un vermú o un festival. Todo es reivindicación y es visibilización. Soy de la parte del colectivo que cree que no hay suficiente reivindicación, todo lo que se pueda hacer, adelante, bienvenido sea.

Hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando. Hay que hacerlo desde la alegría, desde el buen humor y siempre sin perder el respeto a nadie. Es muy importante dar ejemplo y, si tratamos a la gente con respeto, lo acabaremos obteniendo. DJ Licho

Sin embargo, por desgracia, sigue habiendo comentarios ofensivos hacia el colectivo y este tipo de actividades en redes sociales.

Me parece increíble y surrealista. Yo creo que sigue habiendo mucha desinformación en general y eso es muy peligroso. También notas mucho en algunos medios de comunicación el uso que hacen de las personas que estamos detrás del colectivo, porque no somos más que personas, por si alguien se olvida. Hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando. Hay que hacerlo desde la alegría, desde el buen humor y siempre sin perder el respeto a nadie. Es muy importante dar ejemplo y, si tratamos a la gente con respeto, lo acabaremos obteniendo.

Usted fue uno de los precursores del Atlantic Pride y a día de hoy continúa en la organización, ¿cómo surge el festival?

La idea surge en el 2018. Iván y yo somos amigos desde hace muchísimo años y con César también nos conocíamos. Yo había hablado ese tema con Iván, de que queríamos montar algo en la ciudad, queríamos hacer que realmente hubiese algo por el Orgullo que posicionase A Coruña en el mapa con el resto de Orgullos de España. Creemos que somos una ciudad con potencial en ese sentido. Siendo referente en muchas cosas como moda, deporte, etc.

Decidimos montar nuestra propia asociación con la idea de montar una fiesta dentro de lo que el Concello organiza por el Orgullo, como una propuesta más. El Ayuntamiento pone muchos recursos para celebrar el Orgullo y uno de ellos es Atlantic Pride, pero hay muchísimas cosas más que se hacen en la ciudad con otras asociaciones, como Alas.

Dj Licho en uno de sus sets en el Atlantic Pride DJ Licho

A nivel personal, ¿qué es lo que más le gusta del cartel de este año?

Personalmente, para mí es especial porque traemos a una de las bandas que marcó mis 15, 16, 17 años, que son Vengaboys. Nací en el año 1981 y los 90 son la música que he escuchado toda mi vida. Traer una banda como Vengaboys que fueron referencia en los años finales de los 90 y principios de los 2000 para mí es una auténtica maravilla, un sueño hecho realidad. De hecho, cada vez que lo pienso, se me ponen los pelos de punta.

Ahora bien, también traemos a gente como Nebulossa o Chanel, que son el top de artistas eurovisivos en nuestro país. Intentamos cuidar mucho al fan de Eurovisión, porque mucha parte del colectivo LGTBI es muy fan del festival. Pero claro, si me preguntas a mí, yo me voy a donde se me va el corazón.

Se trata de un festival que se está afianzando en el programa cultural de la ciudad.

La verdad es que cada vez que escucho a alguien hablar así de bien del festival, me toca mucho la fibra sensible porque, para mí, como para Iván y César, es nuestro bebé. Verlo llegar a ser lo que te gustaría que fuese te emociona. Ver cómo el festival está funcionando así de bien, la recepción que está teniendo... nos llena de orgullo porque es un festival que nosotros partimos de cero, pero desde el primer momento contamos con el apoyo del gobierno local.

Además, puede ayudar a nivel turístico en la ciudad.

Es una cita obligada en A Coruña. Quien no vaya a Atlantic Pride, allá él o ella, si no vienen, se lo pierden. Hay que vivirlo. Hay que darse cuenta de que A Coruña es un destino LGTBI de los más importantes y punteros de España porque damos una oferta diferente y un tiempo no caluroso. Nos ha escrito gente de toda España diciendo que se vienen al Atlantic a ver a Vengaboys, a Chanel, Raúl tiene un montón de fans, Rosa tiene un montón de fans… El año pasado, las asociaciones de hosteleros de la ciudad nos dijeron que, durante el Atlantic, se notó muchísimo más que en otros períodos del verano porque viene muchísima gente de fuera al festival.