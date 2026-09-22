El vertido de purines ya llega al Tambre, pero el agua de Santiago sigue siendo segura

La Xunta moviliza medios y recursos anticontaminación en los tramos afectados por el vertido de purines en Tordoia. Xunta de Galicia

El vertido de purines originado la pasada semana en Tordoia ya ha llegado al río Tambre, en el término municipal de Santiago. Así lo ha confirmado este martes el Concello compostelano, que sigue de cerca la evolución de la contaminación ante la posibilidad de que pueda afectar a la captación de agua de la ciudad.

De momento, eso no ha ocurrido. El agua del grifo de Santiago sigue siendo totalmente segura para el consumo, según recuerda el Concello, que asegura que cerraría la captación inmediatamente si alguno de los parámetros analizados indicase que existe algún tipo de riesgo.

La llegada del vertido al Tambre se produce después de que, este lunes, el Concello informase de que la contaminación había superado la última barrera instalada por Augas de Galicia y se encontraba a algo más de dos kilómetros del río. Ante ese avance, Raxoi ya había solicitado nuevas barreras de contención y más trabajos de aspiración.

Ahora, y ante los datos facilitados por la empresa concesionaria del servicio de agua de Santiago, el Concello vuelve a reclamar más medios. Según explica, ya se está instalando una nueva barrera, con un material diferente, cerca de la confluencia del Lengüelle con el Tambre.

El Ayuntamiento asegura que su prioridad es garantizar que el agua que llega a los hogares mantenga una calidad adecuada. En este sentido, señala que ni con los valores actuales de la contaminación facilitados por Veolia ni con concentraciones de amonio superiores a 0,25 se podría garantizar que el agua fuese adecuada para entrar en la planta potabilizadora.

El Concello explica que, por encima de ese umbral, el agua podría salir del grifo con un fuerte olor y requerir una importante cantidad de cloro para neutralizar los contaminantes. Por eso insiste en que no se debe permitir que agua con valores que las potabilizadoras convencionales no pueden tratar adecuadamente entre en la red de abastecimiento.

El río que abastece a la ciudad

La situación preocupa especialmente porque el Tambre es el río del que Santiago capta el agua para abastecer a la ciudad. Sin embargo, la zona en la que ha entrado ahora el vertido todavía está aguas arriba de la captación. El director de Augas de Galicia, Roi Fernández, ha señalado que, en el peor escenario, el vertido podría tardar unos tres o cuatro días en llegar al punto de captación, aunque también ha explicado que la concentración de amonio se ha reducido de forma importante respecto al punto de origen.

Por ahora, por tanto, los vecinos de Santiago pueden seguir bebiendo agua del grifo con normalidad. El Concello mantiene la vigilancia sobre los parámetros del agua y vuelve a insistir en que, si en algún momento se detectase un riesgo para el abastecimiento, se cerraría la captación y se informaría a la ciudadanía.

Mientras tanto, Raxoi reclama a Augas de Galicia que refuerce los medios de contención para intentar frenar un vertido que, después de recorrer los ríos Bustelo, Paradela y Lengüelle, ya ha llegado al Tambre.