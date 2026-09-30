Preocupación entre las trabajadoras del SAF de Santiago: no cobrarán la nómina de septiembre

Las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Santiago de Compostela no cobrarán la nómina de septiembre. Así se lo trasladó este martes la empresa, que ya no había abonado la paga extra de verano alegando dificultades puntuales. La información no ha sido remitida de forma oficial al concello, que ha confirmado que la adjudicación del nuevo contrato está ya en fase de valoración de ofertas.

La UTE SIAD24-ASISTENZIA les explicó a las trabajadoras en esta ocasión que no les pagará la nómina de septiembre al no haber recibido el abono de las facturas por parte del ayuntamiento. "O concello está ao día do pago das facturas. Se esta é unha excusa que trasladou a empresa, non é real", defendió esta mañana la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, que ha querido aclarar la situación.

La edil concretó que la única factura que está pendiente de abonar es la correspondiente al mes de agosto y que fue registrada por la empresa el 17 de septiembre, cuando su obligación es presentar los documentos en los primeros 10 días naturales del mes. El registro, por lo tanto, se produjo tarde.

"O Concello de Santiago non abona as facturas á empresa, ten un factoring. Isto significa que cando rexistra a factura, unha entidade bancaria trasládalle os fondos e nós pagámoslle a esa entidade bancaria. Non hai ningún tipo de xustificación nin argumentación de que non cumpra coa súa obriga legal debido ao pago do concello, cumprimos sempre en tempo e forma", defendió Rozas.

Varios requerimientos

La concejala explicó que el ayuntamiento ha hecho varios requerimientos a la empresa, ya que el contrato exige que esté al día con los pagos. Esto implica que el abono de las nóminas no se retrase más de dos meses: al no haber pagado el 15 de junio la paga extra de verano, el concello emitió un requerimiento el 15 de agosto, jornada en la que también le abrió un expediente de sanción.

Rozas confirmó que el plazo para presentar alegaciones a la sanción por no abonar la paga extra de las trabajadoras terminó la semana pasada. La multa será aprobada de forma definitiva en la Xunta de Goberno Local y asciende a 5.000 euros. "Non vai ser a única", aclaró Rozas, que señaló que se han producido más incumplimientos por parte de la UTE.

El Concello de Santiago, además, no descarta la vía judicial. La concejala de Dereitos e Servizos Sociais señaló a este respecto que, aunque no es una solución rápida, al ayuntamiento "non lle vai a tremer a man ante empresas irresponsables que teñen ás traballadoras nestas situacións", argumentando que, tal y como se ve en las cuentas públicas de la UTE, esta no está atravesando un momento complicado y sigue firmando contratos.

"Son empresas que teñen contratos por toda Galicia e fora de Galicia, con facturación de decenas de millóns de euros. Paréceme inaceptable que unha empresa que factura millóns de euros non lle pague o seu salario ás traballadoras, que non teñen un salario que se poida considerar que está en boas condicións económicas, máis ben o contrario", indicó la concejala de Dereitos e Servizos Sociais.

La UTE firmó un contrato de dos años que expiró el pasado 31 de mayo y uno más de prórroga, que se ha aplicado por cinco meses al haberse licitado el nuevo contrato por 14,5 millones de euros. "Non incrementa o orzamento para enriquecer ás empresas, senón para garantir o mellor servizo e condicións laborais para o seu persoal, que son sobre todo mulleres", concretó Rozas, que señaló que se han presentado cuatro firmas.

La concejala de Dereitos e Servizos Sociais concluyó que la situación se produce por la "actitude irresponsable" de la empresa y explicó que llevan semanas hablando tanto con la UTE como con los sindicatos y las propias trabajadoras. La próxima reunión está prevista para este viernes por la mañana.

El PP exige una "respuesta inmediata"

El portavoz municipal del PP, Borja Verea, ha exigido por su parte al Gobierno local una "respuesta inmediata" ante la situación que afrontan ahora las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar. "Estamos hablando de 200 trabajadoras que cumplieron con su trabajo y que ahora llegan a final de mes sin cobrar", lamenta Verea.

El líder del PP de Santiago incidió especialmente en el impacto que esta situación tiene sobre las familias de las trabajadoras: "En un momento especialmente complicado por el coste de la vivienda y de la vida diaria, dejar a 200 trabajadoras sin su nómina significa ponerles mucho más difícil pagar el alquiler o la hipoteca, hacer la compra o afrontar los recibos. No pueden ser ellas las que soporten las consecuencias de esta situación".

El PP denuncia que el impago de la nómina de septiembre se sume a la extra de verano y a los gastos de desplazamiento, que las trabajadoras adelantan de su bolsillo. Ante esta situación, Borja Verea pidió al concello que exija a la empresa el cumplimiento de sus obligaciones. "O que está esixindo o señor Verea lévase facendo meses", respondió al respecto Rozas.

"Un ayuntamiento también se mide por conseguir que las cosas funcionen todos los días. Aquí tenemos trabajadoras que no cobran y personas mayores y dependientes que necesitan que este servicio funcione. El gobierno municipal tiene que actuar y dar explicaciones", criticó Verea, candidato del PP a la Alcaldía para las elecciones de 2027.