El incendio forestal de Porto do Son (A Coruña) continúa activo y supera las 40 hectáreas calcinadas

El incendio forestal activo desde la tarde del lunes en el municipio coruñés de Porto do Son ya afecta a 45 hectáreas. Así lo han confirmado este martes fuentes de la Consellería de Medio Rural.

El fuego se inició a las 14:42 horas del lunes en la parroquia de Ribasieira y provocó una intensa humareda visible desde distintos puntos de la comarca de O Barbanza.

Desde entonces, numerosos medios de extinción trabajan en la zona para contener las llamas y evitar que el incendio siga propagándose.

En las primeras horas del operativo participaron cinco helicópteros, cuatro aviones, ocho brigadas, cinco motobombas, dos palas, seis agentes, un técnico y dos unidades técnicas de apoyo, según informó este lunes Europa Press. Posteriormente, el dispositivo se amplió hasta siete helicópteros y cinco aviones, además de otros medios terrestres llegando a sumar 22 brigadas y 14 motobombas.

A estos medios se sumaron efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre ellos un avión FOCA y una brigada.