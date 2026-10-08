La frustración por la muerte de Maricarmen llega a la acampada de Santiago: "La despedimos con dolor y rabia"

Nunca tanto silencio se sintió antes en la plaza del Obradoiro de Santiago. Después de días de lucha y de hacer ruido, la noticia de la muerte de Maricarmen dejó a todos sin voz. Entre las tiendas y las pancartas que llevan días ocupando el centro de la ciudad, la noticia del fallecimiento de todo un símbolo de lucha dejó un sentimiento difícil de explicar.

"Onte despedimos a Maricarmen con dor e con rabia". Así comienza el comunicado difundido por el Sindicato da Vivenda de Compostela tras conocer su fallecimiento. El colectivo asegura que no quiere que su caso caiga en el olvido y lo sitúa como un ejemplo de una problemática que, sostienen, afecta cada día a más vecinos.

"Maricarmes hai moitas, cada día e en cada barrio", señala el sindicato, que enumera entre ellas a las personas que son expulsadas de sus viviendas por las subidas del alquiler, a las familias que reciben una orden de desahucio o a los jóvenes que no pueden emanciparse.

El colectivo responsabiliza a los propietarios que, según afirma, "antepuxeron o seu beneficio á vida dunha veciña" y dejaron a Maricarmen sin la vivienda que necesitaba para seguir viviendo. También vincula su situación al "calvario xurídico" derivado del desalojo, que, según sostiene, habría empeorado su salud durante años. Se trata de acusaciones realizadas por el propio sindicato en su comunicado.

La muerte de Maricarmen ha añadido así más dolor y rabia a una acampada que lleva días reclamando cambios en el acceso a la vivienda. El Sindicato da Vivenda de Compostela llama a convertir esa frustración en organización y movilización.

"Chegou o momento de loitar para que ningunha veciña quede na rúa", reivindica el colectivo, que también llama a participar en la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

Su mensaje termina con dos consignas: "Nin unha veciña máis na rúa. Nin un desafiuzamento máis". Y con una despedida para Maricarmen: "Maricarmen, que a terra che sexa leve".

El BNG, entre los pocos que se pronunciaron

Pocos fueron los partidos gallegos los que reaccionaron a la muerte de Maricarmen. Entre ellos el BNG. "Maricarmen foi símbolo dunha emerxencia: o acceso á vivenda. O seu desafiuzamento ergueu un clamor social. Facemos parte del e dicimos basta de inacción e de escusas. A vivenda é un dereito e os poderes públicos deben garantilo", apuntó en un tweet.