Beiras recibe el último adiós en Santiago bajo la bandera de Galicia y el sello de Castelao

El dolor y la admiración se daban la mano este viernes en el Museo do Pobo Galego. Allí, entre abrazos, recuerdos y silencio, un centenar de personas se acercaron a despedirse de Xosé Manuel Beiras, histórico referente del nacionalismo gallego, fallecido este jueves a los 90 años. Compostela, la ciudad que lo vio nacer, le daba así su último adiós.

Sobre el féretro, la bandera de Galicia con el escudo de Castelao. A su lado, unas flores rojas y el sombrero que acompañó a Beiras durante tantos años. El altar hablaba por sí solo, pero había una corona de flores que parecía resumir mejor que ninguna otra lo que significó para Galicia: "Bo e xeneroso".

También estaban presentes quienes compartieron con él militancia y lucha política. El BNG le dedicó una corona con un mensaje de despedida, "Até sempre compañeiro", mientras que Galiza Nova dejaba otra declaración de intenciones: "A mocidade non deixa de loitar". Dos mensajes que miraban al pasado, pero también al futuro, como muestra de que el camino que ayudó a construir Beiras tendrá continuidad en las nuevas generaciones.

A lo largo de la mañana, la capilla ardiente reunió a personas que quisieron despedir al político, al intelectual y al galleguista. Muchísima gente se acercó para rendir homenaje a una figura que marcó la historia reciente de Galicia y que despertó, incluso entre quienes no compartían sus ideas, una profunda admiración.

Acceso a la capilla ardiente de Beiras Cedida

"Deja un hueco tremendo" en Compostela

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, también quiso despedirse de Beiras y lamentó que su fallecimiento "deja un hueco tremendo" en Compostela, la ciudad en la que nació y desde la que acabó desarrollando una visión de toda Galicia.

La regidora recordó a una persona que "amó Galicia, que trabajó por Galicia y que ayudó a construir nuestro país" a lo largo de su vida. Para Sanmartín, se trata de una "pérdida irreparable", la de alguien "único, irrepetible", con quien tuvo el privilegio de compartir militancia y numerosos espacios.

Corona de flores en el acto de homenaje a Xosé Manuel Beiras en el Museo do Pobo Galego CÉSAR ARXINA - EUROPA PRESS

Sanmartín destacó además su dimensión humana y su brillantez intelectual, y aprovechó para hacer un llamamiento a la gente joven para que se acerque a sus ensayos. Considera que sus obras "abrieron caminos" y que ahora es necesario impulsar su divulgación para que su pensamiento siga llegando a las nuevas generaciones.

La alcaldesa también trasladó sus condolencias a la familia y animó a rendir homenaje a quien dedicó buena parte de su vida a Galicia.

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