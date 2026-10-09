Bolsitas de hachís intervenidas por la Guardia Civil durante la operación desarrollada en Ordes Guardia Civil

La Guardia Civil detiene a un hombre en Ordes (A Coruña) por tráfico de drogas y desactiva un punto de venta

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Ordes (A Coruña) como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La operación, denominada VERANIEGA, ha permitido desmantelar un punto de venta de hachís al menudeo e intervenir más de 100 dosis de esta sustancia, que el sospechoso ocultaba en varios zulos situados en una zona de monte.

La investigación, desarrollada por efectivos del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Santiago de Compostela, comenzó después de que los agentes detectasen la presencia habitual de personas en las inmediaciones de un paseo de la localidad, lo que levantó sospechas sobre una posible actividad de venta de drogas.

Tras las primeras comprobaciones, los investigadores determinaron que un mismo individuo se dedicaba presuntamente a la venta habitual de hachís en la zona. El sospechoso ya era conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, puesto que había sido detenido en al menos otras tres ocasiones por hechos de características similares.

La droga estaba escondida en varios zulos en el monte

Durante las pesquisas, los agentes descubrieron que el investigado no llevaba consigo toda la sustancia destinada a la venta, sino que la mantenía oculta en varios zulos situados en una zona de monte próxima al punto de distribución.

El hombre acudía a estos escondites únicamente cuando necesitaba abastecerse de droga. Las investigaciones permitieron localizar uno de ellos, en cuyo interior los guardias civiles encontraron 16 bolsitas termoselladas de hachís, preparadas para su venta al menudeo, así como billetes fraccionados.

Finalmente, los agentes sorprendieron al sospechoso mientras realizaba una venta de hachís en las inmediaciones del paseo, momento en el que procedieron a su detención.

En el conjunto de la operación fueron intervenidas más de 100 dosis de hachís, lo que permitió desactivar el punto de venta de droga.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Ordes.